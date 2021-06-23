"Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе

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В гардеробе у всех много вещей. Не только одежда хранится в шкафах, но и другие предметы, которые хочется спрятать от посторонних глаз. У кого-то в коробке вообще лежат деньги. Может, это они тогда, самая дорогая вещь в гардеробе? Давайте посмотрим на ответы жителей России и сами расскажем в комментариях, какая же самая дорогая вещь хранится в комоде, шкафу или гардеробной у нас.
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А какая в вашем гардеробе самая дорогая вещь?
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