Секреты, которые бизнес скрывает от потребителей

"Вся эта штука с выключением мобильника в самолете не имеет значения в 99,99% случаев. Однако именно об этом 0,01% времени мы беспокоимся. Большинство современных сотовых телефонов, все эти айфоны и андроиды, не работают на той же частоте, что и летное оборудование, но один парень с мобильным телефоном, сделанным в Монголии в 1996 году, устроит проблему для всех. Можено, конечно, потратить побольше времени на просмотр электроники каждого и сказать: «Вы можете использовать это, это, это и это, но не то». Но это заняло бы вечность и вы все равно нарушили бы предписание. Так что, пожалуйста, выключите эту чертову штуку, когда будете садиться в самолет". - Пилотю