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Необыкновенные приключения кружек

Необыкновенные приключения кружек

Автор:
19 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: истории кружек   коллекции   кружки   любопытно   необычное   неожиданно   удивительное рядом   чашки   
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Кружка - это не только посуда для чая или кофе. Это еще и предмет коллекционирования, и памятный сувенир. Кружки бывают настолько удивительными, что о них впору рассказывать истории!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории кружек   коллекции   кружки   любопытно   необычное   неожиданно   удивительное рядом   чашки   
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