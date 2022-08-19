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На берег Кейптауна выбросило редкого гигантского кальмара

На берег Кейптауна выбросило редкого гигантского кальмара

Автор:
19 августа 2022 21:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гигантский кальмар   кейптаун   морские существа   находка   новости   южная африка   
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Во вторник пользователь Твиттера Тим Ди нашел мертвого гигантского кальмара на пляже Скарборо в Кейптауне, Южная Африка, и поделился фотографиями и видео, на которых виден гигантский глаз и клюв морского существа.

В ролике, опубликованном Ди, морской биолог осторожно раздвигает складки кожи кальмара, чтобы продемонстрировать огромный клюв, который тот использует для охоты.

Морское существо, похожее на нечто из-под кисти Сальвадора Дали, также известно тем, что у него очень большой глаз — обычно до 28 сантиметров в диаметре и с 9-сантиметровым зрачком. Большие глаза могут лучше различать свет, в том числе биолюминесцентный, который трудно отыскать в глубинах океана.

Всего пару месяцев назад на берег в нескольких милях от пляжа выбросило еще одного кальмара, но тот находился в гораздо худшем состоянии. По сообщению Newsweek, образцы, взятые из туши в Скарборо, будут собраны и доставлены в Южноафриканский музей Изико в Кейптауне для изучения.

Гигантский кальмар — одно из крупнейших известных беспозвоночных, хотя иногда его размеры сильно преувеличивают. По последним оценкам, максимальная длина гигантского кальмара составляет от 12 до 13 метров для самок и 10 метров для самцов, от задних плавников до кончиков двух длинных щупалец. Заявления о том, что они могут достигать 20 метров в длину, не были научно доказаны.

Гигантский кальмар, также известный как Architeuthis dux, имеет мантию (или туловище), восемь рук (обычных щупалец) и два более длинных ловчих щупальца. Его руки и щупальца составляют большую часть его длины.

Кальмар ловит добычу своими щупальцами, захватывая ее зазубренными присосками, а затем притягивая к клюву. Гигантские кальмары также имеют крошечные плавники в задней части своей мантии, которые они используют для передвижения, затягивая воду в полость мантии и выталкивая ее через сифон. Дышат они с помощью двух больших жабр внутри мантийной полости.

Эти существа обычно обитают на глубине от 300 до 1000 метров ниже поверхности океана и  встречаются вблизи континентальных и островных склонов Северной Атлантики, особенно Ньюфаундленда, Норвегии, северных Британских островов, Испании и океанических островов Азорские острова и Мадейра, в южной части Атлантического океана вокруг южной части Африки, северной части Тихого океана вблизи Японии и юго-западной части Тихого океана вокруг Новой Зеландии и Австралии.

Единственными известными хищниками взрослых гигантских кальмаров являются кашалоты, гринды (черные дельфигы), антарктические полярные акулы и иногда косатки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гигантский кальмар   кейптаун   морские существа   находка   новости   южная африка   
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4  комментария
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565
Lexx 3 часа назад
--- что они могут достигать 20 метров в длину, не были научно доказаны. ---

Изучили океан всего на 5-7% и что то хотят там доказать. Шрамы на китах говорят обратное.
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5k
elektrod161 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Babangdida Час назад
Это сколько пива можно выпить под такую закуску!
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