На чихуахуа надели шипованный жилет, чтобы спасти от птиц

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В последнее время всё больше хозяев мелких собак защищают своих питомцев от койотов и хищных птиц, покупая им специальные жилеты. Вот ещё один красавчик, который теперь держит в страхе всех птиц района!
Жительница США по имени Карен поделилась видео со своим чихуахуа - тот был в специальном шипованном жилете. Оказывается, хозяйка купила такой жилет псу специально для защиты от койотов и хищных птиц. "Мы не боимся ястребов, ястребы боятся нас," - говорит хозяйка на видео.
Видео с собачкой набрало более 1,3 миллиона просмотров и тысячи комментариев - пользователи оценили снаряжение пса. Теперь он будет грозой птиц всего района! Некоторые хозяева покупают такие жилеты для собак мелких пород - потому что случалось, что таких собачек в США уносили даже местные чайки. По словам экспертов, чайки могут делать так, только чтобы защитить гнездо - когда как хищные птицы на самом деле могут унести маленькую собачку.
Видео с пёсиком:
Источник:
АНТИФИШКИ
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