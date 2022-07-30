Тюмень, как выглядит единственная в России набережная из 4-х уровней

18.

Погулял сегодня по Тюмени. Впечатляюще красивый, уютный, чистый и ухоженный город. Впечатлила набережная, но когда я дошел до неё, грянул гром, и начал накрапывать дождик - вот-вот ливанет. Сначала я поспешил в сторону кафе, но остановился, пораженный красотой закатного солнца, пробивающегося сквозь грозовые тучи. И решил: пусть я промокну, но не могу упустить эту волшебную красоту.



К счастью дождь прошел стороной, лишь смочив гранит набережной, сделав её еще красивее. И я увидел Тюмень такой, какой мало кому посчастливится её увидеть. Хочу и с вами этой красотой поделиться.