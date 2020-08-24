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Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале

Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 09:57
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   байкал   бурятия   кража   подросток   преступление   уголовное дело   
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По сообщению пресс-службы МВД Бурятии, 21 августа 15-летний подросток проник во двор частного дома и угнал автомобиль Honda Fit, воспользовавшись ключами, которые хозяйка транспортного средства оставила внутри.

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Метки: автомобиль   байкал   бурятия   кража   подросток   преступление   уголовное дело   
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7  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я так понимаю, что сейчас народ уже с рождения вусмерть уставший и остро нуждается в отдыхе. Только и слышно - отдых, отдохнуть, отдыхать, на отдых. Блин, но где же те грандиозные трудовые свершения, от которых устали "отдыхуны"?
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162
Андрей Час назад
А чё Байкал во льду? Или другой фотки не нашлось?
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10k
Альф 57 Час назад
Обеспечил себе отдых с 3х разовым питанием.
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3k
кот базилий Час назад
"хороший мальчик" с увлекательным будущим.
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