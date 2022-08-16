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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 122 поста • 14 подписчиков подписаться
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На Кубани голая женщина, с 3-летним ребёнком в машине, устроила ДТП на встречке

На Кубани голая женщина, с 3-летним ребёнком в машине, устроила ДТП на встречке

Автор:
16 августа 2022 22:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кубань   автоледи   голая   дтп   женщина   ребёнок   
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Вот до чего доводит употребление запрещенных веществ: в Краснодарском крае мадам села в машину в чем мать родила, выехала на встречку, протаранила чужой автомобиль, а после сбежала с места происшествия, оставив своего трехлетнего ребенка в машине.

Инцидент произошел на трассе М-4 Дон.

Как рассказал URA.ru очевидец происшествия, который следовал за машиной нарушительницы, женщина устроила покатушки по встречной полосе, пока на полном ходу её «Шкода» не влетела в ВАЗ-21124. При столкновении пострадал трехлетний ребенок женщины, который находился в салоне и 24-летняя пассажирка второго авто.

По словам свидетеля происшествия, после столкновения виновница ДТП начала молиться, медитировать, мастурбировать, затем она легла рядом с машиной на асфальт, а как только обрела способность передвигаться, сбежала в неизвестном направлении, бросив ребенка

"Мать года" в данный момент разыскивают полицейские Краснодара. Ей грозит сразу пучок уголовных дел.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кубань   автоледи   голая   дтп   женщина   ребёнок   
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21  комментарий
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4k
GROMOZEKA 12 часов назад
«виновница ДТП начала молиться, медитировать, мастурбировать»

Какой любопытный набор действий
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0
капуста Полчаса назад
хеппенинг
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7k
Енот Потаскун Час назад
Лишить ее всех прав, водительских, родительских и вплоть до прав зваться человеком.
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11k
El Niño Час назад
А ведь может оказаться вполне приличной женщиной, когда действие наркотика пройдёт. Во времена молодости над парнем грубо прикололись в общежитии, подсыпав какой-то дури. Кому-то надоел этот «заучка». Вот на кухне нашего этажа мы его и увидели. Слонялся по этажам корпуса, глаза дикие, всякую ерунду говорил. Вроде бы и не мешал никому, а потом его застали полураздетым на балконе: он снимал какую-нибудь вещь, бросал вниз и любовался полетом. Вот тогда старшие решили его запереть в душе, чтобы ничего с собой не сделал.

Отошёл к вечеру, естественно. Ничего не помнил. Вроде как шутников нашли, и они оставили в покое парня. А действительно неплохим человеком он оказался.
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67
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Это всё ради мастурбации))
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2k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
Не помогли волшебные грибы
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−34
vitek 2 часа назад
Какая мразь, ещё и плодится
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1k
Оксид Бетона 4 часа назад
Недотр...?
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15k
куджо 7 часов назад
Заметил, у кого стик Смотра, неадекватны
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2k
Оттенок Серого 9 часов назад
Похоже, Зеленский те же вещества употребляет.
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750
Arti 10 часов назад
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18k
ЦСКА 11 часов назад
Вообще днищще!
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5k
Бу 11 часов назад
бедный малыш
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0
HalloFreeSpace 12 часов назад
сюр какой-то ... чеж она наелась ???
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