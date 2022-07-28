Ученые Музея естественной истории нашли 39 новых видов на дне океана

Только девять из 48 найденных видов были известны науке. Остальные 39 могут быть новыми видами. Однако ученые говорят, что их трудно оценить окончательно, поскольку у них еще нет достаточного количества образцов, чтобы понять различия в их ДНК. Кроме того, известные образцы, с которыми их номинально сравнивали, известные как «типовые образцы», находятся не в лучшем состоянии. «Старые глубоководные экземпляры часто повреждаются, так как они были собраны менее щадящими методами, такими как траление, - говорит Брибеска-Контрерас. - Например, хрупкие звезды часто ломаются, как те, что были собраны в экспедиции «Челленджер». Это проблема, потому что именно они используются в качестве типовых образцов. Если характеристики отсутствуют при сравнении двух похожих животных, трудно сказать, связано ли это с тем, что они были утеряны во время сбора, или с тем, что они принадлежат к другому виду. «Многие старые образцы также были помещены прямо в формалин, что затрудняет извлечение ДНК», - утверждает ученый.