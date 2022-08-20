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Самые смешные мемы. Выпуск № 25

Самые смешные мемы. Выпуск № 25

Автор:
20 августа 2022 06:43
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
1281
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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22  комментария
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219
CRustFN Час назад
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−10
kbv322 24 минуты назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!

а ещё AIM 120 AMRAAM - делайте большой коллективный мемориал вашим лётчикам !
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4k
Copycat Час назад
Я не могу прикармливание собак рассматривать как хороший поступок - эти собаки бродячие потом на людей могут кидаться и даже не детей, тут нужно по другому
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373
Ame onna Copycat 36 минут назад
Ох,милосердие на час-это не милосердие. Бедные собаки конечно привыкают,что люди подкармливают их,и надеются,что так будет всегда. А потом лишенные привычной помощи, конечно начинают проявлять агрессию. Собаки не виноваты, разумеется,просто их очень жалко.(((
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CRustFN Час назад
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CRustFN Час назад
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CRustFN Час назад
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Как-то это звучит очень знакомо.
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−56
Киргуда 2 часа назад
Комментарий к фото
Странные мысли. Хотя, люди разные.
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54k
alertol 2 часа назад
Единственный правильный стиль. Телефон это инструмент, а не обязанность всегда быть чьей-то сучкой которая по любой мелочи тебя дёргает (только я иногда игнорирую даже знакомые номера, точнее особенно знакомые)
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244k
Corrosion Автор поста 2 часа назад
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Corrosion Автор поста 2 часа назад
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