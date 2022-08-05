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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6562 поста • 741 подписчик подписаться
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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватит играться с гендерами, и что трансвеститы тоже больше не нужны

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватит играться с гендерами, и что трансвеститы тоже больше не нужны

Автор:
05 августа 2022 14:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виктор Орбан   США   Техас   венгрия   консерваторы   премьер   речь   
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А нужно «больше рейнджеров и Чака Норриса».

Виктор Орбан выступал на конференции консервативных политических движений в Техасе и сказал:

«Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса. Я уже вижу завтрашние заголовки. Крайне правый европейский расист и антисемит, "троянский конь" Путина выступает с речью на конференции консерваторов. Но я не хочу давать им никаких идей, они лучше всех знают, как писать фейковые новости».

Он добавил, что Венгрия поддерживает семейные ценности и брак между мужчиной и женщиной. И никакого ЛГБТ.

Зал аплодировал ему стоя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виктор Орбан   США   Техас   венгрия   консерваторы   премьер   речь   
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12  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
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3k
OLDer 10 минут назад
Почему эти гомосяо требуют к себе особого отношения? Чем они лучше нас обычных людей? Лишь потому, что суют туда откуда должно выходить?
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5k
aleksei 11 минут назад
В Европе у кого-то еще остались яйца
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93
Аврашалом Маркович 13 минут назад
"трансвеститы тоже БОЛЬШЕ не нужны"
Орбан поматросил и бросил?
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−196
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
английский у него даже лучше чем у Мутко. Да и говорит по делу.
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30k
MatveiVainrub 47 минут назад
Надо будет посетить эту страну . Говорят Будапешт очень красивый город . И ещё на о. Болотон очень красиво . Кароче следующее туристическое направление у меня это Венгрия .
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367
Чешира Ego sum qui sum 9 минут назад
Был там в марте этого года. Город действительно красивый, но немного грязный: туристические места потрясают красотой, но обычные части города все в потеках мусоре.
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367
Чешира 7 минут назад
Если хотите посетить действительно красивый город с более чем тысячелетней историей - посетите Саламанку в Испании.
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25k
Киры4 Час назад
Хоть одна хорошая новость.
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6k
Shtoppi Час назад
Щас пиндосы этому мадьяру скажут как правильно служить на благо "демократии" надо. Скоро сменит и точку зрения, и пол до кучи, чтобы выслужиться.
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