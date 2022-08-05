Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватит играться с гендерами, и что трансвеститы тоже больше не нужны

А нужно «больше рейнджеров и Чака Норриса».
Виктор Орбан выступал на конференции консервативных политических движений в Техасе и сказал:
«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса. Я уже вижу завтрашние заголовки. Крайне правый европейский расист и антисемит, "троянский конь" Путина выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше всех знают, как писать фейковые новости».
Он добавил, что Венгрия поддерживает семейные ценности и брак между мужчиной и женщиной. И никакого ЛГБТ.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Жители Техаса спасли более 4 000 замерзших морских черепах
- Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи
- Техас запрещает аборты
- Американке не позволили сменить фамилию из-за позабытой с 1999 года видеокассеты
- Бездомный мужчина первым в мире поселился в доме, напечатанном на 3D-принтере
Орбан поматросил и бросил?
https://zen.yandex.ru/media/id/5fc400739e5dac6c9e732147/pochemu-budapesht-schitaetsia-samym-krasivym-gorodom-evropy-604a411d84ba3c6873225425https://zen.yandex.ru/media/id/5fc400739e5dac6c9e732147/pochemu-budapesht-schitaetsia-samym-krasivym-gorodom-evropy-604a411d84ba3c6873225425