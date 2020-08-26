Бедные парни изо всех сил пытаются сделать идеальные фотографии своих подруг

В инстаграме есть страница, где парни делятся веселыми фотографиями, когда пытаются сделать идеальный снимок своей девушки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычный эксперимент: девушка отвечала парням с помощью искусственного интеллекта
- Девушки-полицейские прикалываются
- Фотограф делает обычные на первый взгляд фото на паспорт, но за кадром всегда творится безумие
- Девушка из Амстердама раскрыла правду об «идеальных» фотографиях в Instagram
- "Дорогой, сфоткай меня красиво!": 18 девушек, которые конкретно достали своих парней
0
Новости партнёров
Загрузка...
Но где мужик телочек на доске под водой держит- шикарная фотка!