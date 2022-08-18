Жительница Невады случайно купила свой квартал

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Покупательница жилья, решившаяся приобрести дом в Неваде, случайно купила целый квартал из 84 домов. Ошибка случилась по вине администратора, которая случайно скопировала документы на $50 миллионов в ее чек на $600 тысяч.
Жительница Невады теперь является законным владельцем целого квартала после того, как в документ о праве собственности на ее дом стоимостью 594 481 доллар по ошибке включили еще 84 объекта стоимостью около 50 миллионов долларов. Женщина намеревалась купить один дом в Спарксе, к северо-востоку от Рино. Но когда она подала свои документы оценщику округа Уошо, там сразу же заметили, что произошла ошибка: помимо купленного дома, у нее оказалось еще 84 объекта недвижимости и два общественных помещения.
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В документах было указано, что она владеет «участками с 1 по 85… и местами общего пользования A и B» в поселке, где она приобретала свою недвижимость.
Кори Берк, главный заместитель оценщика округа Уошо, сообщила, что, по-видимому, это была опечатка, допущенная базирующейся в Лас-Вегасе фирмой Westminster Title. В результате женщина, которая планировала приобрести только один объект недвижимости, в конечном итоге получила документы о праве собственности на множество других, многие из которых уже были проданы.
«Похоже, что сотрудники Westminster Title из Лас-Вегаса скопировали и вставили юридическое описание из других документов на приобретение объектов при подготовке акта о покупке дома для регистрации», — сказала она.
«Похоже, что сотрудники Westminster Title из Лас-Вегаса скопировали и вставили юридическое описание из других документов на приобретение объектов при подготовке акта о покупке дома для регистрации», — сказала она.
«Поскольку было совершенно очевидно, что была допущена ошибка, наш отдел оценочных услуг сразу же связался с Westminster Title, чтобы они могли начать работу над исправлением цепочки прав собственности для 86 объектов, переданных по ошибке», - заявила Берк. Титулы собственности теперь будут переданы обратно компании-девелоперу Toll Brothers. Однако женщина, получившая их по ошибке, может отказаться вернуть их обратно, поскольку теперь она официально владеет всей приписанной ей недвижимостью. Правда, эксперты говорят, что если дело будет передано в суд, она почти наверняка проиграет.
Берк сказал, что такие проблемы случаются «довольно часто», в основном из-за ошибок при копировании и вставке информации в документы. «Этот конкретный случай интересен лишь из-за большого количества лотов», — добавила Берк.
По ее утверждению, при таких ошибках люди могут попытаться осложнить дело, но в суде это не пройдет. «Для нас это стандартная ситуация, но мы всегда смотрим базовые документы, — сказал Берк. - Я думаю, что кто-то может попытаться воспользоваться такой возможностью. Однако у титульной компании есть предложение и согласие на покупку в файле, поэтому намерения довольно ясны. Я уверена, что в суде такое дело будет проиграно, и сомневаюсь, что подобные процессы вообще случались».
По ее утверждению, при таких ошибках люди могут попытаться осложнить дело, но в суде это не пройдет. «Для нас это стандартная ситуация, но мы всегда смотрим базовые документы, — сказал Берк. - Я думаю, что кто-то может попытаться воспользоваться такой возможностью. Однако у титульной компании есть предложение и согласие на покупку в файле, поэтому намерения довольно ясны. Я уверена, что в суде такое дело будет проиграно, и сомневаюсь, что подобные процессы вообще случались».
Источник:
АНТИФИШКИ
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