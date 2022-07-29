Поел, покакал и умер: краткая история тамагочи, снова набирающего популярность

Ёкои был директором компании, разрабатывающий идеи игрушек для крупных производителей игрушек. Поначалу его тамагочи никому не понравился. Это и понятно, директорами ведь работают не 10-летние девочки, а взрослые дяди, которые подумали, что это какая-то бессмыслица - кормить цифрового питомца и убирать за ним цифровые какашки. Однако компания Bandai дала шанс Ёкои и взяла идею в разработку. Bandai как раз искал дешёвый аналог портативных игровых консолей.

Тестовая группа, состоящая из токийских школьниц, была в полнейшем восторге, и осенью 1996 года тамагочи появился на прилавках Японии. Через год продажи виртуальных питомцев стартовали в США. В России тамагочи стал популярен примерно в 1998-м, но у нас продавались в основном китайские клоны японского оригинала. Тамагочи от Bandai обязательно должен быть в форме яйца (это заложено в названии, тамаго - яйцо) и иметь три кнопки.