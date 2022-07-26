Путин и звук падающего тела: дебаты кандидатов на пост премьера Британии были внезапно прерваны

В ходе дебатов кандидатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра королевства Лиз Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот, после чего трансляция прервалась.
Причиной остановки прямого эфира с выборными дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании стал обморок ведущей МакКанн. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Talk TV, который проводил трансляцию.
Уточняется, что телеведущая Кейт Маккенн упала в обморок. «Несмотря на то что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты», — говорится в сообщении. Телеканал принес извинения зрителям и слушателям.
Самое интересное, что бедная женщина упала в обморок именно в тот момент, когда Лиз Трасс, мысленно уже представляющая себя в кресле премьера Великобритании, произносила самый проникновенный кусок речи, посвященный президенту России: "Если он (Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии...".
Потом непонятный грохот и трансляция прерывается.
Дотянулся, что ли?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедший инцидент «лучшей кульминацией»:
«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр», — написала она в своем Telegram-канале.
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АНТИФИШКИ
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Это Путин вас... подвел.
It’s was the sound of “freedom and democracy” crashing…
Better than the debate to be honest.
That is a fair reaction to listening to Liz Truss talk
I'm genuinely surprised that anyone can listen to these pair without falling into some form of catatonic state.
That wasn’t a presenter fainting, it was the sound of the economy crashing.
It's the most genuine and exciting moment in the whole stinking contest
I hear Murdoch thought she wasn't asking the 'right' questions and switched her off.
"freedom and democracy" was too much lies for her