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Вах! Снимки Грузии в эпоху, когда она была республикой СССР

Вах! Снимки Грузии в эпоху, когда она была республикой СССР

Автор:
06 августа 2022 21:55
Метки: СССР   история   фотографии   
634
17
В подборке снимков — Грузия во время своего нахождения в составе СССР.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   фотографии   
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4  комментария
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Алексей Час назад
Если не брать в расчет криминалитет, который у грузин составляет лишь малую часть, то это действительно прекрасные люди - трудолюбивые, гостеприимные и действительно с широкой душой.
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Погулять вышел 15 минут назад
Армянские, азербайджанские, молдавские, дагестанские коньяки советских времен помню, грузинских коньяков не помню, хотя алкаш я со стажем. Или они не делали коньяков?
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