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За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино

За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино

Автор:
22 августа 2022 23:38
Сообщество : Кино
Метки: квентин тарантино   легенда Голливуда   пасхалки   режиссеры   секреты кино   факты   фильмы   
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Квентин Тарантино, без сомнения, легенда Голливуда, зарекомендовавший себя как талантливый режиссер и гениальный сценарист, создающий уникальные запоминающиеся образы и не похожие на работы других киноделов картины.

Интереснее самих фильмов могут быть только закулисные секреты, факты и пасхалки из его же работ.


В первом фильме «Убить Билла» есть эпичная драка между Гого Юбари и «Невестой». Правда, съёмка битвы прошла не так гладко, как хотелось бы. Оказывается, что Тарантино сам получил удар шаром на длинной цепи из-за того, что находился слишком близко к камере.

Сам инцидент он прокомментировал кратко: «это было больно».


Тарантино очень любит делать акценты на сценах определённой музыкой или песней.  Однако «Бешеные псы» не пестрят музыкальным разнообразием. Всё из-за того, что почти все заложенные деньги были потрачены на композицию, играющую во время пытки полицейского мистером Блондином.

Она обошлась в 10 тыс. фунтов стерлингов, при бюджете всего в 13 тыс. долларов (курс составляет примерно 1 к 1,18).

В первой части «Убить Билла» присутствовал личный жёлтый пикап Тарантино с яркой надписью «Pussy Wagon». Однако его можно заметить в фильмах других режиссеров и даже музыкальных клипах. Например, в работе Леди Гаги и Бейонсе.

Правда, сам режиссер редко на ней ездит из-за узнаваемости. По его словам, люди сразу распознают автомобиль и медленно и подолгу плетутся рядом, желая с ним поговорить.


Но была у него и другая машина – красный Chevrolet Chevy 1965. Именно на ней ездил Джон Траволта в «Криминальном чтиве». Самое интересное, что машину ещё во время производства картины угнали. Преступник настолько качественно перебил номера, что полицейским потребовалось 17 лет, чтобы найти автомобиль и вернуть владельцу.

В «Омерзительной восьмерке» есть сцена, где Курт Рассел вырывает гитару из рук Дженнифер Джейсон Ли и разбивает её. По сценарию, он не должен был этого делать, поскольку вместо реплики в съёмках использовали реальную антикварную гитару 1860-х годов, стоимость которой достигает 40 тыс. долларов.

И снова к «Бешеным псам». Оказывается, что мистера Блю в киноленте играет реальный преступник по имени Эд Банкер. Отсутствием актёрской подготовки и объясняет тот факт, что его игра в кадре довольно натянута и резка. А бы он одним из самых разыскиваемых в списке ФБР за организацию грабежей и за руководство крупной сетью по сбыту наркотиков.

 В 2019 году на киноэкраны вышел фильм «Однажды в Голливуде», рассказывающий о, как ни трудно догадаться, Голливуде конца 60-х.  А снят он по роману, написанному самим же Тарантино. На написание книги, представляющей собой расширенную версию кино, у режиссера ушло пять лет. А вышло произведение позже – в июне 2021 года.

Кстати, в этом фильме есть культовая сцена с ДиКаприо, где его герой Рик Далтон, сидя в трейлере, находится на грани нервного срыв после неудачной съемки телешоу. В этой сцене актёр начинает бросаться вещами и размышлять о том, что к его забывчивости реплик привело пьянство.

В сценарии этой сцены не было, поэтому у Тарантино есть две версии сцены: вышеупомянутая и та, в которой ДиКаприо удачно снялся в телешоу.


А вообще, сценарий к этой картине не видел практически никто. Прочитать его полностью Тарантино разрешил только Брэду Питту и Леонардо ДиКаприо.

Знаменитая сцена из «Криминального чтива», где Мию откачивают от передозировки, снималась задом наперёд, из-за чего она и выглядит максимально реалистично. Тарантино решил не использовать поддельный нагрудник для Умы Турман, а сказал Траволте, чтобы он вытащил шприц и резко дёрнул руку вверх.

Ну и закончим на ярок любви Тарантино играть в своих же фильмах. Оказывается, что Квентин планировал сняться в «Убить Билла» в роли мастера Пай Мэя. По его словам, он отказался от этой идеи из-за того, что съёмки отнимали слишком много сил и времени. И слава Богу, ведь, если его режиссёрский талант не вызывает сомнений, то к актёрским способностям всё-таки есть вопросы. Да и игра Цзя-Хуэя оценена зрителями на 5+.

А как вы относитесь к творчеству Тарантино?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: квентин тарантино   легенда Голливуда   пасхалки   режиссеры   секреты кино   факты   фильмы   
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