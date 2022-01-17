"Грустно и не вкусно": что может себе позволить человек, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа

Как выяснилось, чтобы сохранить природу, человек должен ограничить себя в питании, одежде и даже принятии ванны. Итак, отказ от мяса приведет к снижению выбросов на 94 процента. Аналитики советуют ограничить потребление воды, отказаться от кофе и алкогольных напитков. Полный список ограничений:

Питание:

— курятина 2 раза в неделю по 100 грамм;

— говядина, свинина и баранина запрещены;

— дважды в неделю разрешено включить в меню картофель;

— пять раз в неделю возможны некоторые фрукты;

— сыр 1 раз в неделю 25 грамм;

— кофе и молоко запрещены;

— пиво запрещено;

— только диетическая содовая и чуть-чуть вина.

Гигиена:

— душ 3 раза в неделю, по 8 минут - или 6 раз в неделю, по 4 минуты;

— принятие ванны строго не чаще 1 раза в неделю;

— спуск воды в унитазе не более 2 раз в день;

— машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;

— использование посудомоечной машины 1 раз в неделю;

Спорт и развлечения:

— занятия на беговой дорожке в спортзале - 3 раза в неделю, по 30 минут;

— просмотр ТВ или (подчёркнуто: "или") интернет-пользование - 2 часа в день;

— компьютерные/видео игры запрещены.

Покупка одежды:

— 2 пары джинсов, 3 рубашки или 5 футболок на целый год;

— на пиджаки и костюмы лимита СО2 не хватит.

Путешествия:

— 1 авиаперелёт ежегодно, эконом-классом, на короткое расстояние;

— 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.

Есть еще вариант высаживать минимум 120 деревьев в год на человека, но они начнут покрывать ваш личный след только когда вырастут.

Главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе, сказано в отчете.