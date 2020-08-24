Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале

Позже подросток через форточку пробрался в закрытый магазин и украл из кассы 17 тыс. рублей, а также продукты и спиртное.



И настало время приключений: подросток пригласил друзей прокатиться на угнанной машине до озера Байкал и хорошенько отдохнуть.