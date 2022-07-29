Что случится, если отстрелить цепочку от наручников - прямо как в кино

В отличие от “крутых” сцен из голливудских фильмов - человек получит инвалидность. Но есть и другие варианты.
В боевиках герой лихой стреляет с двух рук, особенно пистолетами “Desert eagle”. В жизни, такой приём оторвал бы ему руки, но в фильмах всё иначе. В реальности, он бы скорее подстрелил бы сам себя, но для красивой картинки, в кинематографе ему ещё и дают стрелять с двух рук.
Ещё один момент - все герои боевиков держат палец на спусковом крючке - ещё одна ошибка. от неё отучают всех, кто кто как-то берётся за оружие. Случайный спазм - и может случится беда.
Перебивать пулей цепочку наручников - отдельный разговор. Минимум, что светит герою - ожоги и повреждения осколками звеньев и пули. Но скорее всего, ему разворотит мелкие кости запястий. И не стоит забывать про рикошет - поэтому сцены, где герой палит в небольшом замкнутом помещении - обыкновенный кинематографический миф.
Что касается оружия “потяжелее” - например, дробовиков - с ними в кино ещё хуже. Героя лупят с одной руки, делают зверские рожи, хотя всё это далеко от реальности. Отдельный разговор - фильм “Хищник” где один из персонажей лупит из минигана от бедра. Это такая же фантастика, как и инопланетянин-охотник, потому что такое оружие и держать-то непросто, не то что лихо стрелять.
Ну и напоследок - снайперская винтовка. Если прижиматься к оптическому прицелу так же, как и в кино - получите серьёзный синяк под глазом.
Так как же его снимают-то это кино? Всё просто, как говорит руководитель оружейного участка “Мосфильма”, Сергей Захаров:
“Всё оружие переделывается для стрельбы только холостыми патронами, и боевой патрон в них просто не войдёт. Это сделано ради техники безопасности, даже если кто-то принесет на площадку боевой патрон".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Наука против Голливуда: киношные смерти, невозможные в реальной жизни
- Актёрский ужас: звёзды кино, ставшие заложниками одной роли
- Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы
- Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан
- Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно
Март 1983 года. Войсковая часть 08737 Уральского военного округа. Прапорщики Ч. и У. "из хулиганских побуждений" (формулировка приговора военного трибунала), надев бронежилеты, устроили "дуэль". Стреляли из пистолетов ПМ с расстояния 18-22 метра. Ч. промазал. Второй прапорщик попал Ч. в правую сторону груди. Пуля бронепластину не пробила. Результат попадания - сломано 4 ребра. Размозжено правое легкое, которое пришлось удалить. Смерть Ч. на третьи сутки.
Честно сказать, не припомню фильма, где ГГ лупит из двух Иглов. Игл, конечно, любимая игрушка киношников, но чтобы сразу с двух рук - даже для них перебор, наверное)
<Ещё один момент - все герои боевиков держат палец на спусковом крючке>
Ну, не все) Всё-таки есть режи, подходящие к оружейным сценам довольно тщательно.
И не будем занудствовать - кино-это не видеоинструкция по обращению с оружием для чайников, в конце концов. Помните, как Саид из-под брюха лошади трижды подряд лупит из "мосинки" по бандюкам в "Белом солнце..."? Никого же это не смущает, хотя всем понятно, что это невозможно))
Ну а военное кино вообще превратилось бы в скучнейшую реконструкцию.
Немного реальных кадров.
https://youtube.com/shorts/W2k8C8SYzLA?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/W2k8C8SYzLA?feature=share
пулемет из положения стоя с упором приклада?
а удержание минигана лишь бы удержать, когда вопрос о поражении целей не стоит...
ну не бывает боевого применения минигана в качестве ручного пулемета.. это факт.
с двух рук конечно DEagle руки никому не отрывали, но опять-же, боевое применение пистолетов такого калибра если и известно, то в очень узких кругах не говоря о стрельбе по-македонски, ибо при таком калибре емкость магазинов не позволит создать плотность огня, которую якобы должна быть при таком его ведении...
https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru/brief/2021/10/22/baldwin/amp/https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru/brief/2021/10/22/baldwin/amp/