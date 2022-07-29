Что случится, если отстрелить цепочку от наручников - прямо как в кино

Ещё один момент - все герои боевиков держат палец на спусковом крючке - ещё одна ошибка. от неё отучают всех, кто кто как-то берётся за оружие. Случайный спазм - и может случится беда.

Перебивать пулей цепочку наручников - отдельный разговор. Минимум, что светит герою - ожоги и повреждения осколками звеньев и пули. Но скорее всего, ему разворотит мелкие кости запястий. И не стоит забывать про рикошет - поэтому сцены, где герой палит в небольшом замкнутом помещении - обыкновенный кинематографический миф.