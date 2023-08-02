FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6723 поста • 3056 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Вот так нормально загорать?": житель Сочи возмутился поведению девушки, отдыхавшей на общественном пляже топлес

"Вот так нормально загорать?": житель Сочи возмутился поведению девушки, отдыхавшей на общественном пляже топлес

Автор:
02 августа 2023 13:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   девушки   пляж   полиция нравов   топлес   туристы   
1508
1
1

Девушка хотела получить красивый загар, и для этого сняла вернюю часть купальника. Удивительно, что кому-то это не понравилось.

На пляжах Сочи многолюдно, а потому от отдыхающих требуют соблюдения ряда правил. Но некоторым собственные удовольствия дороже. Автор видео удивился девушке, загорающей топлес, когда рядом находится целая толпа людей. Не смущаясь, она принимает солнечную ванну и, видимо, даже не догадывается, что делает что-то не так.


"Вот так нормально загорать топлес?"- вопрошает автор ролика. Судя по тому, что снявшая купальный лифчик, была не в единственном экземпляре и на этих барышень никто не указывал пальцем, то отдыхающим было всё равно.



Возможно, мужчины даже приветствовали столь смелую инициативу (но это не точно). И вообще, еще нужно суметь разглядеть, что у кого-то из отдыхающих не достаёт какого-то предмета одежды, учитывая количество народа на пляже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Сочи   девушки   пляж   полиция нравов   топлес   туристы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Тварь 51 минуту назад
Гей наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
177
skorpin Минуту назад
Мужик видимо первый раз на море, ещё и со своей женой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
ProFanas 2 минуты назад
Эх, жаль оператора... Возбудился на голую спину, а взрочнуть не позволяет обчественное место пляж...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 7 минут назад
Все гораздо проще. Если девушка(женщина) загорает без лифчика и при этом лежит на животе - все нормально. А вот если она при этом лежит на спине, или приняла вертикальное положение - то это уже неприлично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 7 минут назад
Можно подумать, что те две ниточки, половина из которых спряталась в естественных складках голого тела, именуемые купальником, вообще что-то радикально меняют. И вообще на нас (на общество) хрен угодишь. Если завтра придёт эта деваха с головы до ног укутанная в чёрное покрывало и с занавеской на лице, то опять одно недовольство и насмешки. "И так вам не эдак и эдак не так, барышня."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 8 минут назад
Чего толку от его съёмок? Тема сисек не раскрыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
631
дмитрий 14 минут назад
его толстая хабалка сделала ему замечание какого он туда пялится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
ruslan d 22 минуты назад
Так обязательно загорать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 23 минуты назад
На всех пляжах девки развязывают лямки и лежат на бюстгальтерах. Ракурс он конечно выбрал провокационный. Она там явно в трусах. Видео от провокатора. Мудак одним словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin Полчаса назад
Естественно - НЕ нормально ! Я бы тоже возмутился - тема-то не раскрыта ! Вот если бы она на спине загорала, то ок, норм. А тут такое. Понимаю его возмущение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
· · Полчаса назад
Чувак что-то не то несёт .
Загорая, лёжа на животе, дамы расстёгивали бретельки лифов ещё, со скольки себя начал помнить - с 80-х годов "развитого" социализма в Советском Союзе .
И дружинники, которые прогуливались по пляжам, замечания им не делали .
Потому что, с расстёгнутыми лифами, также загорали их мамы, сёстры, тёти, бабушки и дочери .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Полчаса назад
у них грудь находится не на всеобщем обозрении, так что какого лешего этот снималка нагнетает не вполне понятно. там всему пляжу пофиг, а этот один себе места не находит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Полчаса назад
Просто возмутительно, топлесс и лежит на животе, ей надо на спину лечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
REMM Александр Минуту назад
вот из за таких муд'аков операторов они и лежат на животе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Алексей 39 минут назад
Не видно по второй, но у первой просто бретелька развязана а содержимое находится в купальнике
претензия долбоящера неправомочна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
San_Fajanse 39 минут назад
я думал, он голый ляжет рядом, а так обычное обиженное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
liveevil 44 минуты назад
Впервые вижу, чтобы мужик был недоволен тем, что рядом загорает женщина топлес. Да я наоборот поближе бы переместился. А этот либо 40-летний девственник, либо просто п*дар.
Другое дело, если бы она загорала топлес на спине. Тогда бы все в округе могли придраться. А так всё прикрыто. Чёго возникать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Кот Чеширский Фельдъегерь Минуту назад
обычно старым клушам не нравятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Старичок 47 минут назад
тема сисег не раскрыта, оператор-мудаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
ДедМаздай 47 минут назад
Видимо кроме зума, у него ничего не работает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт 48 минут назад
1. Это пляж!
2. Тема сисек,пардон, не раскрыта.
3. Мужик по ходу первый раз на море.
Мне господа , если что 60, так вот такой вид на пляже,даже в дни моей молодости не считался неприличным!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
grazoe 54 минуты назад
отдыхающим было всё равно
=============
грудь не видно вообще-то.
А если бы было видно то скорее боялись смотреть , иначе прослыли озабоченными или были бы обвинены в домогательстве. Тем более если стояк возникнет. Что совершенно нормально для здорового мужчины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#Прикол#аварии#подборка#США#знаменитости#факты#СССР
#машина#автомобили#в мире#забавно#ДТП#кино#Китай#позитив#Девушка#Россия
#люди#животные#интересно#Автовсячина#авто аварии#новости#фильм#сарказм#интересное#голливуд
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться