Редкие и интересные снимки советских актеров

6.

Юрий Никулин в редакции газеты «Московский комсомолец», 1978 год.

Газету «Московский комсомолец» Юрий Никулин любил, да и в самой в газете любили Юрия Владимировича.

В ней публиковались главы из книги «Почти серьёзно…», на её страницах давали рецензии на все представления цирка на Цветном бульваре.