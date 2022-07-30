Тюмень, как выглядит единственная в России набережная из 4-х уровней

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"А вы знаете какая в Тюмени одна из официальных религий?" - задал, казалось бы, странный вопрос наш сопровождающий по этому городу.
"Эмм.. Ну и какая?" - неуверенно спросил я
"Собинианство! Ха-ха, шутка! Но в каждой шутке, как известно..."
Автор Андрей Василисков.
Приятного просмотра!
"Эмм.. Ну и какая?" - неуверенно спросил я
"Собинианство! Ха-ха, шутка! Но в каждой шутке, как известно..."
Автор Андрей Василисков.
Приятного просмотра!
1.
И правда, шутки шутками, но к Собянину тут действительно отношение очень тёплое. Нынешний мэр Москвы для Тюмени сделал очень многое. Ну а апофеозом его тюменского царствования стал новый символ города - здоровенная гранитная набережная. Достраивали её, правда, уже не при нём, но начало было понятно кем положено. 4-уровневая набережная, представьте себе. Ни в одном другом городе России жители не могут гулять по набережной аж на 4 уровнях. А тюменцы могут.
2.
Так вот. По поводу этой набережной всегда была куча споров. Кому-то она нравится, а кто-то считает, что это просто закопанные в гранит деньги. Да что там деньги, деньжищи.
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3.
Я же человек простой - выводов не делаю, пока сам не побываю. И вот, побывал. И вот, готов сделать выводы. Давайте вместе прогуляемся по тюменской набережной и посмотрим, что же она из себя представляет.
4.
Тюмень стоит на берегу реки Туры и сделать тут набережную хотели давно. Но неустойчивые грунты и не менее неустойчивые 90-е эти планы как-то откладывали на потом. В итоге строительство началось в 2005 году, как раз в последний год правления Сергея Собянина на посту губернатора Тюменской области. Говорят, что даже после того, как он ушёл с этого поста, то продолжал курировать её строительство, фактически считая это своим проектом.
5.
Набережную любят называть долгостроем, но тут есть нюансы. Её действительно строили 14 лет и продолжают строить сейчас, но фактически сдана она была в 2012 году, а остальная стройка - это уже расширение существующего проекта. Впрочем, 7 лет - срок тоже немаленький.
6.
Построили её там, где находится другой символ города - пешеходный вантовый мост Влюбленных. Возвели его ещё при СССР - в 1987 году и на территории современной России это один из первых вантовых мостов.
7.
Кстати, несмотря на то, что мост пешеходный - испытывали его при помощи нескольких десятков груженных Камазов. Есть даже фото этого события.
9.
Для сравнения - то же самое место только с обратной стороны в 2022 году. Стало ли лучше? По-моему, ответ очевиден.
11.
Ну а теперь давайте пройдемся по набережной и поищем, за что её можно похвалить и за что можно поругать. Перед тем как спуститсья вниз, можно взять самокат или велосипед. Велосипеды, кстати, точно такие же как в московском велопрокате. Кстати, сразу предугадываю ваш вопрос - места на набережной много, самокаты и велосипеды не мешают.
12.
Спуск вниз - лестниц тут, конечно, уйма. Ну а как иначе? Уровней, как я уже говорил, аж 4 штуки.
13.
Выглядит набережная красиво, но моментами она мне казалось немного безжизненной. Нет, людей здесь много, но вокруг только гранит да лавочки. Всё-таки за 15 лет строительство общественных пространств сильно ушло вперёд
15.
Да и в целом люди гуляют и их много - а это лучший показатель того, что набережная используется по назначению.
16.
Ну и ещё один момент, туалеты. Тут администрации Тюмени прям почёт и уважение - туалетов много, они бесплатные и они работают. Это очень важно.
17.
Прорезюмирую: я бы не назвал тюменскую набережную идеальной, но хорошей я её назвать могу без зазрения совести. Здесь чисто, аккуратно, хорошие материалы и ничего не разваливается.
До того, как побывать в Тюмени я прочитал несколько статей, где тюменскую набережную активно унижали, называя абсолютно бесполезной. Вот с таким мнением я точно не согласен. А вы?
До того, как побывать в Тюмени я прочитал несколько статей, где тюменскую набережную активно унижали, называя абсолютно бесполезной. Вот с таким мнением я точно не согласен. А вы?
18.
Тюмень. Набережная. Волшебство. Еще немного фотографий и текста от другого автора, Романа Ковригина.
Погулял сегодня по Тюмени. Впечатляюще красивый, уютный, чистый и ухоженный город. Впечатлила набережная, но когда я дошел до неё, грянул гром, и начал накрапывать дождик - вот-вот ливанет. Сначала я поспешил в сторону кафе, но остановился, пораженный красотой закатного солнца, пробивающегося сквозь грозовые тучи. И решил: пусть я промокну, но не могу упустить эту волшебную красоту.
К счастью дождь прошел стороной, лишь смочив гранит набережной, сделав её еще красивее. И я увидел Тюмень такой, какой мало кому посчастливится её увидеть. Хочу и с вами этой красотой поделиться.
К счастью дождь прошел стороной, лишь смочив гранит набережной, сделав её еще красивее. И я увидел Тюмень такой, какой мало кому посчастливится её увидеть. Хочу и с вами этой красотой поделиться.
19.
Набережная в Тюмени просто шикарная. При этом есть рестораны, но они не перегружают, набережная очень просторная и приятная для прогулок.
24.
Тюмень растет и строится. Но центр милый, не высотный. В центре, кстати, специально оставили старые деревянные дома, многие их них отреставрированы, другие ждут своей очереди. Тюмень - столица деревень, тут говорят. Дома напоминают об этом, сохраняя провинциальную ауру в быстрорастущем современном городе. Но вернемся на набережную.
Солнце создает космическую атмосферу
Солнце создает космическую атмосферу
25.
В мокром граните отражаются фонари. Тюмени 31 июля будет 436 лет.
День города Тюмень: история и символика. День города: 31 июля 2022 года последнее воскресенье июля Год основания: 1586. Возраст: 436 лет исполняется в 2022 году. Основан: Царём Фёдором Ивановичем. Торжественные мероприятия проводятся на центральных улицах, площадях, парках города. В этот день представители администрации чествуют молодожёнов. Музеи демонстрируют экспонаты, связанные с историей населённого пункта.
День города Тюмень: история и символика. День города: 31 июля 2022 года последнее воскресенье июля Год основания: 1586. Возраст: 436 лет исполняется в 2022 году. Основан: Царём Фёдором Ивановичем. Торжественные мероприятия проводятся на центральных улицах, площадях, парках города. В этот день представители администрации чествуют молодожёнов. Музеи демонстрируют экспонаты, связанные с историей населённого пункта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия Тюмень набережная фотографии
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