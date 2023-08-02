"Вот так нормально загорать?": житель Сочи возмутился поведению девушки, отдыхавшей на общественном пляже топлес

Девушка хотела получить красивый загар, и для этого сняла вернюю часть купальника. Удивительно, что кому-то это не понравилось.
На пляжах Сочи многолюдно, а потому от отдыхающих требуют соблюдения ряда правил. Но некоторым собственные удовольствия дороже. Автор видео удивился девушке, загорающей топлес, когда рядом находится целая толпа людей. Не смущаясь, она принимает солнечную ванну и, видимо, даже не догадывается, что делает что-то не так.
"Вот так нормально загорать топлес?"- вопрошает автор ролика. Судя по тому, что снявшая купальный лифчик, была не в единственном экземпляре и на этих барышень никто не указывал пальцем, то отдыхающим было всё равно.
18+!
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Возможно, мужчины даже приветствовали столь смелую инициативу (но это не точно). И вообще, еще нужно суметь разглядеть, что у кого-то из отдыхающих не достаёт какого-то предмета одежды, учитывая количество народа на пляже.
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Загорая, лёжа на животе, дамы расстёгивали бретельки лифов ещё, со скольки себя начал помнить - с 80-х годов "развитого" социализма в Советском Союзе .
И дружинники, которые прогуливались по пляжам, замечания им не делали .
Потому что, с расстёгнутыми лифами, также загорали их мамы, сёстры, тёти, бабушки и дочери .
Другое дело, если бы она загорала топлес на спине. Тогда бы все в округе могли придраться. А так всё прикрыто. Чёго возникать?
2. Тема сисек,пардон, не раскрыта.
3. Мужик по ходу первый раз на море.
Мне господа , если что 60, так вот такой вид на пляже,даже в дни моей молодости не считался неприличным!
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грудь не видно вообще-то.
А если бы было видно то скорее боялись смотреть , иначе прослыли озабоченными или были бы обвинены в домогательстве. Тем более если стояк возникнет. Что совершенно нормально для здорового мужчины.