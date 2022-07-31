Странности в жизни. Часть 2

“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о...

15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело

Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье

«И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела"

18 любителей безумных причёсок

Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались