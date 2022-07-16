Наука против Голливуда: киношные смерти, невозможные в реальной жизни

Правда, зрители нередко считают обратное, поскольку подобные сцены показывали настолько часто, что все эти заезженные штампы перестали подвергаться сомнению.

И начнём с «убивающих» зыбучих песков, медленно засасывающих свою жертву. Конечно, всё это выглядит эффектно, однако на деле это невозможно. Человек, попадая в опасную зону, действительно сначала будет тонуть, но потом всплывет, застревая на поверхности. Так что, если от чего и можно погибнуть в песках, то исключительно от истощения, если совсем не пытаться выбраться.