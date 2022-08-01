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14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности

14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности

Автор:
01 августа 2022 14:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в детстве   жили бедно   жили в бедности   жили небогато   истории   истории из детства   ситуации   фото   
796
14

Не у всех было обеспеченное детство. Родители трудились на нескольких работах, но денег все равно было недостаточно. Многие даже не замечали этого, другие же навсегда запомнили, что жили небогато, только спустя годы это время вспоминается с благодарностью за все усилия родственников.

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А как вы жили в детстве?

Источник:

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Метки: в детстве   жили бедно   жили в бедности   жили небогато   истории   истории из детства   ситуации   фото   
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8  комментариев
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13k
Виталий Касандров Полчаса назад
Охрененная бедность в супе из 2х куниных грудок.
Вот бывал в 90 в составе комиссий по мониторингу неблагополучных семей.
2 кубика галина бланки и вермишель, вот это бедность.
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47k
dima423 2 минуты назад
Вообще конечно бедность такая мерзкая противная вещь, которая уродует людей морально и физически... ее надо бояться как огня и не допускать... и как ни крути на 90% она зависит именно от самих людей и происходит по их вине
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2k
Сергей 4 минуты назад
Хера се, буржуй, две грудки. Я понимаю, две скорлупки куриные, а он две грудки.
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69k
Доктор Джонс 8 минут назад
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821
Alex 17 минут назад
Ничто не сравниться с жареным хлебом, посыпанным сахаром )
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1k
Kariya 22 минуты назад
В детстве не понимаешь живешь бедно ли или богато, да и по прошествии лет меняется лишь отношение. Я в детстве икру ненавидел. Сейчас для многих это показатель богатства, а зря.
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