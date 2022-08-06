Вах! Снимки Грузии в эпоху, когда она была республикой СССР

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В подборке снимков — Грузия во время своего нахождения в составе СССР.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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10.
Открытие Верхне-Самгорского магистрального канала. Борис Макасеев, Владислав Микоша, 4 ноября 1951 года, Грузинская ССР
11.
В детских яслях Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. В. Джейранов, 1957 год, Грузинская ССР, г. Тбилиси
13.
Сбор винограда. Сигизмунд Кропивницкий, сентябрь - октябрь 1958 года, Грузинская ССР, г. Тбилиси
15.
Тбилиси. Улочка в старом городе. Сигизмунд Кропивницкий, сентябрь - октябрь 1958 года, Грузинская ССР
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история фотографии
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Грузия жила БОГАЧЕ любой республики СССР
Производила в год 8-9 тыс на душу населения
Потребляла более 30-ти
Помню Тбилиси начала 80-х
Новые Волги на улицах, никто толком не работает, все сытые и вальяжные, разговаривают с тобой, нищебродом, "через губу"
Магазины ломятся от товаров, которые в Краснодаре было просто НЕ КУПИТЬ
Нашу, кубанскую сгущенку из Кореновска купить на Кубани было невозможно
В Тбилиси она свободно стояла на полках магазинов.
Как у нас - сельдь иваси.
https://back-in-ussr.com/2015/03/gruzinskie-konyaki-sssr.htmlhttps://back-in-ussr.com/2015/03/gruzinskie-konyaki-sssr.html