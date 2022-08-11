Как скачать видео с ВК: 4 простых способа

Заполучить видеофайл можно, обратившись к его правообладателю (автору), либо прибегнув к несложным хитростям. Рассмотрим все простые способы, как скачать видео с ВК на свой компьютер, ноутбук или смартфон.



Методы скачивания видеороликов с ВК

Существует четыре реально работающих способа скачать и сохранить себе видеоролик с ВК без потери его качества:

Использовать онлайн-сервисы;

Установить специальные программные продукты;

Расширить функционал браузера, инсталлировав дополнительные плагины;

Прямо с ВК при использовании мобильной версии сайта.

Рассмотрим инструкцию использования каждого способа.



Прямое скачивание видео с VK

Самый простой и быстрый способ сохранить себе на ПК интересный ролик — работать с мобильной версией социальной сети. Ее можно найти по поиску или просто вбить в адресную строку используемого браузера адрес https://m.vk.com/. Далее поступить так:

Войти в аккаунт и найти нужный видеофайл; Кликнуть по нему правой кнопкой мыши; Из списка выбрать «Сохранить видео как»;



Указать путь для скачивания.

Того же результата можно добиться, если авторизоваться в классической версии сайта, а затем перед ссылкой на нужный файл в адресной строке поставить английскую букву «m». Например, https://vk.com/video-63758929_456281520 получили https://m.vk.com/video-63758929_456281520. Последующие действия будут аналогичными описанным выше. Этот способ удобен тем, что не требует инсталляции на ноутбук или компьютер дополнительного программного обеспечения.





Использование онлайн-сервисов

Специальные ресурсы, работающие в режиме реального времени, тоже позволяют выполнять сохранение файлов на ПК без дополнительной установки софта. Подобных онлайн-сервисов очень много. Но некоторые из них снабжены чрезмерным и непонятным новичку функционалом, другие скачивают объекты выборочно, третьи имеют англоязычный интерфейс. Наиболее удобными в использовании считают следующие ресурсы:

Онлайн-сервисы применимы как для компьютеров, ноутбуков, так и для смартфонов. На примере ресурса savevk рассмотрим инструкцию. Алгоритм действий:

Скопировать из адресной строки URL видеоролика;



Перейти по ссылке выше и вставить в поле ссылку с видеофайлом из социальной сети;

Нажать на синюю кнопку «Получить видеофайл» и выбрать подходящий формат (лучшими считаются 720p и 1080p);

Найти скаченный объект в папке «Загрузка» (если не указан иной путь хранения данных) или на панели браузера.

Аналогичной будет работа и с другими онлайн-сервисами. Но указанные три хороши тем, что позволяют пользователю выбирать качество видеофайла, поскольку совершают поиск данных по всей сети. Время загрузки будет зависеть от загруженности ресурсов. В этом и заключается основной недостаток их использования — при большом потоке пользователей операции могут быть недоступными по причине перегруженности.



Программные продукты для загрузки видео с ВК

Недоступность скачивания роликов из-за перезагруженности ресурса исключена при применении специальных программных продуктов. Их нужно предварительно инсталлировать (установить) на жесткий диск компьютера или ноутбука, в чем и состоит основное неудобство способа. Но если видеофайлы с ВК загружаются постоянно и их объем превышает 1 024 Кб (1 мб), то установка специального софта более чем оправдана.



GetVideo

Первый ресурс можно скачать по ссылке https://getvideo.org/download. Программа в сети распространяется бесплатно. Ее главное достоинство — загрузка данных с любых интернет-источников, включая ВК. Программный продукт устанавливается стандартным способом, наделен русскоязычным интерфейсом и простым функционалом. После открытия страницы по ссылке, нужно нажать зеленую кнопку «Скачать бесплатно».



Далее установить программу. Важно! Не забудьте снять галочки при установке с: Яндекс.Бара, мессенджеры и прочий мусор.



Алгоритм работы будет следующим:

Зайти в ВК и найти нужное видео, скопировав url адрес;

Открыть установленное приложение;

В пустую строку вставить скопированные данные;

Подождать, пока программа обработает данные;

Выбрать подходящий формат ролика и нажать кнопку «Скачать».

Ролик загрузится в ту папку, путь к которой будет (был) указан.



VKMusic

Установочный файл можно найти по ссылке https://vkmusic.citynov.ru. Не стоит обращать внимание на название и его ориентированность под скачивание музыкальных композиций. Последние версии программы позволяют перезагружать на ПК и ноутбук фото, музыку, видео. При этом видеоролики можно загружать и с YouTube. При инсталляции программного продукта нужно обратить внимание на автоматическую установку дополнительного софта — Яндекс. Бара и пр. Надо снять отметки рядом с каждым пунктом на первом шаге установки.



