18 примеров умелого восстановления старых вещей

В подборке, представленной ниже, показаны примеры, демонстрирующие, насколько круто дарить вторую жизнь предметам, по которым уже казалось бы плачет помойка.
Если вещь прилично постарела и износилась, не спешите её выбрасывать. Вполне возможно, что её реально привести в порядок, если задействовать капельку смекалки и труда. В результате ваши старания окупятся вдвойне. Вы не только получите обновлённую вещь, но и прилично сэкономите, а также получите незабываемое удовольствия от процесса создания чего-то своими руками.
Часы моего покойного отца до и после реставрации циферблата
Реставрация моей семейной реликвии завершена
Я отреставрировал и расписал вручную эти напольные часы
До и после
Римский серебряный кинжал, которому 2000 лет, был обнаружен стажёром-археологом в 2019 году в Германии. Понадобилось девять месяцев тщательных реставрационных работ, чтобы привести его к нужному виду.
Реставрировал старую лампу
Светильник сделан из слюды. Каждая панель обрамлена медью.
Решил попробовать свои силы в реставрации
Восстановление завершено
Ты не восстановил это… ты поднял это из могилы. Отличная работа!
Восстановление котла на 15 литров
Zippo 1995 года до и после восстановления
Как новенькая!
Я потратил много усилий, чтобы восстановить его
Реставрация винтажного радиоприёмника
Реставрация печи Дикси 1950-х годов
Восстановил старую игрушку
Как может преобразиться старый дом после грамотной реставрации
Я впервые восстановил смертельно ржавый молоток и сделал для него новую рукоять
До и после реставрации старых блинов
Источник:
АНТИФИШКИ
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