FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7251 пост • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
18 примеров умелого восстановления старых вещей

18 примеров умелого восстановления старых вещей

Автор:
07 августа 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   вещи   восстановление   восстановления старых вещей   старые вещи   фото   
175
18

В подборке, представленной ниже, показаны примеры, демонстрирующие, насколько круто дарить вторую жизнь предметам, по которым уже казалось бы плачет помойка.

Если вещь прилично постарела и износилась, не спешите её выбрасывать. Вполне возможно, что её реально привести в порядок, если задействовать капельку смекалки и труда. В результате ваши старания окупятся вдвойне. Вы не только получите обновлённую вещь, но и прилично сэкономите, а также получите незабываемое удовольствия от процесса создания чего-то своими руками.


Часы моего покойного отца до и после реставрации циферблата

×
×

Реставрация моей семейной реликвии завершена

Я отреставрировал и расписал вручную эти напольные часы

До и после

Римский серебряный кинжал, которому 2000 лет, был обнаружен стажёром-археологом в 2019 году в Германии. Понадобилось девять месяцев тщательных реставрационных работ, чтобы привести его к нужному виду.


Реставрировал старую лампу

Светильник сделан из слюды. Каждая панель обрамлена медью.


Решил попробовать свои силы в реставрации

Восстановление завершено

Ты не восстановил это… ты поднял это из могилы. Отличная работа!


Восстановление котла на 15 литров

Zippo 1995 года до и после восстановления

Как новенькая!

Я потратил много усилий, чтобы восстановить его

Реставрация винтажного радиоприёмника

Реставрация печи Дикси 1950-х годов

Восстановил старую игрушку

Как может преобразиться старый дом после грамотной реставрации

Я впервые восстановил смертельно ржавый молоток и сделал для него новую рукоять

До и после реставрации старых блинов

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   вещи   восстановление   восстановления старых вещей   старые вещи   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846856



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 занятных фото и фактов для любителей географии
30 занятных фото и фактов для любителей географии
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
Братки 90-х: всемогущество, деньги, могила
Набирающие популярность в сообществах
Вера жителей эпохи Средневековья в плоскую Землю: факт или домысел?
Вера жителей эпохи Средневековья в плоскую Землю: факт или домысел?
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Аренда авто в Европе или путешествие на собственном автомобиле
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#США#аварии#авто аварии#животные#подборка#девушки#сарказм
#Юмор#в мире#интересно#факты#забавно#удивительно#кино#Москва#криминал#сатира
#люди#фотографии#картинки#прикол#СССР#Россия#позитив#красота#милота#интересное
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки... Как изменились привычные товары Как изменились привычные товары Насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы Насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы 17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах 17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах

На что жалуетесь?

Вернуться