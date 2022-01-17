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"Грустно и не вкусно": что может себе позволить человек, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа

"Грустно и не вкусно": что может себе позволить человек, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа (3 фото)

Автор:
17 января 2022 10:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Парижское соглашение   газы   интересное   сохранение природы   углекислый газ   фото   экология   
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Каждый человек в процессе своего дыхания выделяет углекислый газ. Кроме того, углекислый газ выделают предприятия, некоторые растения и животные. Высокое содержание углекислого газа в атмосфере может сильно навредить человеку. Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse привёл исследования и выяснил, что может себе позволить человек, чтобы уровень углекислого газа оставался на допустимом уровне. Грустно, но экологично.

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в исследовании "Когда выбросы становятся персональными" рассказали, что может делать, покупать и кушать человек, чтобы не превысить норму выбросов углекислого газа, которая, согласно Парижскому соглашению, составляет 2,9 тонны в год на человека. Об этом сообщает RG.RU.

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Как выяснилось, чтобы сохранить природу, человек должен ограничить себя в питании, одежде и даже принятии ванны. Итак, отказ от мяса приведет к снижению выбросов на 94 процента. Аналитики советуют ограничить потребление воды, отказаться от кофе и алкогольных напитков. Полный список ограничений:

Питание:

— курятина 2 раза в неделю по 100 грамм;

— говядина, свинина и баранина запрещены;

— дважды в неделю разрешено включить в меню картофель;

— пять раз в неделю возможны некоторые фрукты;

— сыр 1 раз в неделю 25 грамм;

— кофе и молоко запрещены;

— пиво запрещено;

— только диетическая содовая и чуть-чуть вина.


Гигиена:

— душ 3 раза в неделю, по 8 минут - или 6 раз в неделю, по 4 минуты;

— принятие ванны строго не чаще 1 раза в неделю;

— спуск воды в унитазе не более 2 раз в день;

— машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;

— использование посудомоечной машины 1 раз в неделю;


Спорт и развлечения:

— занятия на беговой дорожке в спортзале - 3 раза в неделю, по 30 минут;

— просмотр ТВ или (подчёркнуто: "или") интернет-пользование - 2 часа в день;

— компьютерные/видео игры запрещены.


Покупка одежды:

— 2 пары джинсов, 3 рубашки или 5 футболок на целый год;

— на пиджаки и костюмы лимита СО2 не хватит.


Путешествия:

— 1 авиаперелёт ежегодно, эконом-классом, на короткое расстояние;

— 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.


Есть еще вариант высаживать минимум 120 деревьев в год на человека, но они начнут покрывать ваш личный след только когда вырастут.


Главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе, сказано в отчете.

Илон Маск тоже обеспокоен этой проблемой. В 2021 году он пообещал 100 миллионов долларов тому, кто придумает способ для масштабного удаления углекислого газа из атмосферы и последующее его хранение. Конкурс по удалению углерода будет проводиться Фондом Xprize, некоммерческой группой, которая проводит конкурсы, направленные на стимулирование развития технологий для улучшения космических путешествий, питания и здоровья, сообщает Bloomberg.

Источник:

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Метки: Ynews   Парижское соглашение   газы   интересное   сохранение природы   углекислый газ   фото   экология   
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Всё человечество даёт 1-3% выбросов углекислого газа от общего количества. Практически, цифры можно отнести к статистической погрешности. Так что, вся "борьба" с выбросами - дикий тупой бред для дебилов. Но, кому-то это выгодно.
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1k
Andrey 3 минуты назад
что-то мне это напоминает одновременно 1984 и зеленый сойлент
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11k
Alex 14 минут назад
Я кусты сирени у дома посадил, они перерабатывают углекислый газ в кислород. Какая структура "защитников природы" за мой кислород заплатит? Кстати, если они мясо, пиво, молоко и кофе не потребляют - пусть мне отправляют: моя сиренька удалит излишки СО2.
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27k
Notan Blaine 15 минут назад
Когда западные капиталисты обеспокоены чем-то, например экологией, это значит, что они хотят на этом заработать и уничтожить еще пару стран. Вся западная экологическая инициатива сводится к двум вещам, получить как можно больше на откатах или распиле и вывести вредные производства подальше, в страны третьего мира. На местных аборигенов им плевать, за людей они их не считают.
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2k
Алекс 47 минут назад
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7k
Евгений 52 минуты назад
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827
Gleb_Skameikin 56 минут назад
Ипанутым нет покоя
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7k
Евгений 57 минут назад
Рессчёты производил человек, который дальше своего носа не видит. Примерно 2/3 населения планеты, потребляет меньше указанных в статье нормативов. Если оставшиеся будут вписываться в эти нормы, ситуация практически не изменится.
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1k
Оксид Бетона Час назад
"..способ для масштабного удаления углекислого газа из атмосферы и последующее его хранение..." - а зачем хранение? Уж лучше переработка в углерод и кислород, или что-то подобное...
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508
Нестеров Антон 2 часа назад
Готовят нас чтобы меньше жрать)
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18k
babuby 2 часа назад
А полыхнувший вулкан, можно попробовать заткнуть Греттой Тунберг!
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28k
Alex 2 часа назад
Ну это для народа, а верх как жировали, так и будут. Зае,бен,ят цены на мясо такие, что всех голубей съедим. Сидят там дебилы и всякую муйню выдумывают.
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6k
Maximvs 2 часа назад
Говорить об экологичности электрического транспорта можно только тогда, когда не знаешь, как производят и утилизируют (спойлер - не утилизируют) литиевые аккумуляторы.
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
А можно просто не плодиться в геометрической прогрессии как тараканы. Планета не в состоянии переварить столько приматов.
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2k
Фрэнд 2 часа назад
Я знаю как помочь планете. Нужно стерилизовать весь Китай и исламский мир. И можно будет не париться сколько и чего кушать.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Золотой миллиард.
Вот этот миллиард пусть и живет по своим скромным правилам,меньше жрет и срет.
Ведь остальным 7 миллиардам как-то не до жиру.
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Страшно подумать что будет если они начнут извлекать углекислый газ из атмосферы и захоранивать его. Во первых через некоторое время станет реально холоднее, во вторых наша планета и так на голодном углеродном пайке, биосфера начнет тощать. Задача человека наоборот вернуть углерод в оборот.
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42k
dima423 2 часа назад
ну африканцы и индусы укладываются в эти рамки)) живут на доллар в день, мясо не едят, не моются...)
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497
Алексей dima423 Час назад
По моему они еще свои лимиты нам передают бесплатно.
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