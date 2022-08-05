На чихуахуа надели шипованный жилет, чтобы спасти от птиц

Видео с собачкой набрало более 1,3 миллиона просмотров и тысячи комментариев - пользователи оценили снаряжение пса. Теперь он будет грозой птиц всего района! Некоторые хозяева покупают такие жилеты для собак мелких пород - потому что случалось, что таких собачек в США уносили даже местные чайки. По словам экспертов, чайки могут делать так, только чтобы защитить гнездо - когда как хищные птицы на самом деле могут унести маленькую собачку.