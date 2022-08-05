Секреты, которые бизнес скрывает от потребителей

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Производители товаров и услуг не хотят, чтобы публика узнала об их маленьких тайнах. Но те, кому удалось побывать внутри того или иного бизнеса, с удовольствием делятся в сети его секретами.
"Крышки ваших пивных банок очень грязные. Вы должны всегда протирать пивную банку перед тем, как пить из нее, а лучше просто налить пиво в стакан. Крышки пачкаются во время хранения и транспортировки. На них наступают, если кому-то нужно перелезть через поддон, на который они загружены. И не заставляйте меня рассказывать о том дерьме, которое я видел внутри пивных холодильников. Банки также плохо транспортируются на поддонах. Они лопаются, прокалываются, а затем это пиво привлекает мух, которые откладывают на банки личинок". - Бывший доставщик пива
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"Чем больше меню в ресторане, тем больше шансов, что ваша еда была заморожена и просто подогрета".
"Вся эта штука с выключением мобильника в самолете не имеет значения в 99,99% случаев. Однако именно об этом 0,01% времени мы беспокоимся. Большинство современных сотовых телефонов, все эти айфоны и андроиды, не работают на той же частоте, что и летное оборудование, но один парень с мобильным телефоном, сделанным в Монголии в 1996 году, устроит проблему для всех. Можено, конечно, потратить побольше времени на просмотр электроники каждого и сказать: «Вы можете использовать это, это, это и это, но не то». Но это заняло бы вечность и вы все равно нарушили бы предписание. Так что, пожалуйста, выключите эту чертову штуку, когда будете садиться в самолет". - Пилотю
"Вы можете починить в своем доме куда больше, чем вам кажется. По большей части, когда я делаю ремонт сантехники, я пользуюсь простейшими инструментами, которые есть в каждом доме, при этом ремонт занял 2 минуты и не потребовал серьезных знаний. Так что посмотрите короткие видеоролики в интернете - и вы сбережете неплохие деньги на вызовах мастеров". - Сантехник
"Не заказывайте брекеты или другие услуги в ортодонтии у стоматолога, который не имеет профессиональной подготовки именно в ортодонтии. Для вас это может означать разницу 7-летним лечением, которое прекращается по окончании прописанной процедуры, и 11-месячным лечением, которое длится всю жизнь". - Ортодонт
"В большинстве случаев одеяло меняют только при заметном загрязнении. Поэтому всегда снимайте одеяло и используйте то, что лежит в шкафу, или попросите принести вам запасное". - Менеджер отеля.
"Когда вы просите сделать коктейль «покрепче» напиток в баре, но отказываетесь платить за двойную порцию, мы просто изменим порядок приготовления вашего напитка. Сначала нальем безалкогольную смесь, а затем спиртное. Так напиток покажется более крепким". - Бармен
"Я работаю в интернате для людей с особыми потребностями. Честно говоря, вероятность того, что член вашей семьи в таком заведении подвергнется жестокому обращению со стороны персонала, очень мала. Однако весьма вероятно, что он может подвергнуться жестокому обращению со стороны своих соседей по комнате, и учреждение ни черта не сделает с этим".
"Здравоохранение стало больше ориентироваться на обслуживание и удовлетворение клиентов, чем на заботу о пациентах. Врачи постоянно спорят с администраторами, чтобы сбалансировать прибыльное обслуживание с качественным обслуживанием, которые являются полярными противоположностями". - Медик
"Никто в космических науках не думает о созвездиях. Они используются для определения местоположения астрономических объектов, но держу пари, что большинство астрономов не знают названия более 5 или 6 созвездий. Я говорю о них только потому, что широкая публика по какой-то причине находит их интересными — я бы пропустил их, если бы мой босс позволил мне". - Оператор планетария.
"Количество черной плесени в домах престарелых возмутительно. Если вы планируете поселить в заведение пожилого члена семьи, загляните внутрь кондиционера. блока или посмотрите на вентиляционное отверстие - и вы поймете, достаточно ли там следят за чистотой". - Санитар
"Есть причина, по которой в вашем баре играет громкая музыка. Если вы не можете поддерживать разговор, вы будете пить быстрее и, скорее всего, закажете еще одну порцию". - Бармен.
"Каждый год в школе есть два или три учителя, которые настолько ужасны, что мы плачем из-за тех учеников, которым нам приходится «приносить в жертву» им, и надеемся, что они достаточно сильны, чтобы пережить год с этим монстром". - Завуч.
"Пока Салли не посадил свой Airbus в Гудзоне, средние шансы выжить при аварийной посадке коммерческого реактивного самолета были менее 5%. Инструкция по безопасности на спинке сиденья и спасательные жилеты были просто плацебо для нервных пассажиров. Теперь техника Салленбергера является частью обучения пилотов на симуляторе, так что шансы увеличились. Однако, если это произойдет в океане, вы можете пережить аварию, но почти наверняка умрете от переохлаждения или утопления". - Разработчик авиасимуляторов.
"Ваш город очень мало заботится о том, чтобы обеспечить приличную инфраструктуру. Любой город". - специалист по городскому планированию.
"Никогда не доверяйте ресторанам, рекомендованным в туристических приложениях только потому, что они получили высокие оценки". - Турист.
"Ваши сумки в аэропорту грузят, в основном, вручную. Мы можем обработать 150 сумок за 15 минут. Мешки с 4 колесами — лучшая вещь на свете, потому что они просто катятся. Спортивные сумки без колес просто швыряют подальше, так что не возите в них хрупкое!" - Агент по багажу.
"В учительской нет ничего интересного. Это не комната отдыха для учителей - на отдых там у них нет времени, там они чаще всего проверяют тетради". - Учитель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(Это же нередко касается и электриков, и даже маляров/штукатуров/итд но в некоторых специальностях кроме инструментов нужна ещё "набитая рука" иначе это займёт уйму времени)
Это не ядерная физика, и действительно посмотрев ролик в интернете можно научиться очень многому.