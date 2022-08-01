Пантган: на кого охотились с самым большим ружьем в мире?

Почему это оружие попало под запрет?
На старинных фотографиях охотников конца XIX-го века можно нередко увидеть джентльменов, оправляющихся "на дело" с вот такой огромной ружбайкой.
Сразу скажу - габариты ружья полностью обоснованы, его размеры не прикол. И да, с такой ружбайкой охотились точно не на великанов или слонов. И снова ты не прав, дорогой читатель, на фото вовсе не лилипуты с обычным ружьецом!
Перед нами - его величество пантган (лодочное ружье). Четырехметровое ружье калибром в 50 мм (т.е нормальное такое танковое орудие).
Стрелял пантган зарядом дроби или картечи - весом до килограмма. И должен был... накрыть сразу целую стаю уток на болоте или реке. Один выстрел из такой бабуки позволял добыть сразу до полсотни уточек. Отсюда и другое название ружья - дакган (duckgun) или уточница.
Применяли пантган также в охоте на гусей, куропаток и других птиц.
С помощью такого ружья реально добыть 100 уток одним выстрелом - как в той байке охотницкой
Появились пантганы в Англии середины XIX-го века, когда еще не существовало автоматического или даже полуавтоматического оружия. Потому местные Кулибины додумались размер заряда ружья чисто за счет увеличения размера самого ружья.
Сперва пантганы изготовлялись кустарным способом. А к 1880-м годам их производство уже освоили промышленные предприятия по обе стороны Атлантики. С пантганами охотились в США, Франции, Англии, Африке. Некоторые экземпляры чудо-ружья дошли и до русских охотников.
Считалось, что благодаря пантганам охотники смогут набить гораздо больше дичи. И лучше обеспечить простой народ свежим мясом.
Кстати, ввиду огромных размеров стреляли из такого оружия чаще всего с лодки-плоскодонки (punt) - отсюда и puntgun (лодочное ружье). На лодку иногда устанавливали по нескольку пантганов, из-за чего та начинала выглядеть словно та еще артиллерийская батарея.
Но можно было при желании выстрелить с пантгана и стоя, с хорошим надежным упором (лафет, тренога). Такое вот интересное ружьишко!
Пантганы были запрещены законом уже в 1920-е годы. Так как были крайне опасны при стрельбе для человека - у них нередко рвало стволы или казенники. В любом случае, чудовищная отдача при выстреле из пантгана нередко травмировала охотников.
Также уточницы наносили страшный удар по поголовью уток, причем половина птиц падала куда-то в болото и охотники оных даже не могли подобраться.
Сегодня настоящие пантганы можно отыскать лишь у некоторых старых охотников в Англии. А также в некоторых заокеанских музеях оружия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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