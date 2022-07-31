Странности в жизни. Часть 2

FISHKINET
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на... Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив? Почему нельзя объединить Африку и Европу через Гибралтарский пролив? "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского... 17 увлекательных находок - одна на миллион 17 увлекательных находок - одна на миллион Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Когда всё наоборот Когда всё наоборот Даже атомная бомба не сразу уничтожила этот линкор. «Нагато» и эксперимент «Перекресток» Даже атомная бомба не сразу уничтожила этот линкор. «Нагато» и... Советские актеры и их дачи Советские актеры и их дачи Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России! Всех флотских и причастных-с днем ВМФ России! Мои акварельные работы. Часть 2 Мои акварельные работы. Часть 2 Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца... Самые смешные мемы. Выпуск № 8 Самые смешные мемы. Выпуск № 8 «Батяня комбат». Как сложилась судьба прототипа героя песни «Комбат» группы «Любэ»? «Батяня комбат». Как сложилась судьба прототипа героя песни... 16 пушистых наглецов, которые пошли на воровство ради вкусняшек, но были пойманы 16 пушистых наглецов, которые пошли на воровство ради вкусняшек,... "Завтрак на траве" - Семён Альтов "Завтрак на траве" - Семён Альтов Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами" Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами" 16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор 16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор
Странности в жизни. Часть 2

Странности в жизни. Часть 2

Автор:
31 июля 2022 14:24
Метки: Непонятки   Юмор   фото   
1197
31
Странные фото, иногда с юмором.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Непонятки   Юмор   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
126k
Аааа 5 часов назад
C 16й есть другие фото-видео?

друг спрашивает (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
poбт 3 часа назад
что интересно
наркотики для образца были, а сигарет с водочкой не нашлось

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
GROMOZEKA 4 часа назад
Бемби хорошшш!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Arti 5 часов назад
Буль бул рекуууу?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205574



Другие посты автора
Популярное
13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно
13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно
Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование
Уморительные истории людей, решивших получить высшее образование
Набирающие популярность
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
На скейт площадке в Старом Осколе, подросток задел ребёнка велосипедом и прыснул ему в лицо из перцового баллончика
На скейт площадке в Старом Осколе, подросток задел ребёнка велосипедом и прыснул ему в...
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#СССР#фотографии#вещи#сатира#природа
#Юмор#подборка#картинки#факты#прикол#комментарии#удивительно#мир
#животные#история#сарказм#милота#в мире#Мемы#собака#Россия
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... 15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело 15 случаев, когда люди доказали, что на работе может быть весело Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье Фанаты прощаются с "мужским журналом" Playboy: на обложке вместо женщины, мужчина в платье «И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела" «И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела" 18 любителей безумных причёсок 18 любителей безумных причёсок Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

На что жалуетесь?

Вернуться