А нельзя как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему мой кот жрет «Рагу из кролика в сливочном соусе», а я — макароны с сосиской? Так из чего же на самом деле делают корм для кошек?
ДЛЯ НАЧАЛА
Сосиски и макароны, скорее всего, сделаны по той же технологии, что и рагу из кролика в сливочном соусе. В современном мире важно не то, как называется еда, а то, из чего она состоит. Список ингредиентов есть и на упаковке сосисок, и на пачке макарон, и на банке кошачьего корма. Другое дело, что этот список бывает трудно понять с первого взгляда.
В НАЧАЛЕ БЫЛО МЯСО…
Все составные части корма перечислены строго в порядке убывания по массе. На первом месте стоит продукт, которого больше всего. А чем дальше продукт от первого места – тем его меньше. Основные ингредиенты перечислены в самом начале списка, и в них Вы без труда узнаете мясные, рыбные или растительные продукты. Ближе к концу списка окажутся минералы, витамины и другие питательные вещества. Какие-то из них будут Вам знакомы, названия других покажутся непонятной химией. А в самом конце, будут перечислены консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы и стабилизаторы цвета.
Разобраться в этом не так трудно, как кажется.
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
«Мясо». Мышечная ткань млекопитающих, которая может естественным образом включать в себя жир, сухожилия, хрящи, кровеносные сосуды и даже кусочки кожи. Поскольку сердце и диафрагма – тоже мышцы, то и они считаются «мясом». «Мясо» для корма домашних животных добывается методом механической обвалки: машины отделяют его от костей и перемалывают в фарш, как для сосисок.
По умолчанию под «мясом» понимается говядина, свинина, ягнятина или козлятина. Производитель может уточнять это, а может и не уточнять. Но если в составе используется «мясо» какого-либо другого вида, кроме вышеперечисленных (например, кролик), это должно быть указано на упаковке. Птица или рыба не может называться «мясом».
«Мясные субпродукты». Съедобные части млекопитающих животных, не являющиеся мышечной тканью. Например, печень, почки или рубец. Вымя и легкие считаются несъедобными для человека, но допустимыми для домашних животных.
«Птица». Под этим термином должны пониматься съедобные части птиц – всё, кроме перьев, внутренностей, ног и голов. Кожа и кости – это тоже «птица». Они перемалываются вместе с мясом, поскольку для изготовления кормов используется не филе, а менее «прибыльные» части тушек – спина, шея и др.
Перемолотые кости в ингредиенте «птица» могут быть хорошим источником кальция. Производитель даже может указать на упаковке конкретный вид используемой «птицы» — курица, индейка и др.
«Субпродукты птицы». А вот это как раз перемолотые головы, ноги и даже кишки (по идее, очищенные от фекальных масс)… К «субпродуктам» относятся и вполне съедобные сердце, желудок и печень.
В составе большинства недорогих кормов для кошек Вы, скорее всего, вообще не найдете таких ингредиентов, как просто «мясо» или просто «птица». В лучшем случае там будут «субпродукты» или глубоко переработанные вещества, о которых поговорим ниже.
ЧТО ТАКОЕ «МУКА» ИЛИ «ГИДРОЛИЗИРОВАННОЕ» СЫРЬЁ
Сырьё, используемые в производстве корма, подвергается переработке: под воздействием высокой температуры и давления из него удаляется всё «лишнее» — бактерии и микроорганизмы, влага и жир. В сухом остатке — только белки и минералы. Сухой остаток измельчают до состояния однородного порошка. Такой порошок называется «мукой» или «гидролизированным» продуктом.
«Мясная мука» — это переработанное сырье из тканей млекопитающих. Обратите внимание: не из «мышечной ткани», а из «тканей» вообще. Это значит, что «мясная мука» может производиться как из «мяса», так и из «мясных субпродуктов». Причем, в отличие от «мяса», источником сырья для «мясной муки» могут быть любые млекопитающие, и производитель не обязан указывать их вид. Может, но не обязан.
«Мясокостная мука». То же, что и «мясная мука», но в ход идут еще и измельченные кости. Производитель должен указывать содержание в «мясокостной муке» минералов и питательных веществ, но, как и в случае с «мясной мукой», не обязан указывать, из кого была сделана эта мука.
Известен случай в США, когда в собачьем корме нашли следы препарата, применяющегося для усыпления бездомных собак. Нетрудно было догадаться, какое «сырьё» использовал производитель для изготовления «мясной муки».
«Мука из животных субпродуктов». Эти термином описывается мука, сырьем для которой могло быть как мясо и кости, так и мясные субпродукты. Исходным материалом для производства этого ингредиента могут быть целые потрошённые тушки млекопитающих (без уточнения их вида).
«Мука из субпродуктов птицы» — это «субпродукты птицы» или целые тушки, измельченные и подвергнутые обработке для удаления влаги и жира с целью получения концентрированного белково-минерального ингредиента.
«Мука из птицы» — ингредиент «птица», переработанный так же, как и любая друга «мука».
ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Животные и растительные жиры и масла используются для придания корму привлекательного вкуса и повышения его энергетической ценности.
Растительные ингредиенты, такие как кукуруза, ячмень, рис, горох или картофель, служат в первую очередь для скрепления ингредиентов в кусочки и крекеры, а уже затем — как источник углеводов.
Другими источниками углеводов могут быть сушёные мякоть свёклы и корень цикория, порошок целлюлозы и так называемые «сложные углеводы» — полисахариды на основе фруктозы, добываемые из корней растений (инулин, фруктоолигосахарид).
ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
Переработанное сырье, из которого состоит корм для кошек, – это прежде всего источник протеинов и углеводов. А витамины и минералы в естественном виде содержатся только в сырых продуктах. Поэтому в корм их добавляют искусственно.
Производитель может описывать минералы, которые есть в корме, двумя способами:
1) простым перечислением (кальций, кобальт, медь, железо, магний, марганец, калий, натрий, цинк) с указанием удельного веса каждого минерала на килограмм корма;
2) перечислением конкретных веществ, содержащих минералы (минеральные соли).
Источниками минералов служат синтетические добавки: комплексы аминокислот, хелатов и полисахаридов. В перечне ингредиентов эти добавки называются примерно так: «аминокислотный комплекс железа», «аминокислотный хелат магния» или «полисахаридный комплекс цинка». Теоретически, в таких «комплексах» минералы лучше усваиваются.
Витамины тоже добавляются в виде искусственных веществ. Самые распространенные – это холекальциферол (витамин D из животных источников), эргокальциферол (витамин D из растительных источников), витамин В12, рибофлавин (источник витамина В2), витамин А, Витамин D3, альфа-токоферол ацетат (витамин Е), тиамина мононитрат (источник витамина В1) и пиридоксина гидрохлорид (источник витамина В6).
ХИМИЯ ТАКАЯ ХИМИЯ
Как Вы уже поняли из предыдущих абзацев, мы подошли к концу списка ингредиентов – туда, где напечатаны «непонятные» химические термины. На самом деле это всего лишь искусственные аналоги тех природных компонентов, которые были в сыром продукте, но «пропали» в процессе переработки.
Например, для возмещения утраченных в результате тепловой обработки аминокислот в корм для кошек добавляются те же самые аминокислоты, но уже искусственно синтезированные: DL-метионин, L-лизин, L-треонин, DL-триптофан, жизненно важный для кошек таурин, DL-аргинин, L-тирозин.
Ну и, конечно, в корме присутствуют консерванты – вещества, способствующие длительному сохранению продукта. Вот перечень таких (возможных) консервантов: аскорбиновая кислота, бензойная кислота, бутилированный гидроксил анизол (BHA), бутилированный гидроксил толуол (ВНТ), кальция аскорбат, лимонная кислота, этоксихин, сорбат калия, бисульфат натрия, токоферолы. Производитель обязан указывать, какой именно консервант он использует.
НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ
Что представляет собой кусок свежего мяса? — Кусок свежего мяса. А что получится, если мясо высушить и растолочь в порошок, смещать с растительным порошком, минеральным порошком и порошком из витаминов? Получится порошок.
Для того, чтобы из порошка сделать «мягкие кусочки» или «хрустящие крекеры», нужны новые добавки: загустители и эмульгаторы. Например, каррагинан или карраген (Е-407) – естественный загуститель, получаемый из красных морских водорослей. Или его аналог — агар-агар (Е-406). Или гуаровая камедь (Е412)– экстракт семян гуара (горохового дерева).
Чтобы корм, состоящий из перемолотых в муку ингредиентов, имел вкусный (для кошки) запах, нужны ароматизаторы: экстракты имбиря, ромашки, фенхеля, розмарина и др.
Чтобы концентрированный корм для кошек не стал источником холестерина, а также для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, нужны компоненты, связывающие желчные кислоты — секвестранты или статины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Почему до сих пор нет кошачьего корма со вкусом мышей?
Дикая кошка съедает мышь целиком, получая:
Биотин и омега-3 жирные кислоты (печень). Это необходимо кошке для поддержания красоты и здоровья кожи, шерсти.
Таурин (его много в мозге, поэтому кошка часто съедает лишь голову мыши). Кошке нужно много таурина для сердца, мышц, глаз, физической активности.
Витамины. Целый список.
Нежирное, но питательное мясо. По жирности мышатина – как раз то, что нужно для кошки. Жирной свининой, к примеру, кошку кормить нельзя.
И даже несколько грамм зерна в желудке мышки нужны кошачьему организму – это клетчатка для нормального пищеварения.
Мышка – идеальная пища для кошки. Конечно, если речь идёт о чистой лабораторной мыши, которая в отличие от диких мышей, ничем не заражена. И вполне можно было бы наладить производство кошачьего корма из мышей.. Но!
Вот незадача: если предложить кошке на выбор кусочки курицы, кролика, говядины, рыбы и мыши, то она первым делом съест скорее всего рыбу и курицу, затем кролика и говядину, а мышь просто понюхает и есть не станет.
Сытая кошка не хочет есть мышь. Мышь для неё вообще не является предпочитаемой пищей.
Часто хозяева кошек недоумевают: кошка ловит мышей, но не ест их. Максимум – отгрызает голову (про таурин я говорила выше, домашним кошкам его часто не хватает).
Ну не любит кошка мышей и всё тут. Почему?
На самом деле в природе кошка ест мышей не потому что это её любимая пища, а потому что её легче всего поймать. С крупной добычей кошка не справится. Птичка и рыбка тоже трудноуловимая добыча. Мышей ловить легче, и они всегда в изобилии.
Кошка не может себе позволить раз за разом промахиваться на охоте. После нескольких неудачных попыток у неё быстро иссякает запас сил, поэтому она рискует вообще ничего не поймать и погибнуть от голода.
Мышка это: мало мяса, много костей и шерсти. Кусок хорошего мяса без костей и шерсти для кошки намного вкуснее
(с)
1 день "фу, гречка"
2 день "опять гречка"
3 день "а где гречка?"
4 день "О! Гречка!"
Ешь тогда «Рагу из кролика в сливочном соусе».