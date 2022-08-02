Смешные схематичные рисунки котов

Рисую я всю жизнь, а обучался в художественной школе в городе Резекне. Идея возникла совершенно спонтанно и была записана в заметки на телефоне. Там она пролежала какое-то время и в один прекрасный день, перелистывая заметки, я решил, что надо попробовать воплотить эту идею в жизнь. Так я начал рисовать первые картинки и, пока не нарисовал первых 50 котов, никому не рассказывал о своей задумке.