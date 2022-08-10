Фото из прошлого. "Имя ей - Ольга"

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Женщины,девушки и девочки из прошлого,которых звали Ольгами.
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3.
Победительница молодежного первенства СССР по гимнастике, посвященного 60-летию ВЛКСМ, Ольга Корепанова из Луцка 1978 г.
7.
Рыжова Ольга Васильевна, укладчик-упаковщик переплеточного цеха Саратовского полиграфкомбината 1975 г.
14.
Выдвижение в депутаты Верховного Совета СССР по Тув.АССР Ширшина Г.Ч. Выступает студентка 3-го курса гражданского строительства Белоусова Ольга Ивановна
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