"Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе

В гардеробе у всех много вещей. Не только одежда хранится в шкафах, но и другие предметы, которые хочется спрятать от посторонних глаз. У кого-то в коробке вообще лежат деньги. Может, это они тогда, самая дорогая вещь в гардеробе? Давайте посмотрим на ответы жителей России и сами расскажем в комментариях, какая же самая дорогая вещь хранится в комоде, шкафу или гардеробной у нас.

0

1. Пользователи Твиттера уже не раз поднимали дискуссию на эту тему, но всегда интересно 0 Источник:

×

2. Главное, чтобы в гардероб уместился велосипед 0 Источник:

3. Цены на гидрокостюмы разные, от 22 тыс руб 0 Источник:

4. Стоимость современных кроссовок вообще зашкаливает 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Обычно это верхняя одежда 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Судя по комментариям, много вещей, которые никто не носит или жалеет о покупке 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник: