Обломки китайской ракеты нашли в Индонезии

37
8
1
Гигантский 5-метровый металлический фрагмент, найденный в Индонезии, предположительно является обломком неуправляемой китайской ракеты, упавшей на Землю в воскресенье. Официальные лица предупреждают нашедших его жителей деревни, что кусок металла может быть радиоактивным.
Гигантский кусок металла, найденный рядом с индонезийской деревней, с большой вероятностью, является частью вышедшей из-под контроля китайской ракеты Long March 5B, которая в воскресенье упала на Землю. Власти обнаружили обугленный фрагмент после того, как жители Пенгаданга сообщили, что около полуночи по местному времени слышали «громкий рев с неба». В настоящее время этот район закрыт для посещения из-за опасений, что металл радиоактивный.
Объект имеет около 5 метров в длину и 2 метров в ширину и кажется легким, поскольку на видео видно, как один человек может поднять его с земли.
Объект имеет около 5 метров в длину и 2 метров в ширину и кажется легким, поскольку на видео видно, как один человек может поднять его с земли.
Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, утверждает «Это один из куполообразных концов топливных баков. Я не сомневаюсь, что это часть китайской ракетной ступени. Кроме того, он был найден точно на пути входа китайской ракеты в атмосферу, что добавляет правдоподобности этой версии».
Ракета Long March 5B стартовала 24 июля, чтобы доставить модуль Wentian на китайскую космическую станцию Tiangong, строительство которой Китай надеется завершить к концу этого года. Ожидается, что он будет иметь массу от 80 до 100 тонн — примерно одну пятую массы Международной космической станции, которая приближается к 450 тоннам. Однако, хотя модуль был успешно доставлен, 25-тонная основная ступень не имела заданной точки возврата и упала на Землю. Поскольку ступень ракеты-носителя вращалась вокруг Земли, делая оборот каждые 90 минут, точную точку, в которой она упадет с неба, было невозможно предсказать.
К счастью, большая часть ракеты сгорела в атмосфере, но эксперты предупредили, что до 40 процентов из них переживут падение из космоса, и теперь сообщения о них начинают появляться в Южной Азии. По словам Макдауэлла, это не последняя находка, поскольку значительное количество обломков упали на Калимантан, Индонезию и Малайзию. «Никаких жертв или материального ущерба не отмечено, но обломки рядом с деревнями и в нескольких сотнях метров в любом случае могут быть найдены», - написал он в соцсетях.
Местные власти уже перекрыли поляну рядом с деревней Пенгадан, где был найден металлический кусок, и просят людей держаться подальше на случай, если обломки радиоактивны.
Местные власти уже перекрыли поляну рядом с деревней Пенгадан, где был найден металлический кусок, и просят людей держаться подальше на случай, если обломки радиоактивны.
В сообщениях также говорится, что никто не пострадал от обломков, и что могло бы быть совсем наоборот, если бы осколки ракеты упали на плотно населенный район. Первоначально обломки ожидались в густонаселенных части Мексики, Южной Америки и Филиппин.
Эта ситуация вызвала гневное заявление администратора НАСА Билла Нельсона, который раскритиковал Китай за вопиющее пренебрежение общественной безопасностью. «Все космические державы должны следовать установленным передовым методам и вносить свой вклад в обмен информацией заранее, - заявил он. - Это необходимо, чтобы обеспечить надежные прогнозы потенциального риска столкновения с обломками, особенно для тяжелых транспортных средств, таких как Long March 5B, которые несут значительный риск. потери людьми жизни и имущества. Это имеет решающее значение для ответственного использования космоса и обеспечения безопасности людей здесь, на Земле».
Космическое командование США подтвердило, что обломки вошли в атмосферу примерно в 12:45 по восточному времени, переадресовав все вопросы о точном месте входа и рассеивания обломков китайскому правительству. Хотя некоторые обломки долетели до Земли, большая часть разбилась в Индийском океане.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам
- Подросток достал сейф со дна реки и вернул владельцу
- Перуанское «морское чудище»: ученые исследовали череп доисторического кита, найденный в пустыне Перу
- Пёс нашел крупнейший клад столетия
- Британские спелеологи нашли старинный рудник
Новости партнёров