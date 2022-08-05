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Секреты, которые бизнес скрывает от потребителей

Секреты, которые бизнес скрывает от потребителей

Автор:
05 августа 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: бизнес   интересно   компании   неожиданно   познавательно   потребители   производители   факты   
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Производители товаров и услуг не хотят, чтобы публика узнала об их маленьких тайнах. Но те, кому удалось побывать внутри того или иного бизнеса, с удовольствием делятся в сети его секретами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бизнес   интересно   компании   неожиданно   познавательно   потребители   производители   факты   
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6  комментариев
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HalloFreeSpace 41 минуту назад
В фотолабах обязательно посмотрят ваши фотки, если заподозрят что-то интересное .
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54k
alertol 3 минуты назад
Уважаемые сантехники, вас вызывают не всегда потому что не умеют, иногда потому что лень, и за ваше время согласны заплатить.

(Это же нередко касается и электриков, и даже маляров/штукатуров/итд но в некоторых специальностях кроме инструментов нужна ещё "набитая рука" иначе это займёт уйму времени)

Это не ядерная физика, и действительно посмотрев ролик в интернете можно научиться очень многому.
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