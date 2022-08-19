Александр Иванович Покрышкин — советский лётчик-ас, второй по результативности пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации.



С января по начало мая 1944 года А.И. Покрышкин с полком находился в тылу на переформировании. В феврале 1944 года он получил повышение и предложение продолжить службу в Главном штабе ВВС РККА — управлять подготовкой новых пилотов. Но боевой лётчик отверг это предложение и остался в своём полку. С марта 1944 года он — командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Новая должность не позволяла ему так же часто, как раньше летать на боевые задания. Он должен был уделять больше времени командованию частью, управляя действиями своего полка с командного пункта.



С начала мая 1944 года — вновь в боях на 2-м Украинском и с июля — на 1-м Украинском фронтах. В июне 1944 года Покрышкин получил звание полковника и принял командование 9-й гвардейской авиадивизией.



19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.



В 1944 году участвовал в воздушном сражении в районе Ясс, в Львовско-Сандомирской операции, прикрывал с воздуха наземные части на Сандомирском плацдарме.



В 1945 году полковник А.И. Покрышкин командовал дивизией в ходе Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операций. Дивизия под его командованием получила почётное наименование «Берлинская» и была награждена тремя орденами. Сам Покрышкин последний боевой вылет выполнил 30 апреля 1945 года.



Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.