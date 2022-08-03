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Фотограф отыскал места, где были сделаны самые культовые снимки в истории музыки

Фотограф отыскал места, где были сделаны самые культовые снимки в истории музыки

Автор:
03 августа 2022 19:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: the beatles   Музыка   США   интересные места   история музыки   нирвана   тогда и сейчас   
563
31

Стив Бирнбаум воссоздает историю музыки, фотографируя распечатку культового снимка в своей руке на фоне места, где он был сделан много лет назад. А чтобы отыскать эти места, он просматривает множество интервью, ищет информацию о фотографах и где находились музыканты в то время, а также часами изучает улицы в Google Maps. С 2010 года он успел сделать более 500 таких фото, и вот 30 лучших.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: the beatles   Музыка   США   интересные места   история музыки   нирвана   тогда и сейчас   
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4  комментария
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14k
Александр 2 часа назад
Впервые вижу эти культовые снимки
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15k
Bill 9 минут назад
Пусть выложит гео-координаты.
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65
tutu 18 минут назад
прикольное хобби у чувака
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26k
Мрачный мачо 38 минут назад
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