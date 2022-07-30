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Самые смешные мемы. Выпуск № 7

Самые смешные мемы. Выпуск № 7

Автор:
30 июля 2022 07:07
Сообщество : Юмор
Метки: Веселык картинки   Мемы   Текст в картинках   Юмор   это смешно   
2070
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Веселык картинки   Мемы   Текст в картинках   Юмор   это смешно   
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15  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Смешно с утра - к добру. Плюс однозначен.
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deadDEVIL 8 минут назад
А где мемы? Это подборка старых второсортных анекдотов.
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ACU900 Час назад
Я могу быть скромнее
Я бы и от Audi не отказался...

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31k
ACU900 Час назад
Жена дура, вместо того чтобы деньги у мужа вымогать могла бы коммерцией заняться. Вот анекдот:
Муж уставший приходит с работы домой, требует у жены обед. Она ему говорит:
- С этого дня наши отношения переходят на коммерческую основу. Хочешь борщ? Плати 10 баксов. За второе - столько же...
Ну делать нечего, кушать хочется, пришлось заплатить.
Хочет пойти значит в душ, жена ему говорит:
- Ты куда? Я тут убирала, порядок наводила, теперь за пользованием душа плати 10$.
Делать нечего, пришлось заплатить.
После душа хочет пойти в кровать, жена ему:
- Э нет, я тут спальню убрала, белье постирала, плати если хочешь спать на чистых простынях. Пришлось опять заплатить.
Короче уже лежа в кровати муж пристает к жене. Жена ему:
- Ты что, забыл что у нас коммерческие отношения? Если меня хочешь, плати, причем двадцать баксов уже! Муж:
- Да ну тебя, устал я сегодня да и денег у меня больше нет, обойдусь сегодня без секса. Поворачивается на другой бок и засыпает. Срели ночи он просыпается от того, что жена в шкафах- в тумбочках роется. Муж:
- Что ты там роешься? Спать мне мешаешь!
Жена:
- Я не роюсь, я ищу для тебя двадцатку занять....

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8k
Old Womanizer Час назад
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Greene Lapotnikov 2 часа назад
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Greene Lapotnikov 2 часа назад
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Greene Lapotnikov 2 часа назад
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a_komolow 2 часа назад
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Angel 2 часа назад
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Angel 2 часа назад
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Classifier 2 часа назад
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Classifier 2 часа назад
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Classifier 2 часа назад
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