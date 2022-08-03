Фотограф отыскал места, где были сделаны самые культовые снимки в истории музыки

Стив Бирнбаум воссоздает историю музыки, фотографируя распечатку культового снимка в своей руке на фоне места, где он был сделан много лет назад. А чтобы отыскать эти места, он просматривает множество интервью, ищет информацию о фотографах и где находились музыканты в то время, а также часами изучает улицы в Google Maps. С 2010 года он успел сделать более 500 таких фото, и вот 30 лучших.