Талантливая 9-летняя модельер привлекла внимание Веры Ванг

Девочка, казалось, впитывала каждый урок, как губка. После первых же уроков она не перестает удивлять интернет своими творческими поделками. От платьев до костюмов для косплея, от струящихся платьев до рваных костюмов из двух частей — она может все! Закончив шить очередную вещь, она использует прихожую своего дома в качестве подиума, чтобы продемонстрировать дизайн, который удивляет даже взрослых людей.

Кайя рассказала, что редко планирует свой дизайн заранее: «Я просто жду, пока меня что-то вдохновит, будь то ткань или особая отделка. А потом у меня возникает картинка в голове, и я обычно просто начинаю придавать ткани форму до тех пор, пока платье не совпадет с картинкой в моей голове».

Каждое произведение Кайи выглядит по-новому. «Единственное, что никогда не меняется, это то, что я использую только очень мягкие и удобные ткани», - говорит юный модельер. Комфорт для Кайи всегда находится в центре внимания: по ее мнению, традиционной одежде для девочек его не хватает.