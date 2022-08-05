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На чихуахуа надели шипованный жилет, чтобы спасти от птиц

На чихуахуа надели шипованный жилет, чтобы спасти от птиц

Автор:
05 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Чихуахуа   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории   собака   собаки   фото   
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В последнее время всё больше хозяев мелких собак защищают своих питомцев от койотов и хищных птиц, покупая им специальные жилеты. Вот ещё один красавчик, который теперь держит в страхе всех птиц района!

Источник:

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Метки: Питомцы   Чихуахуа   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории   собака   собаки   фото   
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5  комментариев
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886
D. K Час назад
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14k
ss 2 часа назад
Бедная собака...
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24k
Юрий 2 часа назад
Мать-природа это давно придумала....

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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
- Извините, но моя кошка сожрала Вашу крысу.
- Это была собака.
- Если моя кошка сожрала, значит это крыса.
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