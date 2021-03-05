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В России выбрали главную красавицу ВДВ

В России выбрали главную красавицу ВДВ (12 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 01:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вдв   девушки   конкурс   красота   мисс   стрельба   танцы   
4273
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К грядущему дню 8 Марта подготовились и в воздушно-десантных войсках: там в четвертый раз провели конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих - представительниц прекрасного пола.

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Метки: вдв   девушки   конкурс   красота   мисс   стрельба   танцы   
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31  комментарий
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4k
Александр Зотов 8 часов назад
последнее фото наглядное отображение поговорки "кто в армии служил, тот в цирке не смеётся
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1k
.357 magnum 11 минут назад
Конкурсы красоты в армии также уместны как сдача норм ГТО в академии наук.
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26k
Молчун 13 минут назад
Я считаю что конкурсы красоты вообще не нужны. Красота - понятие субъективное. Мой брат балдеет от своей жены, а я так не считаю. И наоборот.
И что думает участница, занявшая 2 место? Она что, менее красива?
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
А можно посмотреть, как их выбирали?
Друг просит
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9k
Сергей 47 минут назад
А мне понравилось.
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Если коту делать нечего, то он вылизывает себе яйца.
Если армии делать нечаго, то она устраивает конкурсы красоты, солдаты строят дачи генералам и подметают плац ломом, ВВС устраивает шоу в небе (Русские витязи), военный ансамбль песни и пляски радует зрителей своими песням и плясками. А, например, в американской и израильской армиях нет никаких конкурсов и ансамблей. Они воюют постоянно, чтобы офицеры и солдаты имели реальный боевой опыт. И, если завтра американские или израильские ВВС столкнутся с российскими в небе Сирии, еще неизвестно, кто кому наваляет.
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3k
Андрей Frank Borman 12 минут назад
ой дурак
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5k
Maximvs Frank Borman 3 минуты назад
Никогда заведомо не известно, кто кому наваляет.
Простите, а американской авиацией вы называете бомбардировщики и транспортников? В каком бою последний раз участвовали американские истребители? А ведь в воздушном бою имеют значение только они.
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1k
Сергей Иванов Час назад
Какие то одни дочери Алсу...
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
в фонтане с баклажкой пиваса она умеет ссать? а кирпичи башкой крошить? ну хотя бы бегать с рожей заблёванной и орать - за вдв, плять, [мат], уёбки, [мат]!!!!!!!!!
пусть докажет что она настоящая вдвшница
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1k
Дмитрий 4 часа назад
Маски где?
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16k
Сталкер 6 часов назад
За такую разборку автомата минимум три наряда. И не бальных. ))
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8k
Анатолий Сталкер 3 часа назад
Их вечером командир выдерет. И не только словесно...
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−16
Владимир 7 часов назад
А российского управленца и предпринимателя, руководителя аппарата Минобороны, начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны России, действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса и Почётный член Российской академии художеств про нее забыли что ли? Васильеву Евгению Николаевну не рассматриваете среди конкурсантов?
она и спеть может если что )
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8k
Анатолий Владимир 3 часа назад
Поет у нас Рогозин, это место занято.
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46
Имя Фамилия 7 часов назад
Я так понимаю,Аресу еще поклоняются?
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8k
Евгений 8 часов назад
Ужас какой

А что у нас в армии до сих пор учат так стрелять из пистолета?
А где цилиндр? Фрак? Секунданты в конце концов?
И пистолет должен быть дульнозарядным тогда уж
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8k
Евгений Племянник Путина 7 часов назад
Главное что у тебя лучше чем у меня и у неё, ты ж опытный в этом деле
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8k
Евгений Племянник Путина 7 часов назад
Главное что у тебя лучше чем у меня и у неё, ты ж опытный в этом деле
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210
bylbatarasich Евгений 13 минут назад
дуле чуть приспущено, такое ощущение , что целится в пах
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210
bylbatarasich Племянник Путина 10 минут назад
не вредничайте, норм девка, и нос и губы свои
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5k
Maximvs Евгений 9 минут назад
С ПМ с одной руки с 25 метров - ну меня тоже так учили. Зато после такого стрельба с любого пистолета с двух рук с коротких дистанций - просто семечки. Тяжело в учении - легко в бою.
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215
dranvlad 8 часов назад
Вопрос: а этот Андрей Сердюков не родственник ли бившего минобороны? К тому, что не загнется ли ВДВ с руководителем с такой гнилью в крови? Может все доблести и останутся за ним в конкурсах институток? Или ошибаюсь и это просто однофамилец?
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19k
pssst dranvlad 7 часов назад
Сердюковская армия Крым у хохлов на понтах отжала, если че.
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20k
Mike Miller pssst 2 часа назад
Крым отжало наличие нескольких сотен единиц ядерного оружия в наших ракетных частях. Подарок другой страны.
Если бы не этот щит, церемониться не стали бы. Не украинцы, кончено. Демократизаторы...
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19k
pssst Mike Miller Час назад
Ну пересмотрите новости тех времен, что ли, перед тем как аналитику строить. Крым отжали телекадрами хорошо оснащенной армии в красивом камуфляже и модных очках приехавшей на десятках одинаковых "Тигров".
У хохлов карго-культ включился - до сих пор вундервафли строят и форму перешивают.
Вот видосик первых украинских контрмер (обратите внимание на форму военов и на чем они приехали):
Ссылка youtu.be
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20k
Mike Miller pssst 49 минут назад
Вы зрить в корень не в состоянии? Вы представляете сколько "демократизаторов" было бы в Крыму после этого, если бы не оружие сдерживания? Армия Саддама была больше 300 тысяч. Ему это помогло?
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