Талантливая 9-летняя модельер привлекла внимание Веры Ванг

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9-летняя Кайя Арагон из Колорадо привлекла внимание тысяч людей своим талантом модельера. Ее талант виден в каждом изделии, которое она шьет, иногда с помощью своей мамы. В возрасте всего 9 лет девочка умеет шить сложные изделия и собирается стать магнатом моды сама. Ее способности и страсть к миру моды привлекли внимание знаменитого дизайнера Веры Ванг.
Кайя Арагон к 9 годам уже нашла, чему посвятит свою жизнь. Ее мечта - удивительный мир моды и производства одежды. Ученица начальной школы из Колорадо впервые познакомилась с ремеслом с помощью своей мамы Тони в ноябре 2021 года, и это стало началом удивительной мечты.
Как объяснила Тоня, одним из преимуществ обучения ребенка дому, является то, что у них «есть время научить детей тому, чему они хотят научиться. Поэтому, когда мои дети подходят ко мне и говорят: «Я хочу стать модельером, когда вырасту» или «Я хочу стать поваром, когда вырасту», я могу сказать: «Тебе не нужно ждать, пока не вырастешь! Давай учиться вместе сейчас!»
«Я шила много лет, но почти ничего не знала о пошиве одежды, — продолжила она. - Поэтому, если бы Кайя хотела научиться шить что-то конкретное, например, брюки, мне бы пришлось разобраться с этим, чтобы научить ее, как это делать».
Как объяснила Тоня, одним из преимуществ обучения ребенка дому, является то, что у них «есть время научить детей тому, чему они хотят научиться. Поэтому, когда мои дети подходят ко мне и говорят: «Я хочу стать модельером, когда вырасту» или «Я хочу стать поваром, когда вырасту», я могу сказать: «Тебе не нужно ждать, пока не вырастешь! Давай учиться вместе сейчас!»
«Я шила много лет, но почти ничего не знала о пошиве одежды, — продолжила она. - Поэтому, если бы Кайя хотела научиться шить что-то конкретное, например, брюки, мне бы пришлось разобраться с этим, чтобы научить ее, как это делать».
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Девочка, казалось, впитывала каждый урок, как губка. После первых же уроков она не перестает удивлять интернет своими творческими поделками. От платьев до костюмов для косплея, от струящихся платьев до рваных костюмов из двух частей — она может все! Закончив шить очередную вещь, она использует прихожую своего дома в качестве подиума, чтобы продемонстрировать дизайн, который удивляет даже взрослых людей.
Кайя рассказала, что редко планирует свой дизайн заранее: «Я просто жду, пока меня что-то вдохновит, будь то ткань или особая отделка. А потом у меня возникает картинка в голове, и я обычно просто начинаю придавать ткани форму до тех пор, пока платье не совпадет с картинкой в моей голове».
Каждое произведение Кайи выглядит по-новому. «Единственное, что никогда не меняется, это то, что я использую только очень мягкие и удобные ткани», - говорит юный модельер. Комфорт для Кайи всегда находится в центре внимания: по ее мнению, традиционной одежде для девочек его не хватает.
Кайя рассказала, что редко планирует свой дизайн заранее: «Я просто жду, пока меня что-то вдохновит, будь то ткань или особая отделка. А потом у меня возникает картинка в голове, и я обычно просто начинаю придавать ткани форму до тех пор, пока платье не совпадет с картинкой в моей голове».
Каждое произведение Кайи выглядит по-новому. «Единственное, что никогда не меняется, это то, что я использую только очень мягкие и удобные ткани», - говорит юный модельер. Комфорт для Кайи всегда находится в центре внимания: по ее мнению, традиционной одежде для девочек его не хватает.
«Мне нравится шить одежду, потому что маскарадные платья в отделах для маленьких девочек такие жесткие и неудобные, — объясняет она. - В моей собственной одежде я могу быть очень модной, но в то же время чувствовать себя удобно. Так что я могу пойти на чаепитие, а потом покататься на скутере в парке, и мне не нужно сначала переодеваться».
Хотя Кайя сшила десятки нарядов, ее любимым по сей день является «розовое атласное платье - его я сшила из ткани, которую расписала вручную». Оно выглядит переливающимся и меняющим цвет, когда она поворачивается, демонстрируя платье. Кайя с мамой покупают большую часть материалов в комиссионных магазинах, покупая предметы с потенциалом и давая волю воображению.
Хотя Кайя сшила десятки нарядов, ее любимым по сей день является «розовое атласное платье - его я сшила из ткани, которую расписала вручную». Оно выглядит переливающимся и меняющим цвет, когда она поворачивается, демонстрируя платье. Кайя с мамой покупают большую часть материалов в комиссионных магазинах, покупая предметы с потенциалом и давая волю воображению.
Модница мечтает стать профессиональным модельером, когда вырастет, надеясь вести успешный бизнес со своей лучшей подругой Арианой, вместе с которой она создала несколько дизайнерских вещей. Еще одной ее мечта - разработать что-то для Зендаи или сотрудничать с ней.
Кажется, ее мечты не так уж далеки от достижения. У мамы с дочкой больше 15 тысяч подписчиков в соцсетях и все они с нетерпением ждут, что же девочка придумает дальше!
Кажется, ее мечты не так уж далеки от достижения. У мамы с дочкой больше 15 тысяч подписчиков в соцсетях и все они с нетерпением ждут, что же девочка придумает дальше!
По словам Кайи, ее любимые дизайнеры - Вера Ванг и Ганнер Детерейдж. Именно и- работы мотивировали ее на путешествие в мир моды. «Вера и Ганнер оба меня очень поддерживали и ободряли!» - говорит она.
Вера Ванг — один из самых известных дизайнеров свадебной одежды в Америке, известная тем, что сочетает современный дизайн с традиционной элегантностью, — заметила талантливую девочку и даже подарила ей швейную машинку. Вера Ванг с вниманием относится к работам молодых девушек-дизайнеров. «Прекрасно быть увлеченным и иметь мечту. Начните с работы на кого-то, кого вы уважаете, или вообще на кого угодно, и получайте деньги за обучение, - так советует Вера Ванг молодым дизайнерам. - Вы должны узнать, что было до вас, чтобы знать, что вы на самом деле не настолько изобретательны, и точно представлять, какие правила вы хотите нарушить». По мнению Веры Ванг, только тяжелая работа сделает мечту реальностью.
Вера Ванг — один из самых известных дизайнеров свадебной одежды в Америке, известная тем, что сочетает современный дизайн с традиционной элегантностью, — заметила талантливую девочку и даже подарила ей швейную машинку. Вера Ванг с вниманием относится к работам молодых девушек-дизайнеров. «Прекрасно быть увлеченным и иметь мечту. Начните с работы на кого-то, кого вы уважаете, или вообще на кого угодно, и получайте деньги за обучение, - так советует Вера Ванг молодым дизайнерам. - Вы должны узнать, что было до вас, чтобы знать, что вы на самом деле не настолько изобретательны, и точно представлять, какие правила вы хотите нарушить». По мнению Веры Ванг, только тяжелая работа сделает мечту реальностью.
Сама Кайя тоже готова поддерживать тех, кто мечтает шить, но боится, что у него ничего не выйдет. «Мой совет для тех, кто только начинает, — просто сделайте это, - говорит она. - Ты будешь делать ошибки, но ты всегда можешь их исправить!»
Какое же будущее видит для себя Кайя? «Я просто буду продолжать разрабатывать новые вещи и пробовать новые приемы, - говорит она. - Что касается будущего, у меня большие планы. Я хочу пойти учиться на дизайнера в колледж со своей лучшей подругой. Мы хотим вместе работать в Starbucks, чтобы оплачивать учебу в колледже, а после окончания колледжа открыть собственный дом моды в Париже, Нью-Йорке, Сиэтле или Сан-Диего!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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