Жительница Невады случайно купила свой квартал

Берк сказал, что такие проблемы случаются «довольно часто», в основном из-за ошибок при копировании и вставке информации в документы. «Этот конкретный случай интересен лишь из-за большого количества лотов», — добавила Берк.

По ее утверждению, при таких ошибках люди могут попытаться осложнить дело, но в суде это не пройдет. «Для нас это стандартная ситуация, но мы всегда смотрим базовые документы, — сказал Берк. - Я думаю, что кто-то может попытаться воспользоваться такой возможностью. Однако у титульной компании есть предложение и согласие на покупку в файле, поэтому намерения довольно ясны. Я уверена, что в суде такое дело будет проиграно, и сомневаюсь, что подобные процессы вообще случались».