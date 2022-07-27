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Тихий час в «Бобренке» омрачился внезапными осадками штукатурки с потолка

Тихий час в «Бобренке» омрачился внезапными осадками штукатурки с потолка

Автор:
27 июля 2022 20:56
Сообщество : Жить в России
Метки: бардак   бобренок   дети   детский сад   опасность   ремонт   штукатурка   
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В подмосковном детсаде обрушилась штукатурка во время тихого часа.


Лето подходит к концу, впереди остался последний месяц, а значит для многих самое время начать усиленно готовиться к новому учебному году.

Но в отличие от школ и других учебных заведений, детские сады продолжали свою работу и в летнее время. Хотя многим из них требуется, также как и другим образовательным заведениям, капитальный ремонт. Это подтверждает произошедший случай в подмосковном Видном.

В местном детском садике «Бобрёнок» на детей обрушилась штукатурка. Это произошло во время тихого часа, в комнате, где дети спали. В результате происшествия пострадали несколько детей: шестилетняя Алия находится в больнице с подозрением на перелом голени, у двух детей врачи диагностировали небольшие царапины, остальные дети отделались испугом.

На месте работают оперативные службы, а по факту происшествия проводится проверка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бардак   бобренок   дети   детский сад   опасность   ремонт   штукатурка   
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7  комментариев
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5k
hhwost 53 минуты назад
говнострой по тендеру, чо...
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0
Нардеп 24 минуты назад
А штукатурку небось папа Алии клал.
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2k
Григорий 37 минут назад
это потолок из СССР с себя стряхнул помёт современный.
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Виктор Штурмаревич 50 минут назад
А не на крашенный ли потолок Джамшуты штукотурочку наносили?
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