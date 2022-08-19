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Талантливая 9-летняя модельер привлекла внимание Веры Ванг

Талантливая 9-летняя модельер привлекла внимание Веры Ванг

Автор:
19 августа 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Кайя Арагон   вера ванг   дизайнер   жизненный путь   история   колорадо   мир моды   юный талант   
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9-летняя Кайя Арагон из Колорадо привлекла внимание тысяч людей своим талантом модельера. Ее талант виден в каждом изделии, которое она шьет, иногда с помощью своей мамы. В возрасте всего 9 лет девочка умеет шить сложные изделия и собирается стать магнатом моды сама. Ее способности и страсть к миру моды привлекли внимание знаменитого дизайнера Веры Ванг.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кайя Арагон   вера ванг   дизайнер   жизненный путь   история   колорадо   мир моды   юный талант   
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3  комментария
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13k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Сейчас "гениев" и их стартапов до хера! Вот и маркетологи и придумывают истории,как выделится на фоне конкурентов.
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15k
эмосурикат прямоползающий 24 минуты назад
и детей с раскрученными каналами и страницами в соцсетях хватает, почему пост именно про эту девочку?
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1k
Sergius SPb Час назад
Заработай на ребенке. Порадуй педобиров.
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