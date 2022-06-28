Киномемы для киноманов

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18 постеров фильмов с фотошопными косяками, которые сложно заметить, а позже — развидеть

В Швейцарии открыли кинотеатр-мечту киномана

Забавная попытка пройти на киносеанс вдвоем по одному билету

Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов

Пользователи Твиттера рассказали о зрителях в кино, которые запомнились им не меньше, чем сам фильм