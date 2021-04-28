Житель Москвы вместо айфона получил болт

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22-летний россиянин недоумевает: как же так? Кто виноват и что с этим делать? В соцсетях уверены, что почти все случаи мошенничества связаны с человеческой жадностью, а значит, парень виноват сам.
Москвич заказал в интернет-магазине дорогой iPhone 12 Pro Max, а получил в посылке вместо гаджета болт в "пупырке".
Доставку из магазина россиянин заказал на дом, потому распаковал посылку без свидетелей. Когда обнаружил вместо желанного гаджета стоимостью около сотни тысяч рублей вот такой оригинальное вложение. Крепежное изделие было тщательно упаковано в пленку, но больше ничего в коробке найти не удалось.
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Молодой человек обратился в интернет-магазин ( в "Мосленте" он указан как techinn. com) и даже отослал фото присланного, но там лишь развели руками, заявив, что, скорее всего, девайс был похищен на стадии доставки. Кроме этого, парню посоветовали обратиться в компанию PayPal для получения некоего подтверждения, что товар доставлен, так как якобы без него рассматривать жалобу не станут.
Между тем, как оказалось, в соцсетях довольно много отзывов о том самом интернет-магазине , который иначе как "ловушкой для лохов" никто не называл. А москвича прельстила цена айфона, который на этой площадке можно было приобрести дешевле, чем в салоне.
В настоящее время обманутый покупатель написал заявление в полицию, кроме этого, отправил запрос в PayPal. На этом сайте существует программа защиты покупателей от мошеннических действий, однако насколько она сможет помочь незадачливому любителю дорогой техники, пока неизвестно.
Правоохранители проводят проверку по данному инциденту, однако, как признают эксперты, шансы вернуть деньги у пострадавшего жителя столицы не очень велики.
Правоохранители проводят проверку по данному инциденту, однако, как признают эксперты, шансы вернуть деньги у пострадавшего жителя столицы не очень велики.
Все равно на айфон не тянет!
Болт М12 , резьба метрическая , шляпка на 17 . Вполне в рабочем состоянии , без ржавчины .— Сергей (@ZweITk4Erveetle) April 27, 2021
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И еще- бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну не будет никто продавать что-либо себе в убыток, будь то телефон или машина, а сказки про феноменальные скидки или срочная денежная необходимость - всего лишь сказки для слабых умом.
По факту- потерпевшего не жаль, будет жестким уроком, ежели мозгов нет
Брат 2.
Целостность упаковки, адрес и сам процесс вскрытия.
Ещё ни разу не подводили, но бережёного ...