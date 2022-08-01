Пантган: на кого охотились с самым большим ружьем в мире?

Перед нами - его величество пантган (лодочное ружье). Четырехметровое ружье калибром в 50 мм (т.е нормальное такое танковое орудие).

Стрелял пантган зарядом дроби или картечи - весом до килограмма. И должен был... накрыть сразу целую стаю уток на болоте или реке. Один выстрел из такой бабуки позволял добыть сразу до полсотни уточек. Отсюда и другое название ружья - дакган (duckgun) или уточница.

Применяли пантган также в охоте на гусей, куропаток и других птиц.