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"Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе

"Жена!": пользователи соцсетей рассказали, какая у них самая дорогая вещь в гардеробе (14 фото)

Автор:
23 июня 2021 14:08
Метки: Реакция   интересно   пользователи   самая дорогая вещь в гардеробе   соцсети   твиттер   
1890
14
В гардеробе у всех много вещей. Не только одежда хранится в шкафах, но и другие предметы, которые хочется спрятать от посторонних глаз. У кого-то в коробке вообще лежат деньги. Может, это они тогда, самая дорогая вещь в гардеробе? Давайте посмотрим на ответы жителей России и сами расскажем в комментариях, какая же самая дорогая вещь хранится в комоде, шкафу или гардеробной у нас.
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Метки: Реакция   интересно   пользователи   самая дорогая вещь в гардеробе   соцсети   твиттер   
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5k
pilgrimnl Час назад
ска, у кого то еще и гардероб есть, у меня просто стул.
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892
Александр Куканов 10 минут назад
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sivanov1079 20 минут назад
Опрос проводят чиновники, проверить как хорошо живет народ
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1k
Константин 42 минуты назад
куртка каякера - 15 тыс.
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5k
Александр Зотов Час назад
маньячина какой - жену надевает))
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4k
RomaXz Час назад
Я пытался вспомнить, что у меня самое дорогое из одежды, но понял, что не помню цен, по которым я ее покупал
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