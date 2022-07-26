Путин и звук падающего тела: дебаты кандидатов на пост премьера Британии были внезапно прерваны

Причиной остановки прямого эфира с выборными дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании стал обморок ведущей МакКанн. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Talk TV, который проводил трансляцию.

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Уточняется, что телеведущая Кейт Маккенн упала в обморок. «Несмотря на то что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты», — говорится в сообщении. Телеканал принес извинения зрителям и слушателям.