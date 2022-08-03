Фотограф отыскал места, где были сделаны самые культовые снимки в истории музыки

Стив Бирнбаум воссоздает историю музыки, фотографируя распечатку культового снимка в своей руке на фоне места, где он был сделан много лет назад. А чтобы отыскать эти места, он просматривает множество интервью, ищет информацию о фотографах и где находились музыканты в то время, а также часами изучает улицы в Google Maps. С 2010 года он успел сделать более 500 таких фото, и вот 30 лучших.
3. Обложка альбома Led Zeppelin "Physical Graffiti". Автор обложки Питер Корристон, фотографии — Эллиот Эрвитт
4. Группа Nirvana 17 августа 1991 года в студии GMT в перерыве между съемками клипа на песню "Smells Like Teen Spirit". Фото Кевина Эстрады
6. Джон Леннон и Йоко Оно, 1973 год, Нью-Йорк. Фото снято в одном квартале от "Дакоты", где Джон потом будет застрелен. Фото Боба Груена
8. Группа Guns N 'Roses в Западном Голливуде, фото Тимоти Уайта для журнала Rolling Stone, 1988 год.
13. Группа The Beatles приехала в Вашингтон на свой первый американский концерт в феврале 1964 года, сразу после выступления на шоу Эда Салливана
15. Обложка альбома Radiohead "Ok Computer". Сфотографировано из номера "Radiohead" в отеле Hilton Hartford в Коннектикуте
16. Группа Beastie Boys, 1991 год, Тихоокеанское шоссе, Санта-Моника, Калифорния. Фото Глена Э. Фридмана
17. Дуэт Simon & Garfunkel, 1972 год, водохранилище Центрального парка, Нью-Йорк. Фото Уильяма Силано
26. Эминем и Mister Cartoon у тату-салона Bob And Charlie Robert’s Spotlight Tattoo в Голливуде. Фото Грегори Бохоркеса
27. Бритни Спирс, 9 апреля 1999 года в Малибу, Калифорния. Кадр из клипа "Sometimes". Фото Дэнни Гастингса
28. Джоан Джетт перед театром Old Pussy Cat на Голливудском бульваре, 1977 год. Фото Брэда Элтермана
29. Дэвид Боуи перед рестораном Tea & Sympathy в Нью-Йорке, 10 января 1997 года. Фото Кевина Камминса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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