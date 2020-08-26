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Бедные парни изо всех сил пытаются сделать идеальные фотографии своих подруг

Бедные парни изо всех сил пытаются сделать идеальные фотографии своих подруг (20 фото + 2 гиф)

Автор:
26 августа 2020 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   за кадром   забавно   парни   фото   фотография   юмор   
379
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В инстаграме есть страница, где парни делятся веселыми фотографиями, когда пытаются сделать идеальный снимок своей девушки.

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Метки: девушки   за кадром   забавно   парни   фото   фотография   юмор   
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1  комментарий
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Rubiroid_47 Полчаса назад
Всё фигня.
Но где мужик телочек на доске под водой держит- шикарная фотка!
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