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По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

Автор:
14 августа 2022 21:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
6915
20
Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
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9  комментариев
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51k
smakido 12 часов назад
Радует, что чаще стали появляться фотоматериалы съёмок фильмов советской классики, любимых актеров, режиссеров. Спасибо!
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1k
Валерий Тарасенко 4 минуты назад
Спасибо автору за действительно редкие кадры.
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58k
Александр Час назад
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Когда смотрю такие посты, не покидает мысль - господи, какая же я древняя... Почти всех их застала живыми... Спасибо, автор, за замечательный пост!
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Низкий поклон ВАМ, наши любимые вечно живые Актеры.
Спасибо Вам что Вы Были и играли роли и заставляли нас сопереживать персонажу.
Спасибо!
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17k
Наталья 2 часа назад
Браво!
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−2
uid-oeg5tecj 5 часов назад
Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Гамлет», 1963 год
Да камон, это же Санса Старк!
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66k
Варакин Алексей 8 часов назад
Окончание сьемок фильма "Опасно для жизни" Гайдай толкает тост.
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