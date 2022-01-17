"Грустно и не вкусно": что может себе позволить человек, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа

Каждый человек в процессе своего дыхания выделяет углекислый газ. Кроме того, углекислый газ выделают предприятия, некоторые растения и животные. Высокое содержание углекислого газа в атмосфере может сильно навредить человеку. Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse привёл исследования и выяснил, что может себе позволить человек, чтобы уровень углекислого газа оставался на допустимом уровне. Грустно, но экологично.
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в исследовании "Когда выбросы становятся персональными" рассказали, что может делать, покупать и кушать человек, чтобы не превысить норму выбросов углекислого газа, которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека. Об этом сообщает RG.RU.
Как выяснилось, чтобы сохранить природу, человек должен ограничить себя в питании, одежде и даже принятии ванны. Итак, отказ от мяса приведет к снижению выбросов на 94 процента. Аналитики советуют ограничить потребление воды, отказаться от кофе и алкогольных напитков. Полный список ограничений:
Питание:
— курятина 2 раза в неделю по 100 грамм;
— говядина, свинина и баранина запрещены;
— дважды в неделю разрешено включить в меню картофель;
— пять раз в неделю возможны некоторые фрукты;
— сыр 1 раз в неделю 25 грамм;
— кофе и молоко запрещены;
— пиво запрещено;
— только диетическая содовая и чуть-чуть вина.
Гигиена:
— душ 3 раза в неделю, по 8 минут - или 6 раз в неделю, по 4 минуты;
— принятие ванны строго не чаще 1 раза в неделю;
— спуск воды в унитазе не более 2 раз в день;
— машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;
— использование посудомоечной машины 1 раз в неделю;
Спорт и развлечения:
— занятия на беговой дорожке в спортзале - 3 раза в неделю, по 30 минут;
— просмотр ТВ или (подчёркнуто: "или") интернет-пользование - 2 часа в день;
— компьютерные/видео игры запрещены.
Покупка одежды:
— 2 пары джинсов, 3 рубашки или 5 футболок на целый год;
— на пиджаки и костюмы лимита СО2 не хватит.
Путешествия:
— 1 авиаперелёт ежегодно, эконом-классом, на короткое расстояние;
— 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.
Есть еще вариант высаживать минимум 120 деревьев в год на человека, но они начнут покрывать ваш личный след только когда вырастут.
Главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе, сказано в отчете.
Илон Маск тоже обеспокоен этой проблемой. В 2021 году он пообещал 100 миллионов долларов тому, кто придумает способ для масштабного удаления углекислого газа из атмосферы и последующее его хранение. Конкурс по удалению углерода будет проводиться Фондом Xprize, некоммерческой группой, которая проводит конкурсы, направленные на стимулирование развития технологий для улучшения космических путешествий, питания и здоровья, сообщает Bloomberg.
Источник:
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Вот этот миллиард пусть и живет по своим скромным правилам,меньше жрет и срет.
Ведь остальным 7 миллиардам как-то не до жиру.