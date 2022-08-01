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По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста

По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста

Автор:
01 августа 2022 19:16
Сообщество : Юмор
Метки: Врачебное   Юмор   подборка   прикол   психотерапевт   психотерапия   сеансы терапии   
3836
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Подборка забавных мемов, твиттов и переписок. Ну а в центре всего этого психотерапия. Кстати, нет людей, которым бы не требовалась помощь психотерапевта. Просто многие отлично шифруются.
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Источник:

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Метки: Врачебное   Юмор   подборка   прикол   психотерапевт   психотерапия   сеансы терапии   
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