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ВДВ, никто кроме нас. Несерьёзный пост

ВДВ, никто кроме нас. Несерьёзный пост

Автор:
02 августа 2022 14:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вдв   девушки   демотиваторы   карикатуры   фотографии   
329
37

Ни для кого не секрет, что сегодня в России отмечается День ВДВ. Именно поэтому предлагаю вам посмотреть на тематическую подборку фотографий, картинок и юмора из социальных сетей, которые стали очень актуальными в День Воздушно-десантных войск.

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Метки: вдв   девушки   демотиваторы   карикатуры   фотографии   
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jonnyD 23 минуты назад
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62k
Татьяна Юсова 4 минуты назад
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42k
Per aspĕra ad astra 23 минуты назад
С праздником наших Воинов России!!!

И служащих и дембелей (не отгулявших ещё) и в отставке!!!

Никто, кроме ИХ!!!

Z O V !!!
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