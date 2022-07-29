Поел, покакал и умер: краткая история тамагочи, снова набирающего популярность

Помните тамагочи? Такие маленькие электронные штучки с питомцами размером в десяток пикселей, за которыми надо было ухаживать, чтобы они не умерли. Оказывается, они снова в моде.
На Wilderries и Ozon эту древнюю игрушку покупают в 4 с лишним раза чаще, чем в прошлом году (источник). Количество проданных штук, возможно, не самое впечатляющее (ведь мы не знаем, сколько их продали в прошлом году), но всё равно любопытен рост интереса к японскому ретро-гаджету. Говорят, что взрослые покупают себе, чтобы вспомнить 8-битную молодость, и своим детям, чтобы приобщить их к игровой культуре 1990-х. В связи с этим давайте узнаем, как появился тамагочи и как завоевал популярность.
У каждого изобретателя чего-нибудь популярного есть наполовину выдуманная красивая история о том, как ему пришла идея изобретения. Акихиро Ёкои, "отец" тамагочи, рассказывает, что его осенило во время просмотра телевизионной рекламы. В этой рекламе мама не разрешала взять сыну в поездку черепашку. У самого Ёкои всегда было очень много самых разных домашних питомцев: собаки, кошки, попугаи, рыбки, морские свинки. Так что боль парня из рекламы ему была хорошо понятна. Тогда-то он и придумал электронного питомца, которого можно взять с собой куда угодно.
Ёкои был директором компании, разрабатывающий идеи игрушек для крупных производителей игрушек. Поначалу его тамагочи никому не понравился. Это и понятно, директорами ведь работают не 10-летние девочки, а взрослые дяди, которые подумали, что это какая-то бессмыслица - кормить цифрового питомца и убирать за ним цифровые какашки. Однако компания Bandai дала шанс Ёкои и взяла идею в разработку. Bandai как раз искал дешёвый аналог портативных игровых консолей.
Тестовая группа, состоящая из токийских школьниц, была в полнейшем восторге, и осенью 1996 года тамагочи появился на прилавках Японии. Через год продажи виртуальных питомцев стартовали в США. В России тамагочи стал популярен примерно в 1998-м, но у нас продавались в основном китайские клоны японского оригинала. Тамагочи от Bandai обязательно должен быть в форме яйца (это заложено в названии, тамаго - яйцо) и иметь три кнопки.
В 1997 году Акихиро Ёкои и сотрудница Bandai Аки Маита получили Шнобелевскую премию по экономики за создание тамагочи с формулировкой "за то, что миллионы человеко-часов ушли на содержание виртуальных питомцев". В то же самое время примерное количество проданных тамагочи перевалило за 70 млн.
Любопытно, что в США тамагочи подвергся цензуре. В японской версии, когда питомец умирал, то на экранчике появлялся могильный камень. В Штатах же посчитали, что это слишком мрачно для детей, поэтому в американских тамагочи питомец, за которым плохо ухаживали, отправлялся на родную планету. Но девочки и мальчики, чей тамагочи умирал, всё равно плакали и грустили. Уже подросшие владельцы тамагочи до сих пор помнят, как умер от голода в кучи собственных отходов их виртуальный питомец, и какой шок они при этом испытали. Родители жаловались, что у детей случаются истерики, когда питомец "улетает", учителя тоже били тревогу - дети на уроках постоянно отвлекаются и не вылезают из своих маленьких экранчиков. После многочисленных жалоб родителей и учителей на постоянно пикающие гаджеты Bandai выпустил обновлённую версию с возможностью ставить воспитание питомца на паузу.
Дети действительно очень сильно привязывались к виртуальным питомцам. В каждом тамагочи была функция перезагрузки, позволяющая завести нового зверька вместо отправившегося на небеса или на родную планету. Однако некоторые дети отказывались это делать, расценивая перезагрузку как осквернение памяти первого питомца. Известно, что в одной английской деревне даже устроили кладбище тамагочи. В первых версиях тамагочи питомец доживал максимум до 25 лет, что соответствовало 12 дням в человеческом времени.
Психологи, родители, пресса, обвинявшие новую модную игрушку во всех грехах, не смогли заставить детей отложить тамагочи. Но довольно быстро мальчишки и девчонки сами потеряли к гаджету интерес, променяв его на покемонов и другие интересности конца 1990-х. Однако тамагочи не исчезли до сих пор. Все эти годы периодически выходили новые версии игрушки, мобильные и видеоигры по мотивам тамагочи, мультфильмы.
Самая новая версия под названием Tamagotchi Pix Party появилась несколько месяцев назад. У современных тамагочи есть камера, Bluetooth, питомцы умеют жениться, устраивать вечеринки, ходить в рестораны. Игра всё больше и больше становится похожа на Sims. При этом тамагочи - это всё то же яйцо с небольшим экранчиком и тремя кнопками.
Для поклонников оригинальной версии 1996 года компания Bandai (в 2005-м она объединилась с Namco) выпускает тамагочи с персонажами популярных франшиз ("Звёздные войны", Hello Kitty и др.). В этом году героями тамагочи стали участники BTS, благодаря чему с японским яйцом познакомились многие современные дети.
Тамагочи далеко до прежней мировой славы, однако он пока не планирует улетать с Земли на родную планету. Продажи игрушки возросли не только в России, но и по всему миру на фоне пандемии и 25-летия первого тамагочи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Позже появились коты Том и Анжела, а тамагочи к тому времени выбросили вместе с мусором.