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30 занятных фото и фактов для любителей географии

30 занятных фото и фактов для любителей географии

Автор:
04 августа 2022 08:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: география   карты   наука   природа   страны   факты   
261
31

Люди по натуре своей существа любопытные, так что вполне логично, что мы стремимся узнать как можно больше о родной планете. Кто-то предпочитает изучать биологию и всё живое, другие сосредотачиваются на социологии или экономике, но, когда речь заходит о познании мира, география — очевидный выбор. Любители всего, что связано с этой наукой, собираются в одноименном Reddit-сообществе, и вот примеры лучших постов оттуда.

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6. Перекрестные волны — это очень красивое и редкое явление, которое происходит, когда две волны в море двигаются под прямым углом. Выглядит красиво, но если судно попадет в эти волны, оно может легко перевернуться или сбиться с пути

27. Пирамиды в Гизе считаются одним из чудес света, но в Судане их почти вдвое больше. Судан насчитывает 200-255 известных пирамид, построенных для царства Куш, по сравнению со 138 пирамидами в Египте

Источник:

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Метки: география   карты   наука   природа   страны   факты   
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2  комментария
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47k
dima423 3 минуты назад
Комментарий к фото
ну ппц, знать что там на карте страна Чили это уже интеллектуальность у нас?))
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47k
dima423 20 секунд назад
Комментарий к фото
хорошо хоть на название Кирибати фантазии хватило, а то как то она на член похоже сильно)
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