Самые смешные мемы. Выпуск № 7

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Самые смешные мемы за день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Я бы и от Audi не отказался...
Муж уставший приходит с работы домой, требует у жены обед. Она ему говорит:
- С этого дня наши отношения переходят на коммерческую основу. Хочешь борщ? Плати 10 баксов. За второе - столько же...
Ну делать нечего, кушать хочется, пришлось заплатить.
Хочет пойти значит в душ, жена ему говорит:
- Ты куда? Я тут убирала, порядок наводила, теперь за пользованием душа плати 10$.
Делать нечего, пришлось заплатить.
После душа хочет пойти в кровать, жена ему:
- Э нет, я тут спальню убрала, белье постирала, плати если хочешь спать на чистых простынях. Пришлось опять заплатить.
Короче уже лежа в кровати муж пристает к жене. Жена ему:
- Ты что, забыл что у нас коммерческие отношения? Если меня хочешь, плати, причем двадцать баксов уже! Муж:
- Да ну тебя, устал я сегодня да и денег у меня больше нет, обойдусь сегодня без секса. Поворачивается на другой бок и засыпает. Срели ночи он просыпается от того, что жена в шкафах- в тумбочках роется. Муж:
- Что ты там роешься? Спать мне мешаешь!
Жена:
- Я не роюсь, я ищу для тебя двадцатку занять....