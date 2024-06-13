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В Забайкалье обязали учителей следить за школьниками в социальных сетях

В Забайкалье обязали учителей следить за школьниками в социальных сетях

Автор:
13 июня 2024 18:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Социальные сети   обязанности   слежка   учителя   фото   школа   школьники   
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Однако общественники опасаются, что эта слежка только испортит отношения между учителям и школьниками.

В Забайкальском крае выпустили приказ, согласно которому читинские учителя должны мониторить социальные сети учеников, чтобы выявлять необычное поведение, например склонность к суициду, терроризму и травле своих сверстников. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев.

В приказе говорится, что учителя должны будут «проверять подписки на группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям», сообщают Известия.

Однако по мнению общественников, такая инициатива ни к чему хорошему не приведёт. Авторитет учителей будет подорван, да и доверительные отношения с подростками слежкой не выстроишь.

Задачей педагога в контексте воспитательной деятельности является выстраивание с учениками доверительного диалога, в котором они могут найти поддержку и обратиться за помощью в случае необходимости. А вот мониторинг социальных сетей без наличия контакта с ребенком может приводить к неверной интерпретации ситуации со стороны педагога и потере доверия, — сказала заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному росту школы «Новый взгляд» Ирина Гришина.

Многие считают, что следить за детьми, в первую очередь, должны их родители. Также для этих целей есть инспекторы ПДН. Учителя, в первую очередь, должны проводить образовательный процесс, а не сталкерить школьников в социальных сетях. Кроме того, не сообщается, будут ли доплачивать за эту работу учителям.

Источник:

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Метки: Социальные сети   обязанности   слежка   учителя   фото   школа   школьники   
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9  комментариев
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29k
ПаганецЪ 2 часа назад
Вот у учителей работы мало, давайте ещё всякой хни накинем. За бесплатно.
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48k
Игорь Полчаса назад
А обязать учеников сообщать учителям в каких соц. сетях они сидят и под какими никами они конечно не удосужились? Т.е. учитель это должен сам вычислять?

Ну будет учитель следить, а дальше что? Учитель ведь не может воздействовать на ученика.

Как показала практика, школьный психолог, - это не эффективно, а полиция, - это слишком поздно. А чего-то промежуточного нет.
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5k
Ухалус Посовиномус Час назад
Это уже было. И ожидаемо провалилось
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5k
Горожанин 2 часа назад
Предлагаю более эффективные меры. Обязать учителей и родителей следить в соцсетях, на уровне управленческих решений и в жизни в целом за управленцами и чиновниками от образования - на предмет самодурства, волюнтаризма, злоупотреблений, морального разложения и коррупции. Обо всём сообщать Бастрыкину. Товарищу Бастрыкину предлагаю организовать постоянно действующую прямую линию с учителями и родителями с помощью всех видов коммуникации.
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7k
Трям 2 часа назад
А видосы в тикток не заставили выкладывать?
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3k
Yus 2 часа назад
Вот кто это придумал, пускай и следит. Учителю, после дня проведенного с этими утырками, само то еще и в соцсетях за ними присматривать.
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612
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
А родители вообще зачем?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5119 постов (4904 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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