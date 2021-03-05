В России выбрали главную красавицу ВДВ

4273
12
1
К грядущему дню 8 Марта подготовились и в воздушно-десантных войсках: там в четвертый раз провели конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих - представительниц прекрасного пола.
В подмосковной Кубинке встретились в борьбе за корону 12 десантниц разных специальностей и званий. Фельдшер, санинструктор, укладчица парашютов, радиотелеграфист, повар-пекарь, курсант и мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка страны и участница научно-исследовательских конференций...
С 2014 года Рязанское училище ВДВ возобновило прием девушек, и сегодня в войсках прибавилось представительниц слабого пола. Конечно, на конкурсе не обошлось без вечерних платьев и роскошных причесок, но в целом выбор королевы красоты больше напоминал известные состязания "А ну-ка, девушки" советских времен. И никаких вам дефиле в купальниках...
Первым для десантниц стало конкурсное испытание "Сила оружия": участницы конкурса соревновались в стрельбе из пистолета Макарова по грудной мишени с расстояния 25 метров.
В итоге лучшее владение оружием показала гвардии рядовой Алена Кольцова из Ивановского воздушно-десантного соединения.
Потом каждой из участниц пришлось попробовать себя в роли портнихи: смоделировать и сшить из предложенной ткани домашний фартук. А еще - приготовить из предоставленных продуктов три блюда за 2,5 часа. В общем, продемонстрировать готовность к роли домохозяйки...
А самым зрелищным стал конкурс "Офицерский бал", где десантницы танцевали классические вальсы и мазурки с кавалерами в военной форме.
Были в программе и творческие представления участниц, и заготовленные ими номера художественной самодеятельности...
В промежутке между испытаниями девушек свозили в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. На снимке видно, что погоны у всех красавиц разные. А как, интересно, правильно называется их головной убор?
И вот жюри подвело итоги, и Командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков вручил корону «Краса ВДВ-2021» военнослужащей гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск гвардии младшему сержанту Юлии Меркиной.
Первой вице-мисс конкурса стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из подмосковных Медвежьих Озер, а второй - гвардии ефрейтор Ирина Данилова из гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Пскова.
Первой вице-мисс конкурса стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из подмосковных Медвежьих Озер, а второй - гвардии ефрейтор Ирина Данилова из гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Пскова.
Болельщики и зрители: полный зал бравых десантников. Не каждый день представится возможность полюбоваться на нарядных сослуживиц...
А как вам кажется, нужны ли в нашей армии конкурсы красоты?
Источник:
Ссылки по теме:
- Бикини вверх ногами, или Почему все больше девушек экспериментируют с грудью
- Королевы шпагата: 15 девушек, которые удивили нас своей растяжкой
- Какая разница, что на фоне ковров? Зато они естественные!
- «В глаза смотри»: рейтинг стран с самыми пышногрудыми девушками
- Красивые, свободные, без комплексов: анкеты девушек из приложения для знакомств
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
И что думает участница, занявшая 2 место? Она что, менее красива?
Друг просит
Если армии делать нечаго, то она устраивает конкурсы красоты, солдаты строят дачи генералам и подметают плац ломом, ВВС устраивает шоу в небе (Русские витязи), военный ансамбль песни и пляски радует зрителей своими песням и плясками. А, например, в американской и израильской армиях нет никаких конкурсов и ансамблей. Они воюют постоянно, чтобы офицеры и солдаты имели реальный боевой опыт. И, если завтра американские или израильские ВВС столкнутся с российскими в небе Сирии, еще неизвестно, кто кому наваляет.
Простите, а американской авиацией вы называете бомбардировщики и транспортников? В каком бою последний раз участвовали американские истребители? А ведь в воздушном бою имеют значение только они.
пусть докажет что она настоящая вдвшница
она и спеть может если что )
А что у нас в армии до сих пор учат так стрелять из пистолета?
А где цилиндр? Фрак? Секунданты в конце концов?
И пистолет должен быть дульнозарядным тогда уж
Если бы не этот щит, церемониться не стали бы. Не украинцы, кончено. Демократизаторы...
У хохлов карго-культ включился - до сих пор вундервафли строят и форму перешивают.
Вот видосик первых украинских контрмер (обратите внимание на форму военов и на чем они приехали):