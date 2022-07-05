Знаменитые актрисы, сумевшие переиграть старость без пластических хирургов

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Голливудские звезды, хоть и звезды, но имеют свойство стареть как люди. Хоть у них и есть миллионы на пластическую хирургию и нанопластику, но не всегда эти миллионы могут действительно помочь укротить старость. Гены тоже играют свою роль.
Ниже – подборка актрис, которые смогли принять старость и при этом выглядеть хорошо без хирургического вмешательства, а некоторые и вовсе стали ещё привлекательнее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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