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Этот день в истории. 19 августа 1944 г

Этот день в истории. 19 августа 1944 г

Автор:
19 августа 2022 16:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Покрышкин   история   факты   
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Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза
Александр Иванович Покрышкин — советский лётчик-ас, второй по результативности пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации.

С января по начало мая 1944 года А.И. Покрышкин с полком находился в тылу на переформировании. В феврале 1944 года он получил повышение и предложение продолжить службу в Главном штабе ВВС РККА — управлять подготовкой новых пилотов. Но боевой лётчик отверг это предложение и остался в своём полку. С марта 1944 года он — командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Новая должность не позволяла ему так же часто, как раньше летать на боевые задания. Он должен был уделять больше времени командованию частью, управляя действиями своего полка с командного пункта.

С начала мая 1944 года — вновь в боях на 2-м Украинском и с июля — на 1-м Украинском фронтах. В июне 1944 года Покрышкин получил звание полковника и принял командование 9-й гвардейской авиадивизией.

19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

В 1944 году участвовал в воздушном сражении в районе Ясс, в Львовско-Сандомирской операции, прикрывал с воздуха наземные части на Сандомирском плацдарме.

В 1945 году полковник А.И. Покрышкин командовал дивизией в ходе Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операций. Дивизия под его командованием получила почётное наименование «Берлинская» и была награждена тремя орденами. Сам Покрышкин последний боевой вылет выполнил 30 апреля 1945 года.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

Источник:

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Метки: Александр Покрышкин   история   факты   
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2  комментария
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Kostick 5 часов назад
Каждый день прохожу или проезжаю мимо дома где он жил до войны. Читал в его мемуарах, как он увидел его частично разрушенным. Жаль одно, там осталась только памятная доска, рядом стоял памятник ему, но негодяи польстились на вкусную землю, памятник перенесли в кукуево, земля стояла заброшенной лет 10... Оч рекомендую "Один Миг из тысячи", и мемуары Александра Ивановича к прочтению.
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Кондратий Собакин Час назад
А почему у него только один погон на гимнастерке?
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♚ Мрачный Жнец ♚

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