Почему мой кот жрет «Рагу из кролика в сливочном соусе», а я — макароны с сосиской?

ЧТО ТАКОЕ «МУКА» ИЛИ «ГИДРОЛИЗИРОВАННОЕ» СЫРЬЁ

Сырьё, используемые в производстве корма, подвергается переработке: под воздействием высокой температуры и давления из него удаляется всё «лишнее» — бактерии и микроорганизмы, влага и жир. В сухом остатке — только белки и минералы. Сухой остаток измельчают до состояния однородного порошка. Такой порошок называется «мукой» или «гидролизированным» продуктом.



«Мясная мука» — это переработанное сырье из тканей млекопитающих. Обратите внимание: не из «мышечной ткани», а из «тканей» вообще. Это значит, что «мясная мука» может производиться как из «мяса», так и из «мясных субпродуктов». Причем, в отличие от «мяса», источником сырья для «мясной муки» могут быть любые млекопитающие, и производитель не обязан указывать их вид. Может, но не обязан.

«Мясокостная мука». То же, что и «мясная мука», но в ход идут еще и измельченные кости. Производитель должен указывать содержание в «мясокостной муке» минералов и питательных веществ, но, как и в случае с «мясной мукой», не обязан указывать, из кого была сделана эта мука.

Известен случай в США, когда в собачьем корме нашли следы препарата, применяющегося для усыпления бездомных собак. Нетрудно было догадаться, какое «сырьё» использовал производитель для изготовления «мясной муки».

«Мука из животных субпродуктов». Эти термином описывается мука, сырьем для которой могло быть как мясо и кости, так и мясные субпродукты. Исходным материалом для производства этого ингредиента могут быть целые потрошённые тушки млекопитающих (без уточнения их вида).



«Мука из субпродуктов птицы» — это «субпродукты птицы» или целые тушки, измельченные и подвергнутые обработке для удаления влаги и жира с целью получения концентрированного белково-минерального ингредиента.

«Мука из птицы» — ингредиент «птица», переработанный так же, как и любая друга «мука».