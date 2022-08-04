"Экономлю на всём, плов дурацкий": уехавшие из РФ в Среднюю Азию рассказали о жизни за границей

"Они одно мясо едят. Никаких диетических продуктов, рыбных котлеток на пару, брокколи непопулярны, про киноа или семена чиа я в принципе молчу. Полно всего жареного в диком количестве масла или шашлыков с канцерогенами. Баранина подаётся в куче жира, я содрогаюсь при мыслях о холестерине. Я варю себе курицу и ем её всю неделю. Вот представляете, стала как гастарбайтер", - жалуется Мария.

А кто-то столкнулся с особенностями восточного менталитета и не пришел от них в восторг.