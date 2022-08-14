По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

16.

Валентина Талызина, Андрей Миронов, Юрий Никулин и Георгий Бурков на съемках фильма «Старики-разбойники», 1971 год. Фото: РИА «Новости»

— Мне пришла в голову одна интересная мысль. Мы тебя сделаем иностранцем.

— Я не хочу быть иностранцем, мне и здесь хорошо.

— Иностранцем ты будешь временно.

— А на каком языке я буду говорить?

— Ты будешь молчать. Ты будешь глухонемой иностранец. А я буду у тебя переводчиком.

— А для чего же глухонемому переводчик?