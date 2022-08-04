30 занятных фото и фактов для любителей географии

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Люди по натуре своей существа любопытные, так что вполне логично, что мы стремимся узнать как можно больше о родной планете. Кто-то предпочитает изучать биологию и всё живое, другие сосредотачиваются на социологии или экономике, но, когда речь заходит о познании мира, география — очевидный выбор. Любители всего, что связано с этой наукой, собираются в одноименном Reddit-сообществе, и вот примеры лучших постов оттуда.
1. Канада до сих пор сохранила 91% лесов, существовавших до прибытия первых европейских поселенцев
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6. Перекрестные волны — это очень красивое и редкое явление, которое происходит, когда две волны в море двигаются под прямым углом. Выглядит красиво, но если судно попадет в эти волны, оно может легко перевернуться или сбиться с пути
8. В Кирибати кто-то явно устал придумывать названия (среди названий: Польша, Париж, Лондон, Банан)
13. Канадско-американская граница в северном Айдахо. Деревья вдоль границы вырубили, чтобы отметить ее
21. Васюганские болота в России — одна из самых больших болотных систем в мире. Она размером со Швейцарию. Ходят легенды, что здесь находится Атлантида
27. Пирамиды в Гизе считаются одним из чудес света, но в Судане их почти вдвое больше. Судан насчитывает 200-255 известных пирамид, построенных для царства Куш, по сравнению со 138 пирамидами в Египте
28. Это Инкауаси: небольшое сальное образование посреди самой большой соляной равнины на Земле
Источник:
АНТИФИШКИ
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