18 примеров умелого восстановления старых вещей

Если вещь прилично постарела и износилась, не спешите её выбрасывать. Вполне возможно, что её реально привести в порядок, если задействовать капельку смекалки и труда. В результате ваши старания окупятся вдвойне. Вы не только получите обновлённую вещь, но и прилично сэкономите, а также получите незабываемое удовольствия от процесса создания чего-то своими руками.

Часы моего покойного отца до и после реставрации циферблата