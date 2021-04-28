FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2693 поста • 1048 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Житель Москвы вместо айфона получил болт

Житель Москвы вместо айфона получил болт (7 фото)

Автор:
28 апреля 2021 15:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: iPhone 12 Pro Max   гаджеты   интернет-магазин   история   подмена   покупка   
1699
7
22-летний россиянин недоумевает: как же так? Кто виноват и что с этим делать? В соцсетях уверены, что почти все случаи мошенничества связаны с человеческой жадностью, а значит, парень виноват сам.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: iPhone 12 Pro Max   гаджеты   интернет-магазин   история   подмена   покупка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
antonium 2 часа назад
Многие так женам и говорят: "Болт тебе, а не айфон".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
djinn 8 минут назад
может я старомоден, но покупая что-либо в инет-магазах выбираю только те, которые имеют свои физические магазины с самовывозом и с оплатой только после осмотра товара.
И еще- бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну не будет никто продавать что-либо себе в убыток, будь то телефон или машина, а сказки про феноменальные скидки или срочная денежная необходимость - всего лишь сказки для слабых умом.
По факту- потерпевшего не жаль, будет жестким уроком, ежели мозгов нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич Полчаса назад
Скупой платит дважды, а скупой лох постоянно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Полчаса назад
Пакет не поврежден- только маленькие отверстия на клапане, в коробке небольшая дырка и вместо телефона оказался болт. В пути над посылкой явно поработал какой-то гинеколог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Mana Aman Полчаса назад
Если платил через PayPal то там есть защита как покупателя так и продавца и все ему вернут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx 46 минут назад
А могли прислать болт, который обычно кладут на важное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
vitalik 52 минуты назад
Нефиг было брать по предоплате непонятно где.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
GoInDown 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
Kasper007 55 минут назад
Мы русские не обманываем друг друга (с)
Брат 2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Дмитрий Нагиев Час назад
А балда приговаривал с укоризной : не гонялся бы ты, поп, за дешивизной!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком Час назад
Вот сволочи! Где гайка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec Батончик с маком 17 минут назад
А ещё шайба, гровер и фланец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
★Lucifer★ 2 часа назад
Все дорогие посылки вскрываю, снимая на видео.
Целостность упаковки, адрес и сам процесс вскрытия.
Ещё ни разу не подводили, но бережёного ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
GoInDown ★Lucifer★ 2 часа назад
И чо толку что снимешь? Твое видео никому не нужно будет)))) открывай в пунктах выдачи или в присутствии курьера, а видосики твои никому не нужны.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NiThR0 GoInDown 58 минут назад
Как не нужны? Это же такая ценность для идиотов на ютубчике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 2 часа назад
Айболт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
zloykoyot 2 часа назад
Дважды долбойоп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
118 2 часа назад
Компания PayPal по любому должна помочь , у меня был печальный опыт с кроссовками ,заказал оплатил и привет написал жалобу и обратился в компанию PayPal они решили вопрос , правда около месяца переводили деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 2 часа назад
Нормальные отзывы читать нужно, и доверять им. Или вскрывать посылку на почте с понятыми...) Но это не реально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Парк-гитара вырос в память о любви Парк-гитара вырос в память о любви 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность В Германии найден древний клад с мечами побежденных врагов В Германии найден древний клад с мечами побежденных врагов За что Лжедмитрий Второй получил прозвище Тушинский вор? За что Лжедмитрий Второй получил прозвище Тушинский вор? 30 абсурдно дорогих товаров, которые можно найти онлайн 30 абсурдно дорогих товаров, которые можно найти онлайн
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

701292



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
90
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
1
96
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
1
13
Сколько знаменитости платят своим телохранителям
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#прикол#красота#авто аварии#сша#история#фотографии#города#комментарии
#Юмор#природа#Россия#в мире#подборка#факты#картинки#шоу бизнес#авария дня#птицы
#интересно#животные#дтп#аварии#СССР#кино#отдых#актеры#знаменитости#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться