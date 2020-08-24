Тяга к приключениям: подросток угнал автомобиль и обокрал магазин, чтобы отдохнуть на Байкале

По сообщению пресс-службы МВД Бурятии, 21 августа 15-летний подросток проник во двор частного дома и угнал автомобиль Honda Fit, воспользовавшись ключами, которые хозяйка транспортного средства оставила внутри.
Позже подросток через форточку пробрался в закрытый магазин и украл из кассы 17 тыс. рублей, а также продукты и спиртное.
И настало время приключений: подросток пригласил друзей прокатиться на угнанной машине до озера Байкал и хорошенько отдохнуть.
И настало время приключений: подросток пригласил друзей прокатиться на угнанной машине до озера Байкал и хорошенько отдохнуть.
Угонщик был пойман сотрудниками полиции уже на побережье Байкала.
Теперь на несовершеннолетнего жителя Улан-Удэ заведены уголовные дела по нескольким статьям. Оказалось, что ранее подросток уже задерживался за правонарушения.
Теперь на несовершеннолетнего жителя Улан-Удэ заведены уголовные дела по нескольким статьям. Оказалось, что ранее подросток уже задерживался за правонарушения.
А ещё в Бурятии НЛО летают:
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