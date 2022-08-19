Необыкновенные приключения кружек

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Кружка - это не только посуда для чая или кофе. Это еще и предмет коллекционирования, и памятный сувенир. Кружки бывают настолько удивительными, что о них впору рассказывать истории!
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Это кружка с работой моего сына. У моего сына диагностировали расстройство аутистического спектра, а мы живем в районе, где много строительных площадок. Я думаю, что он нарисовал тут множество башенных кранов разных цветов
Эта взъерошенная птица прекрасно изображает, как я выгляжу, когда наливаю утреннюю чашку кофе
15 лет назад мой босс подарил мне кружку шимпанзе, потому что я напоминал ему эту обезьяну. Десять лет спустя моя мама дала мне такую же кружку по той же причине
Источник: — переведено специально для fishki.net
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