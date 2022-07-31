Странности в жизни. Часть 2

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Странные фото, иногда с юмором.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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друг спрашивает (с)
- Покурим.
Лапы у них сильные. Перья у них достаточно жирные. Не как у водоплавающих птиц, но для "переплыть небольшую речку" достаточно.