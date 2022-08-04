Обломки китайской ракеты нашли в Индонезии

К счастью, большая часть ракеты сгорела в атмосфере, но эксперты предупредили, что до 40 процентов из них переживут падение из космоса, и теперь сообщения о них начинают появляться в Южной Азии. По словам Макдауэлла, это не последняя находка, поскольку значительное количество обломков упали на Калимантан, Индонезию и Малайзию. «Никаких жертв или материального ущерба не отмечено, но обломки рядом с деревнями и в нескольких сотнях метров в любом случае могут быть найдены», - написал он в соцсетях.

Местные власти уже перекрыли поляну рядом с деревней Пенгадан, где был найден металлический кусок, и просят людей держаться подальше на случай, если обломки радиоактивны.