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Обломки китайской ракеты нашли в Индонезии

Обломки китайской ракеты нашли в Индонезии

Автор:
04 августа 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   индонезия   находка   неточное попадание   новости   ракета   с приветом   
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Гигантский 5-метровый металлический фрагмент, найденный в Индонезии, предположительно является обломком неуправляемой китайской ракеты, упавшей на Землю в воскресенье. Официальные лица предупреждают нашедших его жителей деревни, что кусок металла может быть радиоактивным.

Источник:

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Метки: Ynews   Китай   индонезия   находка   неточное попадание   новости   ракета   с приветом   
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