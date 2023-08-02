"Вот так нормально загорать?": житель Сочи возмутился поведению девушки, отдыхавшей на общественном пляже топлес

На пляжах Сочи многолюдно, а потому от отдыхающих требуют соблюдения ряда правил. Но некоторым собственные удовольствия дороже. Автор видео удивился девушке, загорающей топлес, когда рядом находится целая толпа людей. Не смущаясь, она принимает солнечную ванну и, видимо, даже не догадывается, что делает что-то не так.





"Вот так нормально загорать топлес?"- вопрошает автор ролика. Судя по тому, что снявшая купальный лифчик, была не в единственном экземпляре и на этих барышень никто не указывал пальцем, то отдыхающим было всё равно.



