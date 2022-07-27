Тихий час в «Бобренке» омрачился внезапными осадками штукатурки с потолка

Лето подходит к концу, впереди остался последний месяц, а значит для многих самое время начать усиленно готовиться к новому учебному году.



Но в отличие от школ и других учебных заведений, детские сады продолжали свою работу и в летнее время. Хотя многим из них требуется, также как и другим образовательным заведениям, капитальный ремонт. Это подтверждает произошедший случай в подмосковном Видном.



В местном детском садике «Бобрёнок» на детей обрушилась штукатурка. Это произошло во время тихого часа, в комнате, где дети спали. В результате происшествия пострадали несколько детей: шестилетняя Алия находится в больнице с подозрением на перелом голени, у двух детей врачи диагностировали небольшие царапины, остальные дети отделались испугом.



На месте работают оперативные службы, а по факту происшествия проводится проверка.