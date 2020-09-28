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Веселые демотиваторы на понедельник

Веселые демотиваторы на понедельник (27 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: демотиватор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборка   понедельник   прикол   смех   юмор   
4466
27
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Метки: демотиватор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборка   понедельник   прикол   смех   юмор   
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25  комментариев
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514
Victor 2 часа назад
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такие двери изпоганили
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272
Nane First NameLast 3 минуты назад
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Что кушают рыбки? Птичек. Отца ребенка потом в дс вызывали и ставили вопрос, что ребенок дебил. Ну как можно доказать воспитательнице, что ребенок на рыбалке видел как щука птицу проглотила??
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3k
samsr 9 минут назад
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Земляникой кормит?
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8k
Типа граф 9 минут назад
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Это он заготовки на зиму делает .
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3k
samsr 10 минут назад
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Хрень несущий Виталик
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959
Кер Реев 13 минут назад
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Наверное трубы горят...
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959
Кер Реев 14 минут назад
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Нормальная булочка, вон даже варенья не пожалели....
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959
Кер Реев 16 минут назад
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И только джин ему помог...
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959
Кер Реев 17 минут назад
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У каждого своя рыбалка...
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959
Кер Реев 18 минут назад
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Не упорный, а упоротый.
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10k
Пумба Полчаса назад
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Вот уж мажоры так мажоры! Херасе подвал в этих четырех коттеджах!!!
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413
Andrew Belaks Полчаса назад
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Прямо как мог друг, после напаса.
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3k
Летучий Мыш 38 минут назад
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По-моему нормально
По-моему нормально
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548
narim Летучий Мыш 39 секунд назад
Комментарий к фото
Кот-либерал,оппозиционер!
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413
Andrew Belaks 40 минут назад
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Flip-flower :)
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6k
Andrey 47 минут назад
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Когда понимаешь, что наказание неотвратимо, но остановиться уже не можешь...
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5k
Duckk 59 минут назад
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Вспомнился анекдот:
Петька:
Василий Иванович, лови топор!
Чего молчишь?!..
Поймал, что ли?!!!
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5k
Duckk Час назад
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Скорее архиватор.
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2k
SoulFox Час назад
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Веселые демотиваторы на понедельник
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14k
Anna Час назад
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в прошлый, недавний раз было с подписью - а запили-ка мне дверь.
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14k
Anna Час назад
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Щ - щедрость
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2k
Евгений Час назад
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Почему "автоматический"? Обычный. У меня такой.
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Infinite

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