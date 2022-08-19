Необыкновенные приключения кружек

Кружка - это не только посуда для чая или кофе. Это еще и предмет коллекционирования, и памятный сувенир. Кружки бывают настолько удивительными, что о них впору рассказывать истории!

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"По крайней мере, было вкусно" 0 Источник: "Тебя отравили. Прощай".

"Моя мама коллекционирует кружки, и папа сделал стеллаж для ее коллекции" 0 Источник:

Это кружка с работой моего сына. У моего сына диагностировали расстройство аутистического спектра, а мы живем в районе, где много строительных площадок. Я думаю, что он нарисовал тут множество башенных кранов разных цветов 0 Источник:

Любителям лягушек 0 Источник:

"Моя любимая кружка стоит того, чтобы рассмотреть ее поближе" 0 Источник:

Очарование в деталях 0 Источник:

"Я делаю кружки с черепами" 0 Источник:

"Самая удобная из моих кружек" 0 Источник:

Эта взъерошенная птица прекрасно изображает, как я выгляжу, когда наливаю утреннюю чашку кофе 0 Источник:

"Одна из моих любимых кружек" 0 Источник:

"Этот набор кружек я привезла из Копенгагена" 0 Источник:

"Эту кружку мне в детстве подарила бабушка" 0 Источник:

"Этот набор кружек просто очарователен" 0 Источник:

"Я занимаюсь керамикой. Это моя последняя работа" 0 Источник:

Сыр и маленький сюрприз 0 Источник:

Кофейная кружка из Кореи 0 Источник:

"Моя новая летняя кружка" 0 Источник:

"Моя коллекция винтажных кружек" 0 Источник:

"Это одна из кружек, которые я сделал сам. Люблю фотографировать их в атмосферных местах" 0 Источник:

"Моя кружка - R2D2" 0 Источник:

Утка. Просто утка 0 Источник:

"Моя любимая кружка в виде норы хоббита" 0 Источник:

15 лет назад мой босс подарил мне кружку шимпанзе, потому что я напоминал ему эту обезьяну. Десять лет спустя моя мама дала мне такую же кружку по той же причине 0 Источник:

"Кружка про меня" 0 Источник: "Оставайся неприрученным, лунное дитя".

"Моя любимая кружка во всей коллекции" 0 Источник:

Очаровашка, правда? 0 Источник:

"Моя любимая кофейная кружка с выдрой" 0 Источник:

Кружки с котиками 0 Источник: