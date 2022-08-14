По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Вениамин Смехов на съёмках фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», 1979 год.
Один за всех и все за одного!
Один за всех и все за одного!
2.
Нонна Мордюкова, Никита Михалков и Светлана Крючкова на съемках фильма «Родня», 1981 год. Фото: РИА «Новости»
Я как выпью, я такая... Знаете, я такая дурная становлюсь! Песни кидаюсь петь!
Я как выпью, я такая... Знаете, я такая дурная становлюсь! Песни кидаюсь петь!
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3.
Михаил Боярский и Людмила Гурченко на съемках советско-румынско-французского фильма-сказки «Мама», 1976 год. Фото: РИА «Новости»
4.
Михаил Кокшенов, Всеволод Санаев и Николай Караченцов в фильме «Белые Росы», 1983 год. Фото: РИА «Новости»
Детей перестали рожать! Доведете скоро страну! На улицу выйдешь — поздороваться не с кем будет!
Детей перестали рожать! Доведете скоро страну! На улицу выйдешь — поздороваться не с кем будет!
5.
Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский и актриса Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных», 1973 год. Фото: МАММ/МДФ (Евгений Умнов)
6.
Ирина Муравьева, Аристарх Ливанов, Татьяна Лиознова и Леонид Куравлев на съемках фильма «Мы, нижеподписавшиеся», 1981 год. Фото: РИА «Новости» (Макс Альперт)
— Я прошу вас немедленно выйти, люди спят.
— Пусть люди не спят! Пусть знают, что подлость кругом и обман!
— Я прошу вас немедленно выйти, люди спят.
— Пусть люди не спят! Пусть знают, что подлость кругом и обман!
7.
На съемках фильма «Белый Бим Черное ухо», 1975 год. Фото: МАММ/МДФ (Игорь Гневашев)
У всех бездомных собак когда-то были хозяева...
У всех бездомных собак когда-то были хозяева...
8.
Андрей Миронов и Юрий Никулин на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука», 1968 год. Фото: РИА «Новости»
— На его месте должен был быть я...
— Напьёшься – будешь!
— На его месте должен был быть я...
— Напьёшься – будешь!
9.
Людмила Марченко и Олег Стриженов на съемках фильма «Белые ночи», 1959 год. Фото: РИА «Новости» (Ю. Абрамочкин)
10.
Актер Борис Новиков и слон-парикмахер на съемках фильма «Необыкновенный город», 1962 год. Фото: МАММ/МДФ (Семен Мишин-Моргенштерн)
11.
Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Гамлет», 1963 год. Фото: РИА «Новости» (В. Блиох)
12.
Наталья Фатеева и Ирина Короткова на съемках фильма «Прежде, чем расстаться», 1984 год. Фото: МАММ/МДФ
13.
Валентин Гафт, Ольга Волкова, Леонид Филатов и Александр Ширвиндт на съемках художественного фильма «Забытая мелодия для флейты», 1987 год. Фото: РИА «Новости»
— Я просто снимаю у неё угол. Между нами ничего нет.
— Вот об этом никому, кроме меня, не говори. Поселиться у молодой, красивой женщины, которую любишь, и не жить с ней — это извращение!
— Я просто снимаю у неё угол. Между нами ничего нет.
— Вот об этом никому, кроме меня, не говори. Поселиться у молодой, красивой женщины, которую любишь, и не жить с ней — это извращение!
14.
Александр Ширвиндт с Жанной Владимирской и Александром Лазаревым в культовом фильме «Еще раз про любовь», 1968 год. Фото: РИА «Новости»
Вот я думаю — понятно. Начинаю говорить — ничего не понятно.
Вот я думаю — понятно. Начинаю говорить — ничего не понятно.
15.
Эдуард Артемьев, Наталья Бондарчук и Андрей Тарковский во время съёмок фильма «Солярис», 1972 год. Фото: из личного архива Эдуарда Артемьева
Человек создан природой, чтобы познавать её. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречён на познание.
Человек создан природой, чтобы познавать её. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречён на познание.
16.
Валентина Талызина, Андрей Миронов, Юрий Никулин и Георгий Бурков на съемках фильма «Старики-разбойники», 1971 год. Фото: РИА «Новости»
— Мне пришла в голову одна интересная мысль. Мы тебя сделаем иностранцем.
— Я не хочу быть иностранцем, мне и здесь хорошо.
— Иностранцем ты будешь временно.
— А на каком языке я буду говорить?
— Ты будешь молчать. Ты будешь глухонемой иностранец. А я буду у тебя переводчиком.
— А для чего же глухонемому переводчик?
— Мне пришла в голову одна интересная мысль. Мы тебя сделаем иностранцем.
— Я не хочу быть иностранцем, мне и здесь хорошо.
— Иностранцем ты будешь временно.
— А на каком языке я буду говорить?
— Ты будешь молчать. Ты будешь глухонемой иностранец. А я буду у тебя переводчиком.
— А для чего же глухонемому переводчик?
17.
Сергей Юрский на съемках фильма «Золотой теленок», 1967 год. Фото: РИА «Новости»
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!
18.
Анастасия Вертинская и кинорежиссер Абрам Матвеевич Роом на съёмках фильма «Преждевременный человек», 1972 год
19.
Кинорежиссер Татьяна Лиознова и актер Николай Рыбников на съемках фильма «Им покоряется небо», 1963 год. Фото: РИА «Новости»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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Спасибо!
Да камон, это же Санса Старк!