Киномемы для киноманов

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Пересматриваем старое и придумываем новое.
1. Начнём с заставки
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Мемы Твиттер Юмор голливуд кин-дза-дза кино кинотеатры фильмы шурик шутки
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