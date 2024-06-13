В Забайкалье обязали учителей следить за школьниками в социальных сетях

Однако общественники опасаются, что эта слежка только испортит отношения между учителям и школьниками.
В Забайкальском крае выпустили приказ, согласно которому читинские учителя должны мониторить социальные сети учеников, чтобы выявлять необычное поведение, например склонность к суициду, терроризму и травле своих сверстников. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев.
В приказе говорится, что учителя должны будут «проверять подписки на группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям», сообщают Известия.
Однако по мнению общественников, такая инициатива ни к чему хорошему не приведёт. Авторитет учителей будет подорван, да и доверительные отношения с подростками слежкой не выстроишь.
Задачей педагога в контексте воспитательной деятельности является выстраивание с учениками доверительного диалога, в котором они могут найти поддержку и обратиться за помощью в случае необходимости. А вот мониторинг социальных сетей без наличия контакта с ребенком может приводить к неверной интерпретации ситуации со стороны педагога и потере доверия, — сказала заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному росту школы «Новый взгляд» Ирина Гришина.
Многие считают, что следить за детьми, в первую очередь, должны их родители. Также для этих целей есть инспекторы ПДН. Учителя, в первую очередь, должны проводить образовательный процесс, а не сталкерить школьников в социальных сетях. Кроме того, не сообщается, будут ли доплачивать за эту работу учителям.
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Ну будет учитель следить, а дальше что? Учитель ведь не может воздействовать на ученика.
Как показала практика, школьный психолог, - это не эффективно, а полиция, - это слишком поздно. А чего-то промежуточного нет.