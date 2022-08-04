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"Экономлю на всём, плов дурацкий": уехавшие из РФ в Среднюю Азию рассказали о жизни за границей

"Экономлю на всём, плов дурацкий": уехавшие из РФ в Среднюю Азию рассказали о жизни за границей

Автор:
04 августа 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь за границей   недовольные   политика   понауехавшие   реакция соцсетей   релоканты   сво   средняя азия   
1599
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После начала СВО ряд россиян подался из РФ в страны ближнего зарубежья. Кто-то уехал, т.к. не хотел терять работу в зарубежной компании, другие - по политическим мотивам. Прошло несколько месяцев, и релоканты сделали первые выводы относительно житья в ближнем зарубежье.

Издание "Аргументы и Факты" опубликовало статью, в которой рассказало о житье-бытье понауехавших в страны Средней Азии. Автор материала рассказывает о том, что переживают младоэмигранты, оказавшиеся в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Причины отъезда у всех - разные. Так, 24-летний Роман сбежал из России. побоявшись всеобщей мобилизации.



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23-летний риэлтер Мария прилетела в Ташкент в начале марта. Девушка вообще плохо себе представляла Узбекистан и его столицу в целом, рассчитывая на комфортное проживание за малые деньги. В реальности Маша столкнулась с высокими ценами (еле удалось найти квартиру за 30 тысяч рублей + оплата ЖКХ) и кучей других неожиданных неприятностей: от нежелания пользоваться её услугами ("Я думала, стану зарабатывать онлайн, консультируя клиентов в Москве по поводу покупки жилья. Но оказывается, людям строго необходимо моё личное присутствие. Я уже всем должна денег, кому только можно. Очень разочарована, что в Узбекистане не нужны молодые люди с моим опытом") до непривычной еды.


"Они одно мясо едят. Никаких диетических продуктов, рыбных котлеток на пару, брокколи непопулярны, про киноа или семена чиа я в принципе молчу. Полно всего жареного в диком количестве масла или шашлыков с канцерогенами. Баранина подаётся в куче жира, я содрогаюсь при мыслях о холестерине. Я варю себе курицу и ем её всю неделю. Вот представляете, стала как гастарбайтер", - жалуется Мария.


А кто-то столкнулся с особенностями восточного менталитета и не пришел от них в восторг.

В соцсетях этой статье не удивились. Кто-то посчитал материал заказным, однако в Твиттере, да и других источниках, немало удивленных постов от уехавших из России, которые столкнулись с непривычными для себя особенностями жизни в других странах.


И такие посты многих раздражают.


Интересно, ассимилируются или поноют и вернутся, как думаете, друзья?

Источник:

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Метки: Жизнь за границей   недовольные   политика   понауехавшие   реакция соцсетей   релоканты   сво   средняя азия   
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20  комментариев
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3k
Copycat Час назад
Блин ну я хз куда они уехали наверно стоило в Казахстан в Алмату, вот щя как есть расскажу за цены
учитывая текущий курс рубля в 1руб = ~7 тенге (беру даже меньше так как гугл говорит что 7.8)

Комуналка в квартире где живут 4 человека (3 комнаты) летом - вода, газ, электричество, домофон пр. (счетчики не стоят по этому вода идет фиксировано с человека) = 20 000 тенге в месяц 2900 рублей. + интернет оптоволокно 500мегабит (на деле всего 270 как водится) ~6600 тенге 950р.

(недавно слышал за цены относительно центра города там варьируется около 170-250 в месяц без коммуналки за 1-2х комнатную (24т.р. - 36т.р.))

цены на едй можно глянуть тут (правда только акции но думаю нормально для понимания) https://magnum.kz/ru/?city_id=2https://magnum.kz/ru/?city_id=2 это типа местной пятерочки, тоже на каждом шагу магазины

теперь из того что я сам помню по продуктам:
колбаса не самая дешевая и при этом вкусная около ~2200 тг\кг (320р)
Колла ~700 тенге 2л. (100р.)
Сигареты Данхил 100р.
Сигареты давыдов 630 тенге (90р.)
вод по алкоголю http://alcomarket.kz/list/?lang=ru&class=1&type=1http://alcomarket.kz/list/?lang=ru&class=1&type=1 - ну средняя водка тоже около 2500 тенге (360р.)

пиво от 280 тенге и выше. = (40р.)

буханка хлеба 100 тг. (14р.)

Самое главное) Наша местная "шаурма\шаверма" в лаваше - 1100 тг. = (160р.)

если надо могу ещё какие то вопросы прояснить))
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48k
Олег Минуту назад
Он хотел быть видеоблогером и миллионером, но по факту не берут даже официантом... к сожалению 90% сегодняшней молодежи именно так и думают
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36k
Антон 16 минут назад
Главное чтобы не возвращались!
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134
Александр Шевченко 17 минут назад
Блогеры и тут не живут хорошо, так единицы зарабатывабт. Секретутка и т. п. рынок перепонен такими предложениями, кофе б@ядь она умеет варить. В далёком 2004 году была возможность уехать, предлагали сначала должность помощника по шеф-монтажу газовых турбин simens (даже стажёром 180 $ в день, у старшего специалиста выездного от 800), правда мотаться по всём жопам мира, дурак был (как же в 24 года уже старший прораб, как жизнь показала лучше быть стажёром сименс, чем замдиректора)
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3k
Vlamir 21 минуту назад
Читаю и удивляюсь! Россия лишилась носителей "ключевых" профессий: видеоблогер, он лайн консультант и секретарша!
Так называемый "видеоблогер" может позволить себе оплатить квартиру по 500 баксов в месяц? Где эти люди, которые посмотрев его веселые картинки мечтают отдать такие бабки?
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13
Коля Одессит Полчаса назад
как говорится "хорошо там, где ВАС нет" :))))))))
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3k
Денис Полчаса назад
Попутного ветра в горбатую спину.
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158
ChePaev 39 минут назад
потому что не надо путать туризм с миграцией! у меня друган только что приетел из Узбекистана (летал туда специально чтобы карту банковскую узбекского банка там себе сделать, чтоб расплачиваться ей за границей, из России бронировать отели, покупать билеты на самолет. Тема рабочая кстати) летал он с женой в Самарканд, потом ездили они в Бухару посмотреть. Таак вот приехал он в полном восторге. Все говорит дешевое, еда вкусная, гостиница дешевая (все в сравнении с Москвой конечно). Пузырь водки на наши деньги там 100 руб, пиво 30 руб, на 2000руб в ресторане на двоих обожраться и набухаться. Даже билеты на самолет туда-сюда обошлись в 25 000 на человека. Вощем приехал он и говорит: -теперь я знаю куда в алко-гастро-туры надо ехать)))
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12k
Konstantin 55 минут назад
Какие-то инфантильные ушлепки. Даже как-то стыдно.
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1k
Ksenia2 56 минут назад
Сравнение хинкали с вагиной - это сильно, конечно.
В остальном странно, уехав в страну, где мясо - традиционный продукт, ожидать на каждом углу веганских кафешек с брокколи и чиа.
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180
HalloFreeSpace Час назад
бред какой-то ...
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832
Alex Час назад
Больше всего неприятно удивили коллеги по цеху (IT'шники). Почему-то многие из них обосравшись свалили за бугор. У знакомой брат свалил в Турцию, испугавшись мобилизации
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425
Жирный бот Alex 57 минут назад
У меня никто из знакомых не свалил, предлагали релокацию, когда компании сваливали из РФ..
P.S. Кто хотел свалить, давным давно это сделали
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425
Жирный бот Alex 37 минут назад
это кто завязан на западные ИТ компании, но там только молодежь свалила, которых никто не держит тут.. Уходящие компании, нужным сотрудникам, предлагают переезд в другие страны.. Но вот так все бросить здесь могут очень немногие..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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