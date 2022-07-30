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Тюмень, как выглядит единственная в России набережная из 4-х уровней

Тюмень, как выглядит единственная в России набережная из 4-х уровней

Автор:
30 июля 2022 22:16
Метки: Россия   Тюмень   набережная   фотографии   
510
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"А вы знаете какая в Тюмени одна из официальных религий?" - задал, казалось бы, странный вопрос наш сопровождающий по этому городу.
"Эмм.. Ну и какая?" - неуверенно спросил я
"Собинианство! Ха-ха, шутка! Но в каждой шутке, как известно..."
Автор Андрей Василисков.
Приятного просмотра!
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Источник:

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3  комментария
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3k
ых 2 часа назад
Сам живу в Тюмени, в пяти минутах ходьбы от набережной, поэтому ходили гулять на нее каждый вечер. Раньше. В этом году не были ни разу, как раз из-за "не мешающих самокатов и велосипедов и ресторанов". Понятно, что место прибыльное, но куча ларьков реально раздражает, туалета три - в начале, в середине и конце, в среднем две кабинки, там часто бывает очередь и работает он не круглосуточно. Пешеходный мост красив вечером, когда включают подсветку, которая синхронизирована с освещением города и имеет различные оттенки, жаль нет здесь фото освещенного моста.
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21k
Sergey Timonin 4 часа назад
и?
В Самаре до 5 уровней + пляжи.
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5k
hhwost 10 часов назад
вот и оставили бы его себе?
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