14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности

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Не у всех было обеспеченное детство. Родители трудились на нескольких работах, но денег все равно было недостаточно. Многие даже не замечали этого, другие же навсегда запомнили, что жили небогато, только спустя годы это время вспоминается с благодарностью за все усилия родственников.
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А как вы жили в детстве?
Источник:
АНТИФИШКИ
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