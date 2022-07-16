Наука против Голливуда: киношные смерти, невозможные в реальной жизни

В смерти нет ничего зрелищного. По крайней мере, если речь идёт не о фильмах, содержащих невероятные сцены конца жизни того или иного героя. Почему невероятные? Потому что в реальности та или иная гибель невозможна.
Правда, зрители нередко считают обратное, поскольку подобные сцены показывали настолько часто, что все эти заезженные штампы перестали подвергаться сомнению.
И начнём с «убивающих» зыбучих песков, медленно засасывающих свою жертву. Конечно, всё это выглядит эффектно, однако на деле это невозможно. Человек, попадая в опасную зону, действительно сначала будет тонуть, но потом всплывет, застревая на поверхности. Так что, если от чего и можно погибнуть в песках, то исключительно от истощения, если совсем не пытаться выбраться.
Нередко можно увидеть и как главные злодеи взрываются в машине после попадания пули в бензобак. Причём подобное встречается часто. Правда, во-первых, сам по себе он может выдерживать сильные повреждения, а, во-вторых, внутри отсутствует должное количество кислорода для потенциального взрыва.
Жидкий азот в кино обладает настоящей магией, ведь он мгновенно замораживает любую плоть, которую впоследствии легко разбить вдребезги. Максимум, что он может сделать на самом деле – снизить температуру кожи. Чтобы усилить эффект, понадобится не только много времени, но и колоссальные объёмы самого вещества, поскольку оно быстро испаряется с кожи в небольших количествах.
Наверняка все вы видели эффектную смерть в фантастических фильмах от падения в лаву или жерло вулкана, когда жертва медленно тонет, оставаясь в сознании. На деле же плотность лавы слишком высока, поэтому тело останется на поверхности. Но смерть, конечно, наступит, правда, от сгорания.
В научно-фантастических фильмах случаются ситуации, когда человек, оказавшийся в космосе без скафандра, практически сразу взрывается. Конечно, организм действительно распухнет примерно в два раза, однако эластичность нашей кожи не позволит телу лопнуть. А вот отсутствие кислорода убьёт довольно быстро (примерно за 15 секунд).
Можно ли убить носителя бомбы выстрелом во взрывное устройство? В редких случаях, ведь чаще их создатели конструируют так, чтобы детонация произошла в нужно месте.
Казнь в кино отрубанием головы – явление нередкое. Вот только её невозможно прорубить как тёплое масло, поскольку мышцы в шее слишком сильны и укреплены позвоночником. На деле палачам для этого требовалось несколько ударов, но ведь так кино не выглядело бы эффектно.
Несмотря на то, что пираньи считаются вторыми по опасности рыбами, они не разрывают всех и вся на куски, как это показывают в фильмах. На самом деле они уплывают, если рядом появляется кто-то большего размера, предпочитая нападать на жертв меньших габаритов или же тех, кто уже не подаёт признаков жизни. Правда, в последнем случае они всё равно не смогли бы съесть человеческое тело до костей.
Нередко в фильмах показывают, как жертва моментально умирает, когда её душит убийца. Вряд ли для кого-то станет открытием, что это весьма небыстрый процесс, который может занять аж до 5 минут. И то может случиться так, что человек очнётся за несколько секунд, стоит только ослабить хватку.
Ну и закончим эффектным трюком с разрезанием человека проволокой пополам. Разумеется, подобное столкновение может привести к жутким увечьям, но кусок мяса, будто ножом, не отрежет. В подобной ситуации проволока просто вся перегнется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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