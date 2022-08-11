Как скачать видео с ВК: 4 простых способа

Социальная сеть ВКонтакте изобилует интересными видеороликами, некоторые из которых хотелось бы сохранить к себе на компьютер. Но, к сожалению, ресурс не предусматривает их скачивание. Это связано с политикой нераспространения личных данных зарегистрированных пользователей.
Заполучить видеофайл можно, обратившись к его правообладателю (автору), либо прибегнув к несложным хитростям. Рассмотрим все простые способы, как скачать видео с ВК на свой компьютер, ноутбук или смартфон.
Методы скачивания видеороликов с ВК
Существует четыре реально работающих способа скачать и сохранить себе видеоролик с ВК без потери его качества:
- Использовать онлайн-сервисы;
- Установить специальные программные продукты;
- Расширить функционал браузера, инсталлировав дополнительные плагины;
- Прямо с ВК при использовании мобильной версии сайта.
Рассмотрим инструкцию использования каждого способа.
Прямое скачивание видео с VK
Самый простой и быстрый способ сохранить себе на ПК интересный ролик — работать с мобильной версией социальной сети. Ее можно найти по поиску или просто вбить в адресную строку используемого браузера адрес https://m.vk.com/. Далее поступить так:
- Войти в аккаунт и найти нужный видеофайл;
- Кликнуть по нему правой кнопкой мыши;
- Из списка выбрать «Сохранить видео как»;
- Указать путь для скачивания.
Того же результата можно добиться, если авторизоваться в классической версии сайта, а затем перед ссылкой на нужный файл в адресной строке поставить английскую букву «m». Например, https://vk.com/video-63758929_456281520 получили https://m.vk.com/video-63758929_456281520. Последующие действия будут аналогичными описанным выше. Этот способ удобен тем, что не требует инсталляции на ноутбук или компьютер дополнительного программного обеспечения.
Использование онлайн-сервисов
Специальные ресурсы, работающие в режиме реального времени, тоже позволяют выполнять сохранение файлов на ПК без дополнительной установки софта. Подобных онлайн-сервисов очень много. Но некоторые из них снабжены чрезмерным и непонятным новичку функционалом, другие скачивают объекты выборочно, третьи имеют англоязычный интерфейс. Наиболее удобными в использовании считают следующие ресурсы:
Онлайн-сервисы применимы как для компьютеров, ноутбуков, так и для смартфонов. На примере ресурса savevk рассмотрим инструкцию. Алгоритм действий:
- Скопировать из адресной строки URL видеоролика;
- Перейти по ссылке выше и вставить в поле ссылку с видеофайлом из социальной сети;
- Нажать на синюю кнопку «Получить видеофайл» и выбрать подходящий формат (лучшими считаются 720p и 1080p);
- Найти скаченный объект в папке «Загрузка» (если не указан иной путь хранения данных) или на панели браузера.
Аналогичной будет работа и с другими онлайн-сервисами. Но указанные три хороши тем, что позволяют пользователю выбирать качество видеофайла, поскольку совершают поиск данных по всей сети. Время загрузки будет зависеть от загруженности ресурсов. В этом и заключается основной недостаток их использования — при большом потоке пользователей операции могут быть недоступными по причине перегруженности.
Программные продукты для загрузки видео с ВК
Недоступность скачивания роликов из-за перезагруженности ресурса исключена при применении специальных программных продуктов. Их нужно предварительно инсталлировать (установить) на жесткий диск компьютера или ноутбука, в чем и состоит основное неудобство способа. Но если видеофайлы с ВК загружаются постоянно и их объем превышает 1 024 Кб (1 мб), то установка специального софта более чем оправдана.
GetVideo
Первый ресурс можно скачать по ссылке https://getvideo.org/download. Программа в сети распространяется бесплатно. Ее главное достоинство — загрузка данных с любых интернет-источников, включая ВК. Программный продукт устанавливается стандартным способом, наделен русскоязычным интерфейсом и простым функционалом. После открытия страницы по ссылке, нужно нажать зеленую кнопку «Скачать бесплатно».
Далее установить программу. Важно! Не забудьте снять галочки при установке с: Яндекс.Бара, мессенджеры и прочий мусор.
Алгоритм работы будет следующим:
- Зайти в ВК и найти нужное видео, скопировав url адрес;
- Открыть установленное приложение;
- В пустую строку вставить скопированные данные;
- Подождать, пока программа обработает данные;
- Выбрать подходящий формат ролика и нажать кнопку «Скачать».
Ролик загрузится в ту папку, путь к которой будет (был) указан.
VKMusic
Установочный файл можно найти по ссылке https://vkmusic.citynov.ru. Не стоит обращать внимание на название и его ориентированность под скачивание музыкальных композиций. Последние версии программы позволяют перезагружать на ПК и ноутбук фото, музыку, видео. При этом видеоролики можно загружать и с YouTube. При инсталляции программного продукта нужно обратить внимание на автоматическую установку дополнительного софта — Яндекс. Бара и пр. Надо снять отметки рядом с каждым пунктом на первом шаге установки.
После инсталляции, действуют так:
- Запустить программу VKMusic;
- Найти в ВК нужный объект и скопировать его URL (ссылку);
- Вставить данные в пустое поле программы, нажать Enter;
- Авторизоваться в VKMusic, введя свой Логин и Пароль от аккаунта в ВК (это полностью безопасно);
- Выбрать качество объекта из перечня в новом окне и дождаться завершения загрузки.
Объект будет сохранен в новую папку. Чтобы попасть в нее, достаточно кликнуть правой клавишей мыши по загруженному файлу в окне программы.
Полезные дополнения для браузера
Плагины — расширения, которые увеличивают возможности браузера. Их инсталляция проводится прямо в web-обозреватель, что очень удобно, и занимает несколько секунд. Специальные расширения выпускают разработчики под все виды популярных браузеров. Наиболее функциональными считают:
- Savefrom;
- Download Master.
Чтобы установить Savefrom, надо посетить https://ru.savefrom.net/user.php?vid=387#download. Нажать на зеленую кнопку «Скачать» (тип браузера, в котором выполняется скачивание определяется автоматически). Если плагин не установится автоматический, то выполните инсталляцию.
Теперь напротив каждого видеофайла и аудиозаписи появится синяя стрелка вниз (цвет иконки плагина на разных ресурсах будет разным, но внешний вид неизменным). Нажав на нее, произойдет пересохранение объекта на жесткий диск ПК или ноутбука. Принцип установки и работы с Savefrom для Opera и FireFox будет идентичным. Сложности могут возникнуть у тех пользователей, которые выходят в сеть, используя Яндекс Браузер. В нем уже предусмотрен плагин (находится в неактивном режиме). Задача пользователя активировать работу расширения.
Алгоритм следующий:
- Перейти в «Меню» web-обозревателя;
- Из списка выбрать «Дополнения»;
- Найти нужный плагин и активировать отметку рядом с ним;
- Перезапустить Яндекс Браузер.
Чтобы сохранить ролик из vk, нужно перейти на страницу с видеороликом, нажать в углу на стрелку (иконка расширения). Загрузка начнется автоматически в указанную в настройках браузера папку.
Download Master
С инсталляцией менеджера загрузок Download Master тоже не возникнет проблем. Программный продукт легко интегрируется в любой из видов браузеров. Пользователям Google Chrome, чтобы установить расширение, нужно зайти в интернет-магазин Chrome со своего аккаунта и в строке поиска указать название плагина, нажать Enter или перейти по следующей ссылке https://chrome.google.com/webstore/detail/download-master
Далее действуют так:
- Нажать на кнопку в правом верхнем углу «Установить»;
- Подождать, пока расширение инсталлируется;
- Перейти из главного меню в «Дополнительные инструменты»;
- Выбрать «Расширения»;
- Найти «Download Master»;
- Нажать кнопку «Подробнее», чтобы настроить работу опции.
В настройках можно указать конкретные сайты, с которых будет идти обязательная загрузка данных. Здесь же удаляют или приостанавливают действие дополнительной опции.
Пользователям, которые выходят в сеть, используя Opera, скачать менеджер загрузок можно по адресу https://addons.opera.com/ru/extensions/details/download-master-2/. Порядок действий будет идентичный тому, что описан для Google Chrome. Тем, кто пользуется FireFox, плагин нужно загружать со страницы https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/download-master2/. Принцип работы с менеджером и его настройка во всех трех случаях будут одинаковыми.
Выбор способа скачивания видео с ВК разумнее делать, отталкиваясь от объема (частоты выполнения операции) загружаемых файлов. Если процедура пересохранения объектов на ПК или ноутбук выполняется постоянно, имеет смысл установить специальную программу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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