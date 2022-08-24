594
10
Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается.
Оноре де Бальзак
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Натуральные и естественные: девушки лихих 90-х
- Девушки-метисы, которые получили невероятную красоту от природы
- Когда эксперименты с внешностью обернулись для людей бьюти-провалом
- 25 представительниц различных национальностей, показывающих красоту и многоликость народов мира
- Как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от реальности
Новости партнёров
Ну, а кому хочется посмотреть все фотографии отдельно и не спеша...
Нет, некоторые девушки симпатичные, но сюжет, антураж, одежда, выражения лиц на некоторых фотографиях, как будто из журналов для озабоченных мужчин.