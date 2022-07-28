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Ученые Музея естественной истории нашли 39 новых видов на дне океана

Ученые Музея естественной истории нашли 39 новых видов на дне океана

Автор:
28 июля 2022 15:51
Сообщество : Животные
Метки: Музей естественной истории   Открытия   животные   морские жители   новые виды   обитатели моря   тайны океана   экспедиция   
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От тюльпанообразных морских губок до «мармеладных белок»: ученые из Музея естественной истории обнаружили 39 потенциально новых видов глубоководных существ
Их образцы были собраны роботизированной подводной лодкой во время экспедиции в июне 2018 года на глубине около 5000 метров. Исследователи надеются, что признание биоразнообразия может повлиять на решения, связанные с добычей полезных ископаемых на морском дне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Музей естественной истории   Открытия   животные   морские жители   новые виды   обитатели моря   тайны океана   экспедиция   
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5  комментариев
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SandMANn 2 дня назад
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6k
ГГалка 2 дня назад
да что же люди не угомоняться никак. ежу понятно было, что если вот так "шлангом всасывать" что то со дна и потом хирачить обратно отходы - тамошней живности станет погано. так нет же, давайте этой живности наловим, по пробиркам рассуём, распотрошим и посмотрим что внутри. якобы чтобы им не навредить. а потом всё таки сунем шланг в океан(
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25k
Ego sum qui sum 2 дня назад
сколько ж неведомой херни в океане...
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sos1960sos 2 дня назад
На первой фотографии легко идентифицировать четыре предмета слева. Коньячный бокал, перевёрнутая кухонная подставка под горячую посуду, шкурка от банана и старый парик Трампа...
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alexroland 2 дня назад
А сколько за это же время вымерло .. в том числе не открытых
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Белая Муха

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