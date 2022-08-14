Редкие и интересные снимки советских актеров

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Подборка малоизвестных фотографий советских актеров и актрис.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Дмитрий Иосифов, Татьяна Проценко и Роман Столкарц возле ВГИКа в 1986 году.
Буратино, Мальвина и Пьеро
Буратино, Мальвина и Пьеро
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3.
Наталья Варлей во время встречи с пионерами, 1984 год.
Наша любимая «комсомолка, спортсменка и просто красавица»
Наша любимая «комсомолка, спортсменка и просто красавица»
6.
Юрий Никулин в редакции газеты «Московский комсомолец», 1978 год.
Газету «Московский комсомолец» Юрий Никулин любил, да и в самой в газете любили Юрия Владимировича.
В ней публиковались главы из книги «Почти серьёзно…», на её страницах давали рецензии на все представления цирка на Цветном бульваре.
Газету «Московский комсомолец» Юрий Никулин любил, да и в самой в газете любили Юрия Владимировича.
В ней публиковались главы из книги «Почти серьёзно…», на её страницах давали рецензии на все представления цирка на Цветном бульваре.
7.
Виталий Виленкин, Евгений Евстигнеев, Геннадий Печников, Игорь Кваша после спектакля «Вечно живые», 1950-е годы.
9.
Людмила Гурченко, Андрей Кончаловский, Наталья Андрейченко и Никита Михалков представляют фильм «Сибириада» в Каннах, 1979 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР актеры интересно страна фотографии
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Эх, Миша, Миша...
Надо добавить, что это кадр из фильма "Анна и Командор".