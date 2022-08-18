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Жительница Невады случайно купила свой квартал

Жительница Невады случайно купила свой квартал

Автор:
18 августа 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: история   история из жизни   невада   недвижимость   нежданное приобретение   оплошность   ошибка на миллионы   покупка   
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Покупательница жилья, решившаяся приобрести дом в Неваде, случайно купила целый квартал из 84 домов. Ошибка случилась по вине администратора, которая случайно скопировала документы на $50 миллионов в ее чек на $600 тысяч.
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Источник:

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Метки: история   история из жизни   невада   недвижимость   нежданное приобретение   оплошность   ошибка на миллионы   покупка   
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