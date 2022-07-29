FISHKINET
Сообщество RealFishki 661 пост • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Что случится, если отстрелить цепочку от наручников - прямо как в кино

Что случится, если отстрелить цепочку от наручников - прямо как в кино

Автор:
29 июля 2022 01:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Оружие   Шварценегер   кино   отдача   постановка   сцена   фильмы   хищник   
1060
5

В отличие от “крутых” сцен из голливудских фильмов - человек получит инвалидность. Но есть и другие варианты.

В боевиках герой лихой стреляет с двух рук, особенно пистолетами “Desert eagle”. В жизни, такой приём оторвал бы ему руки, но в фильмах всё иначе. В реальности, он бы скорее подстрелил бы сам себя, но для красивой картинки, в кинематографе ему ещё и дают стрелять с двух рук.

×
×

Ещё один момент - все герои боевиков держат палец на спусковом крючке - ещё одна ошибка. от неё отучают всех, кто кто как-то берётся за оружие. Случайный спазм - и может случится беда.

Перебивать пулей цепочку наручников - отдельный разговор. Минимум, что светит герою - ожоги и повреждения осколками звеньев и пули. Но скорее всего, ему разворотит мелкие кости запястий. И не стоит забывать про рикошет - поэтому сцены, где герой палит в небольшом замкнутом помещении - обыкновенный кинематографический миф.

Что касается оружия “потяжелее” - например, дробовиков - с ними в кино ещё хуже. Героя лупят с одной руки, делают зверские рожи, хотя всё это далеко от реальности. Отдельный разговор - фильм “Хищник” где один из персонажей лупит из минигана от бедра. Это такая же фантастика, как и инопланетянин-охотник, потому что такое оружие и держать-то непросто, не то что лихо стрелять.

Ну и напоследок - снайперская винтовка. Если прижиматься к оптическому прицелу так же, как и в кино - получите серьёзный синяк под глазом.

Так как же его снимают-то это кино? Всё просто, как говорит руководитель оружейного участка “Мосфильма”, Сергей Захаров:

“Всё оружие переделывается для стрельбы только холостыми патронами, и боевой патрон в них просто не войдёт. Это сделано ради техники безопасности, даже если кто-то принесет на площадку боевой патрон".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Оружие   Шварценегер   кино   отдача   постановка   сцена   фильмы   хищник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
А.Берестенко 3 часа назад
И на тему бронежилетов, которые спасают от выстрелов в упор:
Март 1983 года. Войсковая часть 08737 Уральского военного округа. Прапорщики Ч. и У. "из хулиганских побуждений" (формулировка приговора военного трибунала), надев бронежилеты, устроили "дуэль". Стреляли из пистолетов ПМ с расстояния 18-22 метра. Ч. промазал. Второй прапорщик попал Ч. в правую сторону груди. Пуля бронепластину не пробила. Результат попадания - сломано 4 ребра. Размозжено правое легкое, которое пришлось удалить. Смерть Ч. на третьи сутки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
Злодей 15 минут назад
Эм...я стрелял из пистолетов из двух рук. В Балтийском стрелковом центре. Никаких проблем не вижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
428
HalloFreeSpace Злодей 8 минут назад
Из Диглов ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
Thomsen Час назад
<В боевиках герой лихой стреляет с двух рук, особенно пистолетами “Desert eagle”>

Честно сказать, не припомню фильма, где ГГ лупит из двух Иглов. Игл, конечно, любимая игрушка киношников, но чтобы сразу с двух рук - даже для них перебор, наверное)

<Ещё один момент - все герои боевиков держат палец на спусковом крючке>
Ну, не все) Всё-таки есть режи, подходящие к оружейным сценам довольно тщательно.
И не будем занудствовать - кино-это не видеоинструкция по обращению с оружием для чайников, в конце концов. Помните, как Саид из-под брюха лошади трижды подряд лупит из "мосинки" по бандюкам в "Белом солнце..."? Никого же это не смущает, хотя всем понятно, что это невозможно))
Ну а военное кино вообще превратилось бы в скучнейшую реконструкцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hairov 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
INVERTER 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 часов назад
На Голливудчине-все ближе к реалиям...они крутые..Слава Исключительным!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
satra 8 часов назад
В кино нас оказывается обманывают!

Немного реальных кадров.

Ссылка coub.com


https://youtube.com/shorts/W2k8C8SYzLA?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/W2k8C8SYzLA?feature=share
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 8 часов назад
тема холостых: в самом начале перебздели

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 8 часов назад
А вот с техникой безопасности и с холостыми патронами в частности у них не всегда все хорошо...
https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru/brief/2021/10/22/baldwin/amp/https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru/brief/2021/10/22/baldwin/amp/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как дикие лисы полюбили русского фотографа и сделали его знаменитым
Как дикие лисы полюбили русского фотографа и сделали его знаменитым
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
Набирающие популярность в сообществах
Почему китайский фарфор считается самым ценным?
Почему китайский фарфор считается самым ценным?
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
Как покупали машины в СССР? Авторынок "Южный порт", 60-е — 90-е годы
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#кино#сарказм#забавно#СССР#Жизнь#автомобили#люди
#Юмор#факты#в мире#фотографии#подборка#искусство#авто аварии#Россия#дети#новости
#интересно#история#интересное#аварии#дтп#картинки#Разное#фильм#комментарии#Приколы
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Наука против Голливуда: киношные смерти, невозможные в реальной жизни Наука против Голливуда: киношные смерти, невозможные в реальной жизни Актёрский ужас: звёзды кино, ставшие заложниками одной роли Актёрский ужас: звёзды кино, ставшие заложниками одной роли Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы Фотошоперы заменили оружие в руках киногероев на большие пальцы Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

На что жалуетесь?

Вернуться