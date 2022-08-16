На Кубани голая женщина, с 3-летним ребёнком в машине, устроила ДТП на встречке

Вот до чего доводит употребление запрещенных веществ: в Краснодарском крае мадам села в машину в чем мать родила, выехала на встречку, протаранила чужой автомобиль, а после сбежала с места происшествия, оставив своего трехлетнего ребенка в машине.
Инцидент произошел на трассе М-4 Дон.
Как рассказал URA.ru очевидец происшествия, который следовал за машиной нарушительницы, женщина устроила покатушки по встречной полосе, пока на полном ходу её «Шкода» не влетела в ВАЗ-21124. При столкновении пострадал трехлетний ребенок женщины, который находился в салоне и 24-летняя пассажирка второго авто.
Источник:
По словам свидетеля происшествия, после столкновения виновница ДТП начала молиться, медитировать, мастурбировать, затем она легла рядом с машиной на асфальт, а как только обрела способность передвигаться, сбежала в неизвестном направлении, бросив ребенка
"Мать года" в данный момент разыскивают полицейские Краснодара. Ей грозит сразу пучок уголовных дел.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Женщину из Перми посадили за интим с подростком
- Неадекватная «яжемать» жестоко избила пожилую женщину прямо на глазах у сына
- Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка
- Пьяная автомобилистка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую помощь под Красноярском
- Замминистра строительства Сахалина подала в отставку из-за ДТП с ребёнком
Какой любопытный набор действий
Отошёл к вечеру, естественно. Ничего не помнил. Вроде как шутников нашли, и они оставили в покое парня. А действительно неплохим человеком он оказался.