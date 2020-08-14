Этих отражений не должно было быть. Всему виной случайность

Герои этой подборки недооценили все могущество и силу всевозможных отражений. Обязательно посмотрите этот пост, чтобы в последствии, вам не пришлось учиться на собственных ошибках.
1. Ничего необычного просто отражение камина
2. Интересно, кто-нибудь уже выходил в это зеркало?
3. Вы тоже видите усатых мужиков?
4. Зеркальные потолки в туалетах - это нечто
5. Просто выложила в сеть фотографию из туалета, не увидев, чем занимался ее парень в тот момент
6. Стандартное мужское лицо в этот момент
7. НЛО или просто отражение люстры?
8. Ох уж эти продавцы с Авито
9. Кот Шредингера
10. Совпадение? Не думаю!
11. Постойте...
12. Ж
13. Когда отражение идеально вписывается в кресло
14. Реакция 100
15. Когда у тебя очень прошаренная девушка
16.
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