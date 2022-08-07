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«Старики-разбойники»: зачем Никулин красил волосы, как разыграл Евстигнеева

«Старики-разбойники»: зачем Никулин красил волосы, как разыграл Евстигнеева

Автор:
07 августа 2022 09:50
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   старики-разбойники   факты   фильм   фото   
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Пятьдесят лет назад на экраны вышла трагикомедия Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Премьерный показ фильма состоялся 7 августа 1972 — с тех пор история про изобретательных пенсионеров-грабителей не сходит с экранов.

Идею будущего фильма Рязанову подал сосед по больничной койке: пожилого мужчину, работавшего в прокуратуре, почти насильно выпроводили на пенсию. Новоиспечённый пенсионер посетовал режиссёру на несправедливость, и Рязанов так впечатлился его историей, что решил снять фильм.

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На главные роли режиссёр сразу же пригласил Евгения Евстигнеева и Юрия Никулина. А вот над кандидатурами других артистов пришлось подумать. В образе «блатного» молодого следователя Рязанов видел Анатолия Кузнецова, но актёр отказался — следователей он уже играл, а вот стариков ещё нет, поэтому был согласен только на Мячикова или Воробьёва. Режиссёр главную роль не уступил, а следователем стал «запасной вариант» Андрей Миронов.

Ольгу Аросеву, которую зрители полюбили в образе пани Моники из «Кабачка 13 стульев», Рязанов утвердил на роль инкассатора Анны Павловны с одним условием: «Если увижу хоть один завиток от пани Моники, уберу из фильма!». Прежде актриса ни разу в жизни не держала тяжёлого боевого оружия. Перед съёмками она так упорно упражнялась в стрельбе из пистолета, что потом из-за боли в руке даже не могла поднести ложку ко рту.

На съёмках Юрий Никулин носил седую накладку — свои волосы он всегда красил в чёрный цвет. Ольга Аросева однажды спросила: зачем ему искусственная седина, когда можно отрастить свою? У Никулина нашёлся очень философский и правильный ответ: «Я в цирке работаю, клоуном. Если дети будут смеяться над старостью — это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть себе хохочут. А если старичок упадёт, над ним смеяться грех. Вот я и крашусь в брюнета».

Во время съёмок во Львове по городу разнеслась молва, что произошло настоящее ограбление музея, в котором снимают фильм. Якобы двое грабителей под видом членов киногруппы проникли на площадку и вынесли картины Рембрандта и Рубенса. На самом деле история оказалась всего лишь выдумкой. Зато спустя много лет в итальянском городе Пьяченца двое пенсионеров невольно повторили сюжет фильма, умыкнув из музея картину Густава Климта «Портрет дамы».

Всадник, который гонится за Мячиковым во сне — статуя кондотьера Гаттамелаты из музея имени Пушкина. Сцену ограбления снимали в трёх местах — около городской ратуши, на лестницах журфака МГУ и в павильонах «Мосфильма». В этих же павильонных декорациях были сняты детектив «Возвращение „Святого Луки“» и приключенческий фильм «Корона Российской Империи, или Снова неуловимые».

На съёмках Юрий Никулин решил разыграть коллегу Евгения Евстигнеева. Как-то он спросил напарника, готов ли тот к завтрашнему дню? «А что у нас завтра?» — забеспокоился Евстигнеев. «Как? Ты забыл сценарий? Мы же прыгаем с парашютами! Я вот уже предупредил семью: мало ли что…» — абсолютно серьёзно произнёс Никулин. Побледневший Евстигнеев тут же пошёл к режиссёру просить на завтрашние съёмки дублёра. А Эльдар Рязанов никак не мог понять — какой дублёр, какие парашюты?

После выхода картины на экраны Юрий Никулин признавался, что недоволен результатом, не умаляя при этом достоинств Рязанова как режиссёра. Актёр считал сюжет фильма недоработанным, основные посылы слишком наигранными, а про своего героя говорил: «Мячиков хороший работник только понарошку. Зритель, при всём сочувствии к нему, видит, что он — размазня. Поэтому авторам зритель не верит».

Источник:

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Метки: актер   кино   роль   старики-разбойники   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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4k
Очень Злой 20 минут назад
С Ю.В.Никулиным полностью согласен:такой человек не может работать следователем-действительно размазня,к тому же ещё и клинически глуп.

-Ох и натерпелся я от вашего брата.
-А у меня нет брата.
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14k
ss Полчаса назад
"Ольгу Аросеву, которую зрители полюбили в образе пани Моники из «Кабачка 13 стульев»"
________
Не соглашусь. Ольгу Александровну зрители полюбили отнюдь не за "пани Монику". Её полюбили, прежде всего, за такие фильмы как "Берегись автомобиля", "Приключение итальянцев в России" и вот за "Стариков-разбойников". А "Кабачок" - это так. "Мазок мастера".
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Anarasius

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