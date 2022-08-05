Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватит играться с гендерами, и что трансвеститы тоже больше не нужны

Виктор Орбан выступал на конференции консервативных политических движений в Техасе и сказал:

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса. Я уже вижу завтрашние заголовки. Крайне правый европейский расист и антисемит, "троянский конь" Путина выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше всех знают, как писать фейковые новости».

Он добавил, что Венгрия поддерживает семейные ценности и брак между мужчиной и женщиной. И никакого ЛГБТ.