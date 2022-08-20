Самые смешные мемы. Выпуск № 25

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Источник:
АНТИФИШКИ
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А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
а ещё AIM 120 AMRAAM - делайте большой коллективный мемориал вашим лётчикам !
Ещё? Быть может
Сначала проверять на соответствие законам природы.
В новостях страдает закон Ломоносова - Лавуазье: сохранение массы и энергии.
Статистические законы страдают на выборах и в переписях населения.
В "опровержениях" всяких - законы физики.
Внимательно прочитав названия и этикетки на продуктах моногое выясняем без специальной химической лаборатории.
Вор проник в квартиру, и был укушен собакой.
Он жертва. По российским законам.
Но алиби у него - так себе.