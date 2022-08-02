ВДВ, никто кроме нас. Несерьёзный пост

Ни для кого не секрет, что сегодня в России отмечается День ВДВ. Именно поэтому предлагаю вам посмотреть на тематическую подборку фотографий, картинок и юмора из социальных сетей, которые стали очень актуальными в День Воздушно-десантных войск.