За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино

Интереснее самих фильмов могут быть только закулисные секреты, факты и пасхалки из его же работ.

В первом фильме «Убить Билла» есть эпичная драка между Гого Юбари и «Невестой». Правда, съёмка битвы прошла не так гладко, как хотелось бы. Оказывается, что Тарантино сам получил удар шаром на длинной цепи из-за того, что находился слишком близко к камере.