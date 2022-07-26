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Путин и звук падающего тела: дебаты кандидатов на пост премьера Британии были внезапно прерваны

Путин и звук падающего тела: дебаты кандидатов на пост премьера Британии были внезапно прерваны

Автор:
26 июля 2022 23:16
Сообщество : Политика
Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Путин   ведущая   дебаты   обморок   премьер министр   
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В ходе дебатов кандидатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра королевства Лиз Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот, после чего трансляция прервалась.

Причиной остановки прямого эфира с выборными дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании стал обморок ведущей МакКанн. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Talk TV, который проводил трансляцию.

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Уточняется, что телеведущая Кейт Маккенн упала в обморок. «Несмотря на то что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты», — говорится в сообщении. Телеканал принес извинения зрителям и слушателям.

Самое интересное, что бедная женщина упала в обморок именно в тот момент, когда Лиз Трасс, мысленно уже представляющая себя в кресле премьера Великобритании, произносила самый проникновенный кусок речи, посвященный президенту России: "Если он (Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии...".

Потом непонятный грохот и трансляция прерывается.

Дотянулся, что ли?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедший инцидент «лучшей кульминацией»:

«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр», — написала она в своем Telegram-канале.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Путин   ведущая   дебаты   обморок   премьер министр   
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15  комментариев
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10k
Sasa 4 часа назад
Э! Какие эмоциональные и впечатлительные телеведущие в Британии! Как представят Путина, так в обморок! От страха или оргазма?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полминуты назад
ведущие от голода уже в обморок валятся..а они все Россию обсуждают))
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 минуты назад
вот так это тупая сука примерно сократится...когда будет нанесен ядерный удар по этому вонючему острову.
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7k
Колорад Час назад
Если ваш дебат не прет
Это Путин вас... подвел.
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12k
котегRUS 3 часа назад
нельзя в суе называть Имя Его..
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408
Карл 4 часа назад
Это Байден на велике в гости заехал


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256
Миха 5 часов назад
Лизка, ты задумайся, ведь это ж неспроста ...
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5k
VL 5 часов назад
труханула бабулька
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2k
Lovels Travel 6 часов назад
Обосралась.. как и все они там.
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4k
satra 6 часов назад
Надергал комментариев с ютуба. Что характерно, это их внутренняя кухня. Ни в одном комменте (пока) не упоминается Владимир Путин. Местные просто троллят Лиз Трасс и Риши Сунака как своих болтологов-политиков.

It’s was the sound of “freedom and democracy” crashing…

Better than the debate to be honest.

That is a fair reaction to listening to Liz Truss talk

I'm genuinely surprised that anyone can listen to these pair without falling into some form of catatonic state.

That wasn’t a presenter fainting, it was the sound of the economy crashing.

It's the most genuine and exciting moment in the whole stinking contest

I hear Murdoch thought she wasn't asking the 'right' questions and switched her off.

"freedom and democracy" was too much lies for her
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2k
Диагноз 6 часов назад
Человек баллотируется на министерский пост в мелкобритании... Зачем на дебатах обсуждать президента другого государства, что своих проблем нет???
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6k
Tim_G 6 часов назад
чет ваша свобода и демократия прям перед вами с треском валится еще до того как темнейший бросил вызов, о котором Лизулька только заикнулась...
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22k
albedo 7 часов назад
Я дкмал, что Путин только Бог сидомых, ан нет!!!
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408
Карл albedo 4 часа назад
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26k
Ваня 7 часов назад
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