"Экономлю на всём, плов дурацкий": уехавшие из РФ в Среднюю Азию рассказали о жизни за границей

После начала СВО ряд россиян подался из РФ в страны ближнего зарубежья. Кто-то уехал, т.к. не хотел терять работу в зарубежной компании, другие - по политическим мотивам. Прошло несколько месяцев, и релоканты сделали первые выводы относительно житья в ближнем зарубежье.
Издание "Аргументы и Факты" опубликовало статью, в которой рассказало о житье-бытье понауехавших в страны Средней Азии. Автор материала рассказывает о том, что переживают младоэмигранты, оказавшиеся в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Причины отъезда у всех - разные. Так, 24-летний Роман сбежал из России. побоявшись всеобщей мобилизации.
23-летний риэлтер Мария прилетела в Ташкент в начале марта. Девушка вообще плохо себе представляла Узбекистан и его столицу в целом, рассчитывая на комфортное проживание за малые деньги. В реальности Маша столкнулась с высокими ценами (еле удалось найти квартиру за 30 тысяч рублей + оплата ЖКХ) и кучей других неожиданных неприятностей: от нежелания пользоваться её услугами ("Я думала, стану зарабатывать онлайн, консультируя клиентов в Москве по поводу покупки жилья. Но оказывается, людям строго необходимо моё личное присутствие. Я уже всем должна денег, кому только можно. Очень разочарована, что в Узбекистане не нужны молодые люди с моим опытом") до непривычной еды.
"Они одно мясо едят. Никаких диетических продуктов, рыбных котлеток на пару, брокколи непопулярны, про киноа или семена чиа я в принципе молчу. Полно всего жареного в диком количестве масла или шашлыков с канцерогенами. Баранина подаётся в куче жира, я содрогаюсь при мыслях о холестерине. Я варю себе курицу и ем её всю неделю. Вот представляете, стала как гастарбайтер", - жалуется Мария.
А кто-то столкнулся с особенностями восточного менталитета и не пришел от них в восторг.
В соцсетях этой статье не удивились. Кто-то посчитал материал заказным, однако в Твиттере, да и других источниках, немало удивленных постов от уехавших из России, которые столкнулись с непривычными для себя особенностями жизни в других странах.
И такие посты многих раздражают.
Интересно, ассимилируются или поноют и вернутся, как думаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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учитывая текущий курс рубля в 1руб = ~7 тенге (беру даже меньше так как гугл говорит что 7.8)
Комуналка в квартире где живут 4 человека (3 комнаты) летом - вода, газ, электричество, домофон пр. (счетчики не стоят по этому вода идет фиксировано с человека) = 20 000 тенге в месяц 2900 рублей. + интернет оптоволокно 500мегабит (на деле всего 270 как водится) ~6600 тенге 950р.
(недавно слышал за цены относительно центра города там варьируется около 170-250 в месяц без коммуналки за 1-2х комнатную (24т.р. - 36т.р.))
цены на едй можно глянуть тут (правда только акции но думаю нормально для понимания) https://magnum.kz/ru/?city_id=2https://magnum.kz/ru/?city_id=2 это типа местной пятерочки, тоже на каждом шагу магазины
теперь из того что я сам помню по продуктам:
колбаса не самая дешевая и при этом вкусная около ~2200 тг\кг (320р)
Колла ~700 тенге 2л. (100р.)
Сигареты Данхил 100р.
Сигареты давыдов 630 тенге (90р.)
вод по алкоголю http://alcomarket.kz/list/?lang=ru&class=1&type=1http://alcomarket.kz/list/?lang=ru&class=1&type=1 - ну средняя водка тоже около 2500 тенге (360р.)
пиво от 280 тенге и выше. = (40р.)
буханка хлеба 100 тг. (14р.)
Самое главное) Наша местная "шаурма\шаверма" в лаваше - 1100 тг. = (160р.)
если надо могу ещё какие то вопросы прояснить))
Так называемый "видеоблогер" может позволить себе оплатить квартиру по 500 баксов в месяц? Где эти люди, которые посмотрев его веселые картинки мечтают отдать такие бабки?
В остальном странно, уехав в страну, где мясо - традиционный продукт, ожидать на каждом углу веганских кафешек с брокколи и чиа.
P.S. Кто хотел свалить, давным давно это сделали