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Редкие и интересные снимки советских актеров

Редкие и интересные снимки советских актеров

Автор:
14 августа 2022 20:21
Метки: СССР   актеры   интересно   страна   фотографии   
4192
15
Подборка малоизвестных фотографий советских актеров и актрис.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   страна   фотографии   
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6  комментариев
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3k
SandMANn 15 часов назад
"Олег Ефремов с сыном Мишей".

Эх, Миша, Миша...
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3k
Master Bo 9 часов назад
Алиса Фрейндлих и Василий Лановой, 1970-е годы.
Надо добавить, что это кадр из фильма "Анна и Командор".
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7k
Progressor 12 часов назад
Мне интересно - какой МУДИЛА поставил подборке диз и за что? Что, в тыкве этого дауна происходит?
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86k
Taras Kozalupko 14 часов назад
Тихонову татуировку кстати замазывают - "Слава"

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