В Забайкалье обязали учителей следить за школьниками в социальных сетях

Однако по мнению общественников, такая инициатива ни к чему хорошему не приведёт. Авторитет учителей будет подорван, да и доверительные отношения с подростками слежкой не выстроишь.

Задачей педагога в контексте воспитательной деятельности является выстраивание с учениками доверительного диалога, в котором они могут найти поддержку и обратиться за помощью в случае необходимости. А вот мониторинг социальных сетей без наличия контакта с ребенком может приводить к неверной интерпретации ситуации со стороны педагога и потере доверия, — сказала заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному росту школы «Новый взгляд» Ирина Гришина.

Многие считают, что следить за детьми, в первую очередь, должны их родители. Также для этих целей есть инспекторы ПДН. Учителя, в первую очередь, должны проводить образовательный процесс, а не сталкерить школьников в социальных сетях. Кроме того, не сообщается, будут ли доплачивать за эту работу учителям.