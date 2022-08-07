«Старики-разбойники»: зачем Никулин красил волосы, как разыграл Евстигнеева

На съёмках Юрий Никулин носил седую накладку — свои волосы он всегда красил в чёрный цвет. Ольга Аросева однажды спросила: зачем ему искусственная седина, когда можно отрастить свою? У Никулина нашёлся очень философский и правильный ответ: «Я в цирке работаю, клоуном. Если дети будут смеяться над старостью — это нехорошо. Когда я, Балбес, падаю, пусть себе хохочут. А если старичок упадёт, над ним смеяться грех. Вот я и крашусь в брюнета».