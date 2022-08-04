30 занятных фото и фактов для любителей географии

Люди по натуре своей существа любопытные, так что вполне логично, что мы стремимся узнать как можно больше о родной планете. Кто-то предпочитает изучать биологию и всё живое, другие сосредотачиваются на социологии или экономике, но, когда речь заходит о познании мира, география — очевидный выбор. Любители всего, что связано с этой наукой, собираются в одноименном Reddit-сообществе, и вот примеры лучших постов оттуда.